《南洋誌》作者法蘭克：從人類學到國際關係，寫作是旅行東南亞的一種方式

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說到東南亞中最偏愛的國家，法蘭克表示是越南，除了太太是越南人外，擁有豐富多樣美食的越南，也是吸引他的重要原因，而因著具備越語能力和姻親關係，法蘭克觀察到越南當地人也將他視為「自己人」，但同時他也會再回到「他者」的身份去觀察或批判。
文字整理：吳象元
這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是《南洋誌》的作者法蘭克，他非常擅長書寫東南亞國際關係、歷史與文化主題的文章，在訪談中，法蘭克會分享開始接觸東南亞的緣起，以及他是如何將親身體驗的東南亞歷史景點、街坊餐館和公路旅行轉化為精彩的文字。
大學念的是人類學系，因著學者Clifford Geertz（1926-2006）描寫印尼爪哇男性熱衷鬥雞的文章〈巴里島鬥雞賽之為戲劇活動〉（Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight），法蘭克開始對東南亞充滿興趣。2011年被公司派到越南受訓後開始學習越南語後，透過了語言的學習更深入了解當地。
法蘭克開始正式書寫東南亞的第一篇文章，是關於國際公法中泰柬邊界神廟案的〈想像的邊界〉，這座過去在高棉帝國時期建立、今日樹立在柬埔寨和泰國邊境上的柏威夏寺，因著殖民母國離開後的邊界劃分，在2008年引發柬埔寨和泰國爭取柏威夏寺的所屬權。
在獲得來自朋友的迴響後，法蘭克開始嘗試更多寫作，一次從東帝汶旅遊回程路上於新加坡認識了《南洋誌》創辦人荊柏鈞，因而將旅行後寫成的〈強權中的島國：東帝汶〉刊登在《南洋誌》上。
說到東南亞中最偏愛的國家，法蘭克表示是越南，除了太太是越南人外，擁有豐富多樣美食的越南，也是吸引他的重要原因，而因著具備越語能力和越南女婿身份，法蘭克觀察到越南當地人也將他視為「自己人」，但同時他也會再回到「他者」的身份去觀察或批判。
法蘭克的人類學背景也在他的文章中表露無遺，例如在〈歐巴馬也愛吃的越式烤肉米線〉一文中，他提到人類學家Franz Boas研究民族的語言如何受到身處環境的影響，而越南飲食中因生菜非常豐富，所以代表生菜的越南單字就非常多種，另外他在這篇文章，也觀察這間2016年歐巴馬造訪河內的烤肉米線店家中，「店內擺設的藍色塑膠椅較高，大份要價5萬越盾（約台幣70元），一般河內人常吃的通常只要2萬5千到3萬越盾左右（約台幣40元左右），其店內擺設是更低的凳子，可謂椅子高度隱含價格高度」，其觀點總是能與其他寫作美食的作者呈現不同風格。
法蘭克也提到很喜歡書寫建築或道路名稱背後的故事，他表示因為看得到摸得到，又是人類歷史的留存，而且當初寫文章的目的就是希望透過照片和文字吸引更多人關注東南亞，所以會找生活中的一些小事，再去細究歷史背景，希望能夠把東南亞帶給更多台灣人。另外他也會將相隔很遠的地點做書連結，例如〈「吳」遠弗屆─泰國境內的高棉遺址〉這篇文章，就是在相隔多年後，將所造訪的柬埔寨吳哥遺址和泰國境內的高棉遺址做出連結。
最後法蘭克表示，他心目中的東南亞私房景點是緬甸茵萊湖和越南歸仁，而近期返回台灣的他，目前最想書寫的題目並不是東南亞，而是「台灣領海基線」這個主題，並能拜訪位於全台各地的「領海基點」。
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核稿編輯：杜晉軒
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