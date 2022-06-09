台灣教授在東帝汶：東南亞最民主國家，台灣可從東帝汶學到什麼？

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談到東帝汶風俗民情，陳教授首先提到令她最印象深刻的「文化衝擊」，是「動物」在生活中的重要性。除了家庭會飼養動物作為經濟來源，在宗教儀式或表達關懷時也扮演重要角色，而教授還曾收過先生母親送來的雞隻，也收過一頭豬。
文字整理：吳象元
在這集《阿峇卡巴東南亞電台》中，我們邀請到了東帝汶國立大學政治系擔任客座教授的陳麗劦，分享了關於從秦國轉到東帝汶的研究背景、東帝汶當地風土民情，也談到關於東帝汶在東南亞所扮演的角色，以及台灣是否可以從東帝汶民主發展中獲得的借鏡。
陳麗劦教授在就讀中正大學歷史研究所時，希望能結合歷史和政治學專業，主題是從「霸權穩定論」來比較秦國和全球化下的美國，畢業後赴美國佛羅里達就讀博士班，開始轉為關注聯合國維和部隊及維和部隊部隊對國家干預的影響，因此將主題轉為以東南亞新興國家東帝汶為研究主題。
曾是葡萄牙殖民地，位於澳洲北邊、帝汶島東邊的國家東帝汶，1975年11月28首次宣布獨立，9天後印尼便派兵佔領，其後的25年間，東帝汶本地人與印尼官方衝突不斷，直到在聯合國和國際社會支持下，歷經公投後在2002年5月20日宣布獨立，同年9月27日正式加入聯合國，成為第191個聯合國會員國。
陳教授2016年首次到東帝汶收集研究資料，2018年底開始在東帝汶定居和工作。她分享到在東帝汶使用的語言，平時是以英語、葡萄牙語和提頓語（Tetum）為主；提頓語是東帝汶官方語言，屬南島語系，而如果談話對象是東帝汶本地人，使用的語言就會是葡萄牙語、提頓語或印尼語，假如對方是國際工作者（例如NGO、聯合國僱員等）或受過高等教育的東帝汶人，通常就會以英語交流為主。
至於當地風俗民情，陳教授首先提到令她最印象深刻的「文化衝擊」，是「動物」在生活中的重要性。除了家庭會飼養動物作為經濟來源，在宗教儀式或表達關懷時也扮演重要角色，而教授還曾收過先生母親送來的雞隻，也收過一頭豬。而飲食方面，像是印尼菜、葡萄牙菜都是東帝汶普遍的飲食種類，當地人也會自己種菜，例如會炒木瓜葉搭配印尼「營多泡麵」，而當地人起初聽到陳教授來自「台灣」，都以為「Taiwan」就是「Thailand」。
說到東帝汶在東南亞區域所扮演的角色，陳教授表示東帝汶在東南亞經濟和安全面向都扮演著要角，地緣政治的戰略位置也非常重要。過去東帝汶有很長一段時間的殖民史，也有聯合國干預時期，直到2012年最後一批聯合國部隊才撤離，因此東帝汶建國後，相對其他新興國家是具有相對民主化且人權自由的國家，是在東南亞國家中較特殊的例子，而經濟上東帝汶擁有豐富的石油和經濟資源，雖然目前仍只是東南亞國協觀察員，但在未來仍具發展潛力。
問到究竟是什麼背景讓東帝汶能成為東南亞最民主的國家、民主發展能夠相對穩定？陳教授表示當初聯合國是把東帝汶當成一個民主實驗場，後來也藉著東帝汶政治精英努力地維護，雖然過程中國內也有不少衝突，但政黨、政治精英都很努力實踐民主體制，人民也非常珍惜民主成果，讓東帝汶的民主可以持續穩定地發展。
若從台灣的角度出發，東帝汶又能給台灣帶來什麼樣的借鏡？對此問題陳教授表示：「台灣可以從東帝汶學習的面向，一個就是小國治理的經驗」，而從2020年至今，東帝汶在新冠肺炎疫情上的控制也有非常優秀的表現，特別是跟國際組織的合作都是台灣可以吸取的經驗。
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核稿編輯：杜晉軒
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