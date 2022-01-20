台灣與大馬的年輕人因疫情離開菲律賓，但為何還留守在線上博弈產業？

近年有關台灣年輕人前往菲律賓線上博弈公司工作的新聞屢見不鮮，其中也有發生不少遭綁架、勒索的負面新聞，然而在Covid-19疫情的衝擊下，2020年開始已有不少博弈公司已撤出菲律賓。不過，至今依然有台灣、馬來西亞的年輕人還留守在這行業。

文字整理：杜晉軒

這次《阿峇卡吧 東南亞電台》訪問了還在菲律賓線上博弈公司工作的Jayce和Peter（均是化名），他們分別來自台灣和馬來西亞，雖然因受到疫情影響，他們已返回各自家鄉，但依然在遠端線上工作，而他們之所以還留守在這行業，優渥的收入是難以離開的重要原因。

來自台灣的Jayce：為高薪而留守

前年Jayce曾在關鍵評論網發表投書《進入菲律賓博弈產業請三思，低薪以及壓榨非外人想像中美好》，深入簡出地分享了他對這行業的觀察，他提醒這行業其實並非外人所想像，皆是年薪百萬台幣以上的高薪，若被錄取的不是高薪職務，那更多的是低薪現象。

菲律賓疫情爆發後，Jayce已在2020從馬尼拉返回台灣，因現階段難以再投入其他行業的Jayce·，依然選擇在台灣WFH（work from home）。選擇回流台灣，但還在這行業工作的，Jayce只是其中一位，他提到很多回來的人都不會轉行，因為公司會把崗位從菲律賓、柬埔寨轉移到台灣，而在台灣的職缺多屬技術開發類與客服，行銷、金流方面還是會在其他國家。

Jayce表示，他屬於客服人員，工作包括處理用戶線上付款問題，並無涉及到博彩遊戲的內容。Jayce指出，回台工作後，雖然薪資福利上的影響不大，但在菲律賓的生活，相對來說物價還是便宜些。

起初，Jayce是在某東南亞國家的台商工廠工作，但工廠卻是在偏遠的地方，而一心想體驗在東南亞都會區的Jayce，發現幾乎除了博弈產業以外的職缺相當少，主要是少數的台灣銀行、餐飲業者到東南亞拓點的職缺，或到台商學校教書的，剩下的就是進入門檻較低的博弈產業。

無論如何，Jayce建議想進入這一行的年輕人，還是要想好自己的目的是什麼？是為了打工度假，以到菲律賓到處旅遊？或是只為存一筆錢就離開。

Jayce指出，有的年輕人抱著打工度假心態來，打算賺點錢還學貸，並趁假期去菲律賓玩，但工作時間滿檔下，也無法到處旅遊，而菲律賓疫情嚴峻後，這行業不景氣，低階崗位開的薪水也很低，有的台灣人連8000人民幣也來，但這些人可能多來自台灣中南部，在中南部只能得到台幣2萬元出頭的低工資，只好抱著姑且一試的心態出走到菲律賓。

根據Jayce觀察，大部分進入這行業的人都只是做一時的，只為了賺快錢，但大部分人仍無法做到，因為基層職位薪水不高，儘管試用期後轉正的調薪幅度大，但還是以中高階層的職缺（包括技術人員），才有機會有更優渥的薪水。Jayce說，當然也有人可在薪水低的情況下存到錢，那就是只能用很拮据的方式過活。

Jayce建議，進入這行還是要給自己設目標，如存到多少錢就離開，他認識許多中國籍員工存夠錢後，就回到中國做小本生意。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為繁華的馬尼拉市景

成功賺錢回馬置產的Peter

來自馬來西亞的Peter進入這行業已有7年，隨著疫情爆發，他也在2020年返回馬來西亞遠端工作，而且還成功進入有房一族。

Peter大學畢業後進入馬來西亞一家客服公司工作，接著在同事介紹下，因著想到外面世界看看，Peter就決定進入可薪水翻倍成長的菲律賓線上博弈公司工作。雖然一樣都是在菲律賓當客服，但薪水已從原本的馬幣2000多，翻倍至4000多，Peter進一步說，那還是7年前的水平，如今進來當客服的，普遍都有馬幣6000元（約新台幣39493元）

Peter進一步說，如果時間點再往前推，約八九年前的話，進入這行業工作的時間點最好，因為會吃到公司成長的紅利，那年代的人也比較早上岸，實現了財務自由，有的人還會在馬尼拉買房產，因租金回報率很高。不過Peter自己還是選擇在馬來西亞買房，因為相較東南亞各國的首都，吉隆坡房價還是比較便宜。至於其他馬來西亞人，Peter稱也有不少人存夠創業資金後，就選擇返鄉創業。

根據Peter觀察，六七年前在菲律賓線上博弈產業工作的人員國籍分佈中，中國人是主流，接著就是台灣、馬來西亞華人，以及其它東南亞國家的華人。然而，隨著近年中國官方積極打壓博弈產業，以及疫情的影響下，已越來越難招到中國員工，因此目前主要以台灣人、馬來西亞華人居多，但疫情爆發後，也越來越多公司開始轉移至中東的杜拜。

而為何線上博弈產業多台灣與大馬人？Jayce指出，在菲律賓線上博弈產業裡，從基層到中高階階層的職位都有台灣人的的身影，馬來西亞人也一樣，但主管級人數還是台灣人較多，而馬來西亞人多集中在基層崗位。

Jayce表示，業界評價還是台灣人比較好用，尤其技術人員素質都不錯，但從成本考量來說，精通中英雙語的馬來西亞人CP值比較高，而他所遇見的多數台灣人，確實英語程度欠佳。Jayce也不諱言，博弈公司在招攬各國員工方面，還是有薪資差異，同份工作，台灣人和越南人薪資就不一樣，台灣人的薪資就會比越南人高。

Peter則表示，確實這行業的馬來西亞華人有中英雙語優勢，也有的人擁有大學學歷。Peter認為，投入這行業的馬來西亞華人就跟從中國家鄉出洋的祖先一樣，到海外時會努力打拼，有著刻苦耐勞的傳統精神，因此頗受這行業青睞。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元