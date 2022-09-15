專訪《柬錢眼開》主持人Agnes：打工陷阱頻傳，但柬埔寨的發展指日可待

最近許多人談到柬埔寨的詐騙陷阱事件，多聞「柬」色變，為了讓讀者、聽眾們更了解柬埔寨不同的面向，本集《阿峇卡巴 東南亞電台》訪問了另一檔Podcast節目《柬錢眼開》的主持人Agnes。

《柬錢眼開》是在2021年1月由在柬埔寨發展的台青Agnes，以及在柬埔寨生活長大的大陸人Roger成立，該節目主要分享在柬埔寨打拼的生活點滴，也分享他們對柬埔寨這國家的經濟發展見聞。Agnes說他們是少數在柬埔寨經營中文Podcast的節目，或許是唯一一個也說不定。

雖然柬埔寨國土面積比台灣大，但人口大約只有1700萬，不過人口結構卻相當年輕，國民平均年齡是26歲，因此近年外資相當看好柬埔寨的發展，包括許多台商也到當地設廠。

Agnes指出，疫情之前去柬埔寨發展的台灣人，可分為三類，第一是到當地設廠的老台商，多是二三十年前落腳的傳統製造業，如成衣廠；第二類是從事地產開發，包括提供服務型公寓，因為當地人的住屋需求開始上升；第三類則是餐飲業，如廣受各國消費者喜愛的台灣手搖飲料店。

然而，這幾個月以來在柬埔寨爆發的各種打工陷阱新聞，台灣人、馬來西亞人在柬埔寨被綁架、被強迫進行詐騙工作的新聞層出不窮，也讓許多人開始對這有世界文化遺產吳哥窟的觀光名勝國改觀。Agnes提到，其實早在去年柬埔寨就開始有中國人陷入打工陷阱的新聞爆發了，但因受害者不是台灣人，因此這類新聞較不受台灣關注。

Agnes表示，由於經營節目的關係，因此也有受害者家屬嘗試請他們協尋孩子。Agnes坦言，畢竟他們不是警政單位，台灣官方在柬埔寨也沒有駐外單位，台灣人的處境確實比較式微，因此她能做的實在有限。

Agnes說，在柬埔寨的台灣人只能投靠台商會，而碰到這些打工陷阱的事情，台商會的成員也各有工作要忙，尋求救援的家屬往往不知道孩子在哪裡，只提供名字但沒有地點，許多台商也愛莫能助。不過Agnes也分享說，隨著打工陷阱事件已讓柬埔寨的國際形象受到影響，因此最近柬埔寨官方也更積極救援，包括柬埔寨副總理官方臉書、微信都成了熱線管道，讓受害者家屬可直接以中文私訊求助，官方團隊便會著手處理。

相關求助資訊如下：

Agnes的柬埔寨朋友也相當驚訝在自己的國家居然會發生這些駭人聽聞的事情，因柬埔寨媒體對這些事件報導甚少。Agnes認為，其實在柬埔寨的生活整體上是安全的，會發生這些打工詐騙的事情，是詐騙集團早已鎖定了特定人士，並非隨機在柬埔寨發生，而且也多是「說中文的人欺騙說中文的人」，本地柬埔寨人鮮少涉入其中。

對於如何改善柬埔寨的形象，Agnes說，她個人能做的，就是繼續透過節目來分享個人在柬埔寨的所見所聞。Agnes認為，柬埔寨還是值得關注的國家，經濟在向上當中，仍有發展的機會，但台灣人對於任何海外工作的招聘訊息，還是要透過各種管道確定真偽。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元