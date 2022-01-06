賴樹盛的邊境漂流：「我的心還遺留在泰緬邊境」

賴樹盛分享，作為一名人道援助工作者，與泰緬的緣分其實有將近快20年的時間。他分享了第一年在難民營時，當時一位老先生問他從哪來，又接著詢問台灣人是否知道邊境有這樣一群人的存在，這段對話讓賴樹盛備受衝擊，因台灣人真的很少知道泰緬有克倫族難民營，而這也是當初會寫下《邊境漂流：我們在泰緬邊境2000天》的背景。

文字整理：吳象元

在本集《阿峇卡巴東南亞電台》中，我們訪談了從事難民救助的Glocal Action秘書長賴樹盛，內容講述他在泰緬難民營工作的回憶，以及回台後繼續透過NGO協助泰緬難民的故事。

僅隔著一條湄河（Moei River） ，位於泰國西北的邊城美索（Mae Sot）是連結仰光和曼谷的重要口岸，除了有兩國流動的經濟活動之外，當地還收容因著不同背景而被安置在難民營內的難民，許多國際組織及民運團體也駐點在此。著有《邊境漂流：我們在泰緬邊境2000天》的賴樹盛，曾在美索難民營工作達7年之久，起初是因為在英國東英格蘭大學念發展研究所，因而申請到泰緬做國際志工，後來因緣際會便留在當地。

賴樹盛分享，作為一名人道援助工作者，與泰緬的緣分其實有將近快20年的時間。他分享了第一年在難民營時，當時一位老先生問他從哪來，又接著詢問台灣人是否知道邊境有這樣一群人的存在，這段對話讓賴樹盛備受衝擊，因台灣人真的很少知道泰緬有克倫族難民營，而這也是當初會寫下《邊境漂流：我們在泰緬邊境2000天》的背景。

「難民其實不是被動的受助者，不只是一張張照片，而是和你我一樣的普通人，當地的老師也都是難民營內的成員。」

和難民朝夕相處帶給賴樹盛許多反思，每一次進出難民營，都會思考究竟是什麼原因，讓他能夠擁有難民沒有的自由。難民營中的成員無法自由進出，有些人甚至一輩子都是在難民營中度過，賴樹盛表示，從難民身上他感受到生命的堅毅，看見了真正的勇者。

那時賴樹盛是「台北海外和平服務團」泰國工作隊的領隊，而作為援助工作者，這也是一份相當消耗心力的工作，常看不到盡頭，就在邊境第7年工作告一段落後，賴樹盛選擇回到台灣，當時首先在宜蘭南澳以工換宿種稻，重新充電後又再度投入人生志業。

賴樹盛和多位好友共同成立了「Global Action全球在地行動公益協會」，繼續協助緬甸移工孩童、資助泰國克論部落的教育發展也促進邊境社區醫療健康，而是什麼原因繼續支持著他走這條路，他表示最重要的是「貼近自己的內在」，因著喜歡「從我到我們」，而Global Action讓他能夠繼續實踐這個目標。

Photo Credid：賴樹盛提供 Glocal Action秘書長賴樹盛

Glocal Action還有一個特別的活動叫「公益旅行」，疫情之前每一年會帶著9位旅人到邊境，而這趟旅行就像是「進入田野」，到移工學校、探訪克倫族部落，是一趟「帶著台灣的新朋友，去認識泰緬的老朋友」，賴樹盛的兒子也曾跟著爸爸一同到邊境，和當地的孩子一起吃飯、玩耍。

在2020新冠肺炎疫情爆發後，邊境也受到不小的衝擊，不僅學校停課、家長失去工作機會，因此Glocal Action也發起急難救助，也繼續為當地募資蓋校舍；賴樹盛表示疫情中也看到當地長出了力量、主動承當責任，而作為在台灣支持者，雖然無法即刻到當地，但過去所做的「培力」都在當地看到成果。

訪談最終，說到給海外服務援助者姿態工作者的建議，賴樹盛表示：「先放下援助者姿態。好好去看見當地，好好認識當地，你會發現他們有自己的力量，而他們才是真正去面對問題和克服問題的人。」

Glocal Action全球在地行動公益協會

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核稿編輯：杜晉軒