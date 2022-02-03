《緬甸前線》記者周浩霖談政變一週年：回想政變前的緬甸，好像是另一個世界

最後周浩霖表示，緬甸民眾其實很擔心國際上對緬甸的報導逐漸減少，希望國際社會仍能繼續關注他們，雖然目前剛離開緬甸國境，但他仍會繼續報導當地現況，尤其軍方正面臨比一年前還要多的壓力，如果國際上能繼續關注且支持緬甸的民主運動，對緬甸會是很大的幫助。

文字整理：吳象元

2021年2月1日凌晨，有消息傳出緬甸國務資政、全民盟主席翁山蘇姬遭緬甸軍方軟禁，國防軍推翻了在2020年11月贏得議會選舉的全民盟政府，權力也移交給了緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

政變發生後，緬甸全國各地爆發了公民不服從示威和各產業罷工行動，軍方為鎮壓示威民眾，有了多次血腥衝突，據統計，至今已有1466名平民被軍政府殺害、8589名人士被扣留，而翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在今年1月10日，因非法進口及持有對講機有關的2項指控，被法庭宣判4年有期徒刑。

在這集《阿峇卡巴東南亞電台》中，我們採訪的是《經濟學人》駐緬甸記者和《緬甸前線》（Frontier Myanmar）資深編輯周浩霖，他在政變發生後一直留守在仰光，直到到近期才離境，而浩霖會與我們一同回顧，過去這一年他親身經歷緬甸政變後發生的事。

回想政變前的緬甸，周浩霖語重心長表示「那好像是另一個世界」，而政變爆發後，當時的民眾或是他認識的朋友，對於政變的發生都是非常震驚，在那之後全國各處都有和平示威，讓人有軍方會收手的氛圍，而當民眾看到軍方繼續強硬地維持立場，3月後也漸看到越多武裝抗爭行動展開。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2021年2月13日，示威者在仰光抗議軍事政變，並要求釋放翁山蘇姬。

至於緬甸本地記者和外國記者對於政變後的回應，周浩霖回憶道，2月1日其實是他加入《緬甸前線》的第一天，對媒體同業來說，由於軍方有發信給新聞業「指導原則」，例如報導中不能出現「coup」（政變）的字眼，因此首當其衝的便是新聞自由的縮減，且要思考該如何「安全地報導」。不過周浩霖也強調，當時多間緬甸媒體在軍方壓力下仍發表了聯合聲明，表示將繼續謹守「新聞自由」原則進行採訪報導。

而在政權歷經動盪後，緬甸經濟民生也受到衝擊。周浩霖指出，根據「世界銀行」統計，緬甸去年（2021）的GDP少了20%，不過在國際制裁方面，因有前例可循，為了不影響緬甸民眾的經濟生活，美國、英國、歐盟的制裁主要都是針對軍方擁有的企業。然而，許多外國投資人因時局不穩而離開，仍間接影響到產業經濟的發展，對此周浩霖表示，一方面軍方沒有預料會碰上來自公眾的強烈反彈，另外軍方也無理會民生經濟的狀態，首要目標仍是壓制反對的聲音。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年3月27日，緬甸國防軍總司令敏昂來在軍人節上閱兵。

當軍方是以打壓異己為首要目標的前提下，周浩霖表示國際社會都希望緬甸能和平解決當前僵局，中國、美國、英國都表示希望能看到緬甸軍方能與全民盟恢復對話，而對緬甸民眾而言，許多人卻是悲觀地認為，目前沒有對話的可能性，唯一解方就是推翻軍政府。

在政變一週年來臨，根據周浩霖觀察，以敏昂萊為首的軍政府目前其實受到了前所未有的壓力，除了聯合國呼籲國際對緬甸實施武器禁運，長期以來支持軍方立場的中國，也尚未承認軍政府是緬甸的合法政權代表，當然軍方仍希望2023年能重新舉辦選舉，但民眾卻絲毫不認同，堅守軍方沒有任何的合法性來舉辦選舉。

最後周浩霖也表示，緬甸民眾其實很擔心國際上對緬甸的報導逐漸減少，希望國際社會仍能繼續關注他們，雖然目前剛離開緬甸國境，但他仍會繼續報導當地現況，尤其軍方正面臨比一年前還要多的壓力，如果國際上能繼續關注且支持緬甸的民主運動，對緬甸會是很大的幫助。

註：在與周浩霖的訪談中，主持人口誤東協提出的「五點共識」為聯合國提出，特此更正。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒