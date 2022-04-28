美國越裔就愛這紐奧良品牌的咖啡，這關聯竟然要從拿破崙講起

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Louise McKinney在《紐奧良：文化史》書中就寫到， Café du Monde僱傭了許多越南員工，當時管理階層注意到越南員工將菊苣咖啡寄送給朋友和家人，便主動向美國的亞洲超市毛遂自薦，從此，菊苣咖啡不只是美國越南家庭的必備品，在全美各地的亞洲超市、越南購物中心和越南餐館也都能見到這黃褐色的罐子。
文字整理：吳象元
這是《東南亞飲食在美國系列》的第五集，在上一集中，我們分享的是由美國越南移民大衛創立的辣醬品牌「Sriracha」，而在這一集中，我們要來分享的是紐奧良咖啡館「Café du Monde」與越南咖啡搭上關係的來龍去脈。
如果你在美國的越南餐廳點一杯越南咖啡，通常咖啡都是用「Café du Monde」推出的菊苣咖啡所調製，在亞洲超市，這個黃褐色罐子也總會在架上顯眼的位置，究竟為何「Café du Monde」的菊苣咖啡會成為美國越裔調製咖啡的「御用品牌」呢？
這中間的關聯，竟然要從拿破崙開始講起。
19世紀初拿破崙發動「拿破崙戰爭」，當時拿破崙希望透過大陸封鎖政策阻斷英國經濟，卻也導致法國國內咖啡短缺，當時法國咖啡愛好者，因而想到利用烘烤研磨後的菊苣根，做成了不含咖啡因卻具咖啡香味的飲品。戰爭結束後，法國人將這樣的習慣繼續延續，直接將菊苣混入咖啡中，調製成顏色更深、味道更濃烈的咖啡。
然而，因著「拿破崙戰爭」支出龐大，法國在1803年只好將當時法屬路易斯安那，以1500萬美元的價格賣給了美國。
紐爾良在法屬時代是與歐陸貿易的重要港口，在1840年更成為美國第二大咖啡進口港，南北戰爭期間，當時的聯邦軍封鎖了紐奧良港，在少了進口咖啡供應下，當地民眾也開始使用菊苣作為咖啡替代品，而這出現在曾是法屬殖民的紐奧良，自然不是巧合。
就在法國結束路易斯安那殖民多年後，19世紀晚期法國又將越南納入殖民版圖，並在中南半島推廣種植咖啡。越南種植的咖啡主要是咖啡因成分較高的羅布斯塔咖啡豆（Robusta），至於越南冰咖啡，越南人則是用金屬杯頂過濾器「phin」冲泡，再搭配煉乳和冰塊製成。
1975年越戰結束後，美國政府協助約12萬5000名越南人赴美，基於天主教的背景，紐奧良成為了越南移民的集散地之一。這些赴美的越南移民，認為美式咖啡味道太過平淡，直至喝到Café du Monde的菊苣咖啡才覺得對味，而Café du Monde的黃褐色罐子因而在美國越南社群中流行起來。
Louise McKinney在《紐奧良：文化史》（New Orleans: A Cultural History）一書中就寫道， Café du Monde僱傭了許多越南員工，當時管理階層注意到越南員工將菊苣咖啡寄送給朋友和家人，便主動向美國的亞洲超市推薦自家產品，從此菊苣咖啡不只是美國越南家庭的必備品，在全美各地的亞洲超市、越南購物中心和越南餐館也都能見到這黃褐色的罐子。
不過，雖然Café du Monde的菊苣咖啡已深植美國越南移民心中，隨海外貿易更為便利後，許多美國越裔開始選擇購買來自越南本地生產的咖啡，而菊苣咖啡調製的咖啡是否能被稱為「越南咖啡」，也成為了討論話題。
從法國、紐奧良到越南，從拿破崙戰爭、南北戰爭到越戰，歷史的軌跡讓Café du Monde和美國越裔有了連結，如今美國越裔的年輕一代開始重新探索母國的咖啡源頭，但Café du Monde的菊苣咖啡依舊是美國越裔文化重要的一部分，就如Nguyen Coffee Supply創辦人Sahra Nguyen就曾表示：「Café du Monde是我們這一代與上一輩移民，在家中製作越南咖啡時的首選」。
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核稿編輯：杜晉軒
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