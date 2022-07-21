你知道「賣豬仔」嗎？被高薪廣告誘騙到柬埔寨的不只有台灣人，還有馬來西亞人

文：杜晉軒

你聽過「殺豬盤」嗎？還有「賣豬仔」，這兩者又有什麼關聯呢？近半年來，這兩組關鍵字常出現在馬來西亞的中文媒體，有許多馬來西亞華人受海外高薪工作廣告的誘惑到柬埔寨工作，結果被迫淪為犯罪集團的成員，在網路上進行詐騙。由於他們無法離開柬埔寨，因此家屬向外求援的事情，在這半年屢屢上來新聞版面。

所謂的殺豬盤，是指指詐騙集團利用網路交友，誘導受害人投資、線上博弈的一種電信詐騙方式，受害者的資金往往有進無出被套牢，最終導致傾家蕩產。

那又是誰在背後操盤進行網路詐騙呢？根據許多誘騙到海外進行詐騙的受害者說法，在柬埔寨、緬甸、泰國，甚至遠至杜拜建立「基地」詐騙的，多是中國人。而在這些中國犯罪集團底下被迫賣命詐騙的馬來西亞華人，他們多自稱為「豬仔」。

「賣豬仔」這詞彙的來源，是指清末民初時期，被騙到南洋、美洲當苦力的中國華工，他們多被迫簽下不平等的勞動契約；由於他們出洋時多被擠在一艘船上，看起來就像是如豬等牲畜般被買賣。近半年來馬來西亞華人被賣豬仔到柬埔寨的事件頻傳，不禁讓許多馬來西亞華人感嘆，沒想到祖輩賣豬仔下南洋的光景，竟會在當代重演，只是這次是由南往北。

由受害者發起的全球反詐騙組織GASO

今年1月，《關鍵評論網》訪問了在菲律賓博弈產業工作的台灣、馬來西亞年輕人，當時受訪者提到，之所以有這麼多大馬華人自願到菲律賓線上博弈產業工作，是因為精通中英雙語的馬來西亞人「CP值」較高，可以用英語、中文進行客服工作，而台灣人英語能力也許稍弱，但台灣有工程人才，而多數從事技術職位，或當上管理階層。

由於在菲律賓的線上博弈產業工作台灣年輕人，因頻頻傳出在當地被綁架、刑求的新聞，使得到菲律賓工作的問題較受關注，如今這類問題，在今年卻開始轉爲發生在柬埔寨。

如果讀者們有注意到近幾個月台灣社會新聞的話，就發現有許多台灣年輕人被高薪廣告誘惑到柬埔寨工作，甚至也有台灣幫派接入其中進行人口販賣，受害者到了當地才發現是犯罪集團要求他們進行網路詐騙，如果不從或工作能力不佳，還會被賣給另一個犯罪集團，而且受害者還得「賠款」給接手的犯罪集團。

值得注意的是，這類型的人口販賣與網路詐騙，並不是發生在台灣人身上而已，也開始發生在東南亞，尤其受害者多爲馬來西亞華人。

受到疫情影響，馬來西亞近年經濟相當低迷，許多年輕華人受到海外高薪工作的廣告誘惑，當他們在海外發現受騙後，便想盡辦法向家人求助，這類新聞這半年充斥了當地媒體版面。接受訪問的馬來西亞人告訴我們，他們要脫身的話，必須得先還清給公司的債務，也就是被轉賣給另一公司的賠款，而這所謂的「賠款」的，他們俗稱「賠付」。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Organization，簡稱GASO）的馬來西亞代表Candy（化名）表示，馬來西亞華人之所以成了犯罪集團招攬的目標，是因為COVID-19全球爆發後，中國限制人民到海外工作，因此犯罪集團就將目標轉為招攬東南亞的華人。Candy透露，根據GASO統計，馬來西亞華人主要是被騙到柬埔寨，大約每20人就有15人在柬埔寨，而犯罪集團的招聘管道，主要在臉書、IG等社交媒體平台發布訊息，甚至在馬來西亞主流的合法求職網站JobStreet魚目混珠刊登不實廣告。

GASO是一個為世界各地的網路犯罪受害者提供支援的組織，成立於2021年6月。GASO的成員，包括創辦人，都曾是網路詐騙的受害人。《報導者》報導，GASO的兩位創辦人是來自台灣的Peng（化名）和新加坡的Xellos（化名），該組織約有50位核心成員，分別來自台灣、新加坡、泰國、澳洲、美國、加拿大、馬來西亞等國，都是沒有領薪的志工。

Candy也曾是網路詐騙的受害者，她在交友軟體上被騙進行網路投資，是殺豬盤的受害者。後來Candy認識了GASO的新加坡創辦人Xellos，當時Xellos正準備成立GASO的網站，因此Candy便自告奮勇協助中文的反詐騙資訊翻譯為英文。而Candy平時的工作，就是回覆求助者在官網live chat發送的訊息，協助他們查證網址的真偽、解釋如何分辨詐騙訊息、及協助報案。

Candy表示，今年發生了多起馬來西亞華人被騙到柬埔寨工作的事件，也有受害者找GASO協助。由於GASO人力有限，因此主要扮演協調者的角色，協助受害者、家屬收集資料，發給馬來西亞駐柬埔寨的大使館，讓大使館與家屬溝通的工作更有效率。

無論是馬來西亞或台灣的年輕人，GASO呼籲正在求職的年輕人要小心過濾這些高薪聘請的公司。Candy提到，如果馬來西亞人要確認廣告主是否為正規公司，可以詢問在當地的馬來西亞大使館，或多詢問家屬、朋友的意見，減低被騙的風險；至於台灣，由於台灣在柬埔寨沒大使館，發生事情了要救人很困難，因此Candy呼籲台灣民眾也要謹慎篩選公司。

目前馬來西亞的政黨，如馬華公會有在協助家屬救援在柬埔寨的親人，Candy認為馬來西亞官方對這些事件是相當關注的，而她希望教育部在未來可以把防範詐騙、人口販賣的課題放進中學教育課程，以免中學生畢業求職時不慎上鉤。

被騙到柬埔寨的阿輝

來自馬來西亞的阿輝，曾是「豬仔」之一，今年5月被騙到柬埔寨工作，最終在家人的協助下，兩個月後成功回到馬來西亞。

和許多到當地工作的馬來西亞華人一樣，阿輝也是為了追求更高的收入而遠赴柬埔寨，但與其他受害者不一樣的是，他並非受到網路高薪廣告的誘惑而去的。阿輝說，之所以想到柬埔寨，是因為知道當地人的中文、英文水平不是很高，也許他到當地後會有所作為吧。

阿輝有位朋友原在柬埔寨首都金邊的合法賭場工作，數年後回到馬來西亞。眼看這位朋友在柬埔寨發展的不錯，阿輝也請對方介紹工作機會，對方便聯繫了位仲介幫忙，卻沒想到這位仲介把阿輝帶到了詐騙集團。

阿輝相信，他朋友應該不清楚那位仲介是有問題的，因為對方已離開柬埔寨數年，朋友也不清楚這幾年當地博弈產業生態驟變。因為疫情的關係，柬埔寨當局關掉了一些賭場，有的業者轉而經營詐騙，阿輝稱過去是有聽說中國、菲律賓是有發生犯罪集團進行網路詐騙的事情，但對柬埔寨的情況一無所知。

誘騙他人投資虛擬貨幣

原本仲介承諾的工作內容，是人事、行政、招待顧客之類的工作，「看我會什麼就交給我做什麼」阿輝說。阿輝是今年5月到柬埔寨，他記得一到金邊的機場後，仲介儼然已打通好海關，他不必排隊和填表格，很快便入境了柬埔寨，而且被公司迅速安排上車到西哈努克港市（簡稱西港），當時他開始感到不對勁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為一群在柬埔寨西哈努克市賭場博弈的中國遊客。照片攝於2019年5月18日。

很快地，阿輝發覺自己被騙了，公司實際給的薪資和原本答應的不一樣，從1500美元變1000美元，而且公司一直回答不了實質的工作內容是什麼？因此阿輝便嚷著要回馬來西亞，結果公司代表要求阿輝收拾東西到另一家有東西可做的公司，阿輝沒想到這就是他被賣豬仔的開始，此後必須賠款給新公司。

阿輝提到，他在當地認識的另一個朋友，因為不願被送去另一個公司而被拷打，結果第二天就願意過去另一個公司了，他當下才了解發生什麼事情，如果不聽的話的下場就會如何。「我們被賣到另一邊後，開始要給賠付，要開價1萬1000美金」，阿輝被賣豬仔的賠款，相當於他原本工資的10倍。

第二個工作地方，工作環境雖然比上一個好，活動範圍比較大，但人身自由是被限制的。原本阿輝對在柬埔寨的工作環境想像，是類似馬來西亞唯一合法賭場公司雲頂集團那樣，大家是住在員工的宿舍，工作時間到了可自行走路去賭場工作，而在柬埔寨卻是處處被監控的狀態，辦公室門口有手持槍械的警衛看管，以免「豬仔們」逃跑。

對於自身在柬埔寨的實際工作內容，阿輝不諱言說，公司就是強迫他們欺騙歐美國人士的虛擬貨幣。阿輝解釋道，雖然當地的詐騙集團多是中國人經營的，但因為招募的中國員工英語程度不足，因此他們只能在境外對中國自己人下手詐騙，而被誘騙來工作的東南亞華人、台灣人，就負責歐美人士。

「通常叫受害者投資虛擬貨幣，進入公司網站後，這些錢通常只有進沒有出」、「公司不知道哪裡來的美國人個資，會給員工一批電話，要求騙取他們上鉤，跟對方聊天」…阿輝解釋，公司要求透過交友軟體聊天了解對方家庭背景、財力，在聊天中帶到投資虛擬貨幣的話題，進而騙他們到公司的網站入金投資虛擬貨幣。

阿輝進一步說，他們會把客戶分A、B、C級，A級就是年薪上百萬美元以上的，往下就是收入越少，也不會放更多力氣；如果對方是男性，他們就會假扮成女性與對方聊天，如果對方可以聊到30句以上，就表示對方可能對假扮成女性的自己有興趣了，可能有機會上鉤，阿輝解釋道。。

對於業績的要求，公司規定如果一天聊不到兩個人，就會想辦法來處罰。阿輝表示，他待過的公司還算比較好，主要是體罰，但他而樓下的另一家公司比較壞，「他們會關押員工，不允許回宿舍睡覺，沒業績的話關在公司，吃喝拉撒都在這裡」阿輝說。

在柬埔寨的兩個月裡，阿輝被轉賣了兩次，待了三個公司，最後一個公司是在七星海的長灣旅遊特區。阿輝說他在最後一個至少欣慰的是，在那裡起碼看到了更多的馬來西亞同鄉，前兩個比較少。

之所以有眾多馬來西亞華人被騙過來，一部分是被同鄉騙來的，阿輝指有的人在老闆的逼迫下害了更多同鄉，因為招不到人手的話，就會被殘忍對付，或被送到另一個公司，那當事人的賠款又更高了。

至於台灣人，阿輝稱他認識一個在那裡工作的台灣人，但對方不打算回台，似乎是因為在台灣犯罪而走投無路，寧願留在柬埔寨進行詐騙也不願回台灣被判刑15年不想回去。

家人協助逃離柬埔寨

最終阿輝是在今年7月初離開了柬埔寨，他之所以成功逃離，主要是靠家人的幫忙，他弟弟認識柬埔寨的有勢力人士。

「最終還是決定給賠付的方式離開，我弟弟朋友出錢給公司，公司才讓我離開…不是不信任柬埔寨的警察或大使館，而是有一定的風險，萬一回不到來更慘、被打到半死。我公司拿了賠付叫我趕快離開，擔心我弟朋友會把事情搞大。」阿輝說，而且他自己也寧願給錢了事，也不願意再繼續從事詐騙工作。

阿輝表示，他的賠款金額相當高，給了兩萬多美元，但他也慶幸自己最終沒被轉賣到泰緬邊境的犯罪集團，因為邊境地區更難救人，當地警方沒辦法進去。阿輝的弟弟也主張，還是由他柬埔寨友人處理比較好，畢竟對方是熟悉當地遊戲規則的人。

如今的阿輝選擇踏踏實實地在馬來西亞工作，慢慢償還那筆賠款給家人，就算在馬來西亞的日子過得不好，也不會比柬埔寨苦。

接下來，阿輝會協助GASO宣傳反詐騙的教育工作，以過來人的身份，到各中學演講，讓更多年輕人提防詐騙集團的高薪廣告陷阱。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元