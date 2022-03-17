東南亞飲食在美國（二）：從「美食外交」到受好萊塢青睞，泰國菜是如何抓住美國人的胃？

自泰國政府「美食外交」展開後，在美國的泰國餐館數量就從2000多間增加到5000多間，也有約460家泰國餐館獲得由泰國商務部頒發的「泰精選」（Thai Select）標誌，不過「美食外交」並非泰菜在美國興盛的唯一原因，若翻開美國泰裔移民史還能窺探到更多線索。

文字整理：吳象元

你知道泰國裔在美國總人口不到1%，但泰國餐館在美國的數量竟已有約5340家嗎？而究竟，泰國菜在美國的興起又是如何發生的呢？

《阿峇卡巴東南亞電台》將推出共5集的「東南亞飲食在美國」系列，在上一集中，我們分享的是越南河粉是如何打入美國大眾飲食的歷史，而這集要談的主題，是關於泰國菜是如何在美國蓬勃發展的背景。

許多人或許都聽過泰國政府推動的「美食外交」，是如何成功將泰國菜行銷到全世界的背景，以美國為例，自「美食外交」展開後，在美國的泰國餐館數量就從2000多間增加到5000多間，也有約460家泰國餐館獲得由泰國商務部頒發的「泰精選」（Thai Select）標誌。

不過「美食外交」並非泰菜在美國興盛的唯一原因，若翻開美國泰裔移民史還能窺探到更多線索，根據具泰國裔背景的美國內華達大學教授Mark Padoongpatt出版的專書《帝國的美味》，泰國菜在美國的發展有三個重要時期。

第一個時期為美國在1950至1960年代冷戰期間派出軍隊、和平隊志願者、傅爾布萊特計畫研究員赴泰，而這些外派的美國公民接觸到泰菜後，也將從泰國習得烹飪知識帶回美國。首本在美出版的泰菜食譜，正是此背景下的產物。

第二個關鍵時期為1960年代後開始有大量泰國學生來到洛杉磯和全美各地求學，而這些留學生也成為第一批在美國經營泰國餐館的先行者。

第三個關鍵年代，則是1971年由泰菜名廚提拉（Jet Tila）家族所創立，位於洛城曼谷市場（Bangkok Market）的開幕，因著這間雜貨店的營業，讓當地泰國移民和泰國餐館終於有了正宗泰菜食材來源。

Photo Credit： Vicente A. CC BY 2.0 位於北好萊塢的熱門泰國餐廳Sherman Way，營業至凌晨三點

而在文化上，名廚與電視台合作的節目，以及歐美明星到洛杉磯泰國餐館的造訪與宣傳，也大大有助於提升泰菜在美國大眾的口碑 ，例如知名泰國廚師湯米·唐（Tommy Tang）1994年為《美國公共電視網》（PBS）拍攝了烹飪和旅行系列節目，天后歌手瑪丹娜是西好萊塢經營「暹羅公主」（Siamese Princess）的餐廳常客；此外，像是位於好萊塢中心的Chan Dara和近福斯製片廠的「皇家泰菜」（Royal Thai Cuisine），也都是好萊塢電影從業人員常造訪的泰菜餐廳。

在探討泰國飲食在美國的興起，絕非單一角度所能解答，而是包括了從移民歷史、國際角力、政府政策和市井小民人生經歷所造就的飲食跨國遷徙。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒