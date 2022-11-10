佛光大學陳尚懋教授：台灣為什麼要關注東南亞？

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問及東南亞有什麼重要新聞值得關注台灣關注，陳尚懋教授表示，他覺得近期東南亞角色其實越來越重要，主要的原因和中美競爭態勢有關，而在中共20大、俄烏衝突下，即將於泰國舉辦的APEC、柬埔寨舉辦的東協峰會和在印尼舉辦的G20，台灣應關注中美將如何在國際峰會上互動，而這也將牽動著台灣未來的動向。
文字整理：吳象元
這集的阿峇卡巴東南亞電台，我們邀請到了佛光大學公共事務學系的陳尚懋教授，陳教授耕耘東南亞研究多年，專長領域包括泰國政經、一帶一路與新南向政策，透過這集訪談，陳教授會與我們分享他研究東南亞的歷程，以及他是如何看待台灣與東南亞的關係。
陳尚懋教授研究東南亞的緣由是從博士論文時期開始，1998年他開始撰寫博士論文，由於李登輝總統時期推動「南向政策」後，當時的東南亞人才並不多，讓陳教授思考以東南亞作為博士論文方向；選題上，1997年亞洲金融風暴波及東南亞多國，而碩士論文主題是台灣金融政策的陳教授，遂決定做東南亞國家與台灣金融的比較研究，而之所以以泰國為研究主題，除了用刪去法縮小範圍外（指導教授專研菲律賓、當時排華氛圍濃厚的印尼不適合做田野），最後是因著熱情友善的泰國學者和友人於研究過程中的協助，讓老師決定將研究重心放在泰國。
至於研究東南亞跟台灣之間的關係，陳教授認為台灣認識東南亞可分為三個部分：
台灣在東南亞：台商（例如：泰國有15萬台商）
東南亞在台灣：外籍配偶、東南亞移工
認識東南亞本身：了解東南亞多元的政經民情
說到「東南亞在台灣」，陳教授特別分享到他在參觀台灣高鐵探索館時，看到泰皇神龕與泰語標誌展出，主要是由於當時許多泰國移工參與了高鐵的建設，顯示東南亞和台灣之間深厚的關係。
而評論到蔡英文總統於2016年推出的新南向政策，陳教授認為「新南向政策1.0」是相當成功的，首先該政策與1993年南向政策最大的不同，是提倡「雙向」和「以人為本」，不單只是台商單向到東南亞投資，老師也以東南亞民眾赴台辦簽證為例，表示在新南向政策推出後，政府簡化了東南亞民眾來台的簽證流程，給予菲律賓、泰國和汶萊民眾免簽優惠，成功吸引東南亞「哈台族」到台灣旅遊，另外也吸引許多來自東南亞學生來台就讀，而在2020新冠肺炎疫情爆發後，抗疫有成的台灣也成了許多東南亞留學生的首選。
對於新南向政策2.0時期，陳教授認為因著疫情爆發，進而影響了東南亞遊客的訪台人數，另外因國際局勢轉變，政府較關注於「印太區域」和東歐等國，因而在資源上有所調整，不過雖然新南向政策2.0並未如1.0有可觀成果，在疫情較為緩和後，陳教授對新南向政策往後的發展仍是相當樂觀。
最後問及東南亞有什麼重要新聞值得關注台灣關注，陳尚懋教授表示，他覺得近期東南亞角色其實越來越重要，主要的原因和中美競爭態勢有關，而在中共20大、俄烏衝突下，即將於泰國舉辦的APEC、柬埔寨舉辦的東協峰會和在印尼舉辦的G20，台灣應關注中美將如何在國際峰會上互動，而這也將牽動著台灣未來的動向。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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