香港電影《白日青春》入圍金馬六項大獎，專訪來自馬來西亞的導演劉國瑞

文字整理：杜晉軒

在即將舉行的第59屆金馬獎中，有一部來自香港的電影《白日青春》，共入圍了6項大獎，包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳新演員、最佳攝影、最佳原著劇本與最佳新導演。特別的是，有望獲得最佳新導演獎的《白日青春》導演劉國瑞，其實來自馬來西亞。

在台灣也有不少馬來西亞導演，如畢業後留在台灣發展的蔡明亮、廖克發，而沒有留學台灣背景，但也在台灣發展的導演，則有拍過《台北星期天》、《幸福城市》、《青春弒戀》的導演何蔚庭，而劉國瑞與何蔚庭都是來自馬來西亞柔佛州的麻坡。值得一提的是，劉國瑞與何蔚庭，還有黃明志都是麻坡中化中學的校友。

許多南馬柔佛州的華校生，如果畢業後不選擇升學的話，就是選擇到一長堤之隔的新加坡尋找工作機會，如果選擇升學的話，那比新加坡「價廉物美」的台灣，就是許多獨中畢業生的升學選擇了。至於劉國瑞，他2008年選擇到香港就讀城市大學工商管理學系，一待就是14年。

劉國瑞說，他是喜歡探索未知的人，不想去新加坡是因為從小就對這太近的國家太熟悉。至於台灣，由於哥哥、姐姐都曾到台灣留學，他中學時期，幾乎每年都會在學校放長假時到台灣小住，雖然喜歡台北的生活，但還是覺得太熟悉、安逸了。劉國瑞說，他早年對香港的熟悉度並不高，幾乎沒有什麼想像，儘管在馬來西亞時也看過一些港劇，但驅使他去香港的原因在於有獎學金，而且三年的修學年限也較短。

香港城市大學畢業後，讀商科的劉國瑞清楚知道，如果留下來在香港商界發展的話，特別是熱門的投資銀行，最終這些經驗可以讓他回去馬來西亞也不怕找不到工作。劉國瑞坦言，他我對純粹賺錢沒很大興趣，因此給自己一年的gap year，到香港中文大學當教學助理，這穩定的工作讓他有時間邊去參與各類工作坊，邊探索自己喜歡的東西，最終所喜歡的事情，就是拍片。

劉國瑞表示，他從小就喜歡文學，中學時期才開始喜歡電影，幾乎每週都往電影院跑，但接觸更多元類型的電影，還是在香港讀大學時期，因為圖書館有很多電影資源，而且更有機會接觸到藝術、作者類型的電影。

在香港求學、工作時期，正值馬來西亞社會運動風氣雲湧的時期，儘管無緣參與，但2012年香港爆發反國教運動後，劉國瑞開始關注到更多社會議題。由於當時劉國瑞正參加香港的一個電影組織「采風」的紀錄片訓練班，才開啟了他往拍電影的道路。此外，劉國瑞也曾是金馬電影學院的學員。

可以說，劉國瑞的劇情長片養成，是先從拍紀錄片開始，期間他也拍過電視廣告與為電視台寫劇本，當導演助理，更了解業界的專業運作。而劉國瑞拍攝的題材中，有包括社運、香港的少數族裔與弱勢群體，無不反映了他的人文關懷視角。因此以巴基斯坦難民為背景的《白日青春》，也是劉國瑞過去的拍攝所累積而成的，如短片《末日窮途》也是講述巴基斯坦難民在香港的故事。

劉國瑞提到，對於這關注少數族裔難民的劇本，最終幸運地獲得投資方Petra Films的青睞，這片商老闆是馬來西亞的印度裔商人，正好該公司在尋找能凸顯亞洲題材的電影，因此《白日青春》也成了投資方的首部投資的長片電影。

身為一個在香港的「他者」，讓劉國瑞注意到香港也有許多跟他一樣來了留下，或離開或又回來的人，如《白日青春》中的陳百日（黃秋生飾），在劇情中也曾從中國大陸泳渡來港，而成為今日的香港人，而在香港長大的巴基斯坦裔小孩哈山（林諾飾），則在留下來與離開中掙扎。劉國瑞不想只是拍一個海外觀眾覺得好看，但在香港默默無聞的作品，因此才構思了香港本地人遇上巴基斯坦難民的故事，而這些人物故事，也是他在香港認識的本地人、少數族群、囚犯身上獲得靈感的，他們生命中所經歷的流離與取捨，最終讓劉國瑞寫成了《白日青春》劇本。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元