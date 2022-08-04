《徘徊年代》導演張騰元：或許再過一段時間，「新住民」這三個字將不太有意義

文字整理：吳象元

這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是電影《徘徊年代》的導演張騰元，本片跨越了從90年代來到2015年，透過兩個世代越南新移民來到台灣的故事，除了刻畫越南新移民來台所遭遇的挑戰，也帶出了主角身旁的小人物與台灣這20年間的事件。

導演首先介紹這兩位越南女性來台後的經歷，第一位是90年代的阮明慧，是一位嫁到台灣鄉村的越南配偶，先生因母親期盼抱孫而娶了沒有感情基礎的太太，最後發生家暴、明慧離家，而第二位則是代表著新世代、因自由戀愛而定居台灣的裴秋蘭，而秋蘭的角色則是本片後半段一個穿針引線的關鍵角色。

導演表示，在過去田野調查過程，他看到了不同新移民的際遇與發展，從新住民隻身來台嫁做人婦到近年來各行各業都有新住民的參與，因此希望能透過兩段故事作為對照；訪談中導演也提到，目前台灣的媒體時常會強調「新住民」的成就，不過作為一個移民社會，終極目標應該是「新住民」這三個字將不太有意義，而「新住民」的一切作為，都應該跟他們個人有關，而不是這個身份讓他們有所不同。

Photo Credit：傳影互動提供 《徘徊年代》導演張騰元和演員阮安妮正在討論。

而飾演本片的兩位主角：阮安妮和阮秋姮，他們本身的真實故事也是非常精彩。飾演阮明慧的阮安妮，當年從越南隨越南馬戲團到台灣嘉義演出，因而認識了「新麗美」歌仔戲團團長兒子張芳遠，而這段故事也被拍成了紀錄片《神戲》；飾演秋蘭的阮秋姮，來台最初是留學生身份，因工作認識了先生厲家揚，兩人也經營《越南夯台灣》，是非常成功的YouTuber，更是首位擔任國慶典禮主持人的台灣新住民。最特別的是，阮秋姮在本片中都未以正面演出，導演表示希望透過這樣的演出方式，除了讓阮秋姮的角色代表新時代未被注意到的新住民在面貌，而藉由她以第一人稱視角穿梭在台灣各地，觀眾也會跟著她遊走在台灣鄉間，見證社會環境所發生的改變。

Photo Credit：傳影互動提供 阮秋姮在《徘徊年代》中飾演徵信社探員裴秋蘭

導演也在訪談中分享電影中英文的片名，首先《徘徊年代》這四個字，「徘」與「徊」兩個字的部首「彳」代表「許多的人」，也就是不管是台灣人還是新住民都是在這個年代中遊走，若把左邊部首遮掉，則是「非回」，代表「想與不安的年代道別」，而英文片名《Days Before the Millennium》，不單是指公元2000年的「千禧年」，而是《聖經》中代表「和平盛世到來」的意義，因此把「千禧年」放入英文片名，意味著兩位角色已通過考驗進入「和平盛世」，也是英文片名在電影最終才出現在螢幕上的原因。

Photo Credit：傳影互動提供 阮安妮飾演90年代新住民阮文慧

另外這部電影中也有許多以物件傳達訊息的巧思，其中片中出現的「紅豆餅」，不單只是代表一份人與人之間溫暖的互動，導演分享到，紅豆餅是一種外來食物，褐色外皮和紅豆內餡就如同台灣群體中的多元性，而作為兩個女主角的遭遇，紅豆餅也成了兩位同鄉姐妹傳遞關懷的媒介。

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核稿編輯：杜晉軒