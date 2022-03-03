東南亞飲食在美國（一）：越南河粉是如何打入美國大眾的飲食地圖？

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越南移民不只在家庭餐桌上重現家鄉美食，也開始對外做起小生意，美國第一間越南河粉店1980年在加州橘郡（Orange County）的小西貢社區開業， 隨後販賣越南河粉的餐廳在美國各地一間間開幕，2000年美國河粉餐廳年收入就已達到5億美元，還出現了Pho 2000這樣的河粉連鎖餐廳
文字整理：吳象元
《阿峇卡巴東南亞電台》將推出共5集的「東南亞飲食在美國」系列，而這一集的內容，是關於越南移民是如何將越南河粉帶到美國的歷史背景，及如何征服了美國大眾口味的歷程。
不管是在美國市區、大學城或購物廣場，越南河粉都是非常常見的用餐選項，不論是移民或本地人，河粉店內的客人都熟練地將生牛肉片和豆芽放入湯中，而如此在美國尋常不過的場景，可追溯到1975年西貢淪陷。
1975年越戰結束後的十多年，美國接納了12萬5000多名越南難民，這些逃離共產黨的越南移民，因想念家鄉的一切，開始透過食物而得到慰藉。就如在海外台灣人會開始下廚做牛肉麵，在美國的越南移民，也在異鄉熬起香噴噴的河粉湯頭，成了越南飲食文化逐漸滲透成為美國飲食一部分的開頭。
越南移民不只在家庭餐桌上重現家鄉美食，也開始對外做起小生意，美國第一間越南河粉店1980年在加州橘郡（Orange County）的小西貢社區開業， 隨後販賣越南河粉的餐廳在美國各地一間間開幕，2000年美國河粉餐廳年收入就已達到5億美元，還出現了Pho 2000這樣的河粉連鎖餐廳，而據「河粉狂潮」（Pho Fever）這個網站，目前全美共有約2740家越南河粉餐廳，其中加州有超過760間排名第一，德州超過270家排名第二。
在擄獲美國大眾胃口後，越南河粉也開始獲得名符其實的肯定。例如加州橘郡一間不起眼的河粉店Pho 79，因著燉煮12小時的美味湯頭，在2019年獲得有「食品界奧斯卡」之稱的「詹姆斯比爾德基金會大獎」，店內客人更認為湯頭結合了西貢河粉和河內河粉的特色，更能找到離開越南後「一直想念的味道」。
若有機會下次來美國走走，除了美式漢堡或美式炸雞，一定不要忘了造訪美國當地的越南河粉餐廳，那碗越南河粉不只是越南移民通往文化根源的入口，也是歷經越戰之後於時代之中留下的產物。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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