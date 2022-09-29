一位台灣「泰太」，是如何落腳在泰緬邊境的美賽？

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不同於大家熟悉的曼谷和清邁，「泰太」是一位住在泰國美賽的台灣人。美賽位於泰國清萊縣，靠近泰緬邊境，而來自台灣的她是如何落腳在當地的呢？
文字整理：吳象元
在這集《阿峇卡巴東南亞電台》，我們的來賓是Podcast頻道《泰太太想說》主持人「泰太」。泰太是一位住在泰國美賽的台灣人，美賽是位於泰國清萊縣，靠近泰緬邊境，而來自台灣的她是如何落腳在當地的呢？
2013年，泰太隨台灣國合會到泰北滿堂村的中文學校建華高中教授中文，而泰太也因此在當地認識未來的丈夫，婚後原本兩人是住在清邁，後來因疫情的關係而搬到美賽。
泰國中文學校始自1950年代國共內戰後，留在當地的孤軍及其後裔，希望能讓下一代維持說中文的傳統，因而在1954年於泰北滿堂村創立了第一間華校，也就是至今能還運作的「建華小學」，往後許多華人村也成立了大大小小的中文學校，學生也有從緬甸或中國前來的華人二、三代，值得一提的是，這些中文學並不屬於泰國官方教育系統中，而是在正規教育之外，學生放學後和週末來到中文學校學習，許多中文學校畢業學生也會選擇來台灣就讀大學。
另外很特別的是，美賽和緬甸的城市「大其力」非常靠近，過去兩地居民是可以自由進出，外國人也可透過申請簽證方式由此跨越泰緬邊境，不過因疫情緣故，目前只開放貨品進出，雖然今年6月有新聞傳出泰緬友誼大橋將要開放，但在當地的泰太也表示，目前兩國仍未正式開放美賽到大其力的邊境。
不同於居住在曼谷或清邁等大城市，泰太提到在美賽的生活，在醫療方面是較為不便，有時看診需要等候較久的時間，此外美賽是個華人比例相當高的城市，很多人家鄉來自雲南，是為了追求更好的生活而來到當地，許多人都已是華人第二、第三代。在國家認同上，當地年輕一輩的華人會先認同自己是泰國人，老一輩華人則是以華人認同為主，也有華人會懷有「中國夢」，而對於「台灣媳婦」這個身份，泰太表示當地人覺得「很稀有」，也很興奮得知她喜歡吃雲南的早餐稀豆粉。
提到當地人對泰國近年來從普美蓬過世、政變到學運等政治動盪的看法，泰太表示人們仍會避談泰國王室，不過對總理帕拉育卻是罵聲連連，特別是年輕的學生們更是非常批判當前的政府，而最後問及美賽的旅遊景點，泰太表示推薦到邊境走走，特別是不要錯過位於金三角地區的博物館，以及泰國的最北處洛克河，可一覽緬甸境內景象。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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