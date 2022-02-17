專訪「AG喜劇外來種」洪晟：我是在台灣最好笑的東南亞脫口秀表演者，兼唯一

來自大馬的脫口秀演員洪晟認為，觀眾們聽到他脫口秀段子後的反應，不就驗證了喜劇就是現實社會的映照嗎?而有關歧視東南亞人的「地獄哽」，也反映了現實就是大家對東南亞人還帶有歧視。當然，洪晟還是感謝台下的觀眾有給他反應。

文字整理：杜晉軒

你知道台灣「單口喜劇」（Stand-up comedy）圈中，也有來自東南亞的脫口秀表演者嗎？哪誰又是最強的呢？那人就是來自馬來西亞的洪晟，因為全台灣只有他這「唯一」的東南亞籍脫口秀表演者。

本集《阿峇卡巴 東南亞電台》訪問了「AG喜劇外來種」的洪晟，AG是他的英文名字ANG SENG的頭尾縮寫，而之所以叫「外來種」，是生物學上可劃分為本土種、特有種、外來種，那對於台灣脫口秀圈來說，洪晟是外來的人，故自稱「喜劇外來種」。

洪晟是2018年來台就讀元智大學中文系，如今是線上遊戲公司的社群編輯。來台灣前，洪晟完全沒想過自己會當脫口秀表演者，他在馬來西亞時只上台打過辯論、演講比賽，對於脫口秀，純粹只是看歐美脫口秀節目的觀眾。如今，洪晟在台灣已累積了兩年多的脫口秀表演經驗，open mic經歷也破百場。（編按：open mic是指喜劇演員會在正式表演前先去試講，測試觀眾的反應）

對於當上脫口秀表演者的契機，洪晟說他到台灣時，正是台灣脫口秀圈正興起的時候，看到台灣有人做這些事情，也看了open mic，就想不如自己也試試看，最終因為喜歡，也開始自學了。堅持了兩年後，洪晟在2021年12月的《卡米地喜劇爭霸賽》中獲得亞軍，而卡米地正是台灣知名的脫口秀表演場地。

洪晟受訪時被問到，是否全台就只有他一個「最強」的東南亞脫口秀表演者，他打趣地說道「唯一東南亞人這名號放了一年，沒人來反駁我，應該就是了」。

對於馬來西亞的脫口秀表演文化，洪晟分享到，馬來西亞中文脫口秀市場很小，反觀英文脫口秀圈發展相當不錯，已發展了20多年，甚至比台灣還完整，畢竟英語在馬來西亞是較盛行的語言，同時也可以串聯泰國、新加坡市場，有許多場地、資源和客源支撐。另一方面，也因英語是國際化的語言，馬來西亞英語脫口秀圈子也和和歐美接軌，如馬來西亞現場喜劇之父Harith Iskander的專場表演影片，就被收錄到國際影音串流平台Netflix。

因為是華人，所以在台灣沒被歧視的感覺

目前網路上已有一些洪晟表演的影片，他段子有不少嘲諷台灣社會對東南亞人民現象，當然也少不了自我調侃他作為東南亞人的身份。

「我的人設就是高傲、莫名其妙的東南亞人」，洪晟表示，他也會說和東南亞無關的段子，但東南亞就是他的人設，不管他講什麼，都是以東南亞人的角度看這些事情。

雖然在台灣有不少來自東南亞國家的人民，但在台灣的馬來西亞人多是華人，一般台灣人難以認出是來自馬來西亞。對此洪晟認為，這就反映了台灣社會看待外人的態度，是用外表、去脈絡化地去看待，「我來到台灣幾年，覺得很安全，為什麼？因為大家認不出我是東南亞人，所以我才安全，但這也是很諷刺的現實」洪晟說。

洪晟表示，台灣有太多事情一直刺激他，也得以讓他不會靈感匱乏，儘管他段子內容有九成多是虛構的，剩下的一成多是從生活、新聞、身邊朋友的經驗汲取，但虛構的畢竟還是從真實的衍生出來的，如之前發生的一位在三重外籍看護因下樓丟垃圾，就被警察當逃逸外勞帶走，就成了他段子靈感的一部分。

此外，就讀元智大學時期，在中壢的生活經驗也催生了洪晟想段子的靈感，他說：「中壢是和東南亞人是緊緊相連的符號，因此我強調自己來自中壢，會讓觀眾產生某種程度的荒謬感。」他舉例他曾在中壢目睹東南亞人士遭歧視的事情，當時他見到一名警察對走在中壢街頭的外籍看護臨檢，並堅稱那外籍看護是流鶯。洪晟質疑，那外籍看護只是出現在那裡，那難道出現在龍山寺的阿嬤是「茶館」的人？

洪晟的嘲諷也不免受到批評，常受到網民謾罵的私訊、留言，在臉書社群平台上的靠北粉專，他也榜上有名。「（網民）叫我滾回東南亞，說為什麼來到台灣了，為何不說台灣的好話？我就回說『啊原來這就是黃安的感受』。我能夠接受不同的批評，反正表演就是要找到自己的客群，我就要背起這人設，就要承擔這些東西，這是脫口秀的基本道德」洪晟表示。

洪晟認為，喜劇的核心就是諷刺現實，有名的一句話「喜劇就是加上時間和悲劇」，所以他最常反駁他人的一句話是：「你比起討厭我做這些事情，倒不如思考為什麼我講的東西，大家會有反應？」洪晟表示，觀眾們聽到他脫口秀段子後的反應，不就驗證了喜劇就是現實社會的映照嗎？而有關歧視東南亞人的「地獄梗」，也反映了現實就是大家對東南亞人還帶有歧視。當然，洪晟還是感謝台下的觀眾有給他反應。

最後，至於未來是否會回馬來西亞發展當地的中文脫口秀，洪晟當下的想法是，如果真的要回去，他也得等到累積了一定的實力、名氣後才會去，雖然去年（2021）在卡米地的比賽拿了亞軍，但還需要更精進自己的能力才行：「說真的也還沒有什麼能力，只是走到相對沒那麼差的位置。因此還是需要多精進一些吧！」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元