專訪媒體人郭朝河：安華任馬來西亞首相，如何安撫保守馬來選民是最大挑戰

馬來西亞第十五屆全國大選在11月19日順利落幕，但由於未有政黨陣營奪得過半數席次，因此陷入懸峙議會狀態數日，直到11月24日下午，馬來西亞國家王宮宣布國家元首已同意任命安華為第十任首相。

本集節目錄音時間是11月21日下午15時，因此在錄音之前，馬來西亞依然未選出新首相。本集來賓是關鍵評論網專欄作者郭朝河，他就本次大選結果，分析安華如果當上首相的效應。郭朝河來自馬來西亞，政大新聞系畢業，曾擔任馬來西亞《星洲日報》記者、台灣《中央社》特約記者，如今是自由撰稿人。

首先回顧今屆大選的戰況，馬來西亞國會選舉是改選222國會議席，以及舉行4個州選舉，不過其中2國會議席因個別原因而展延。根據馬來西亞選委會最終計票結果，本屆大選成績為：希盟（82席）、國盟（73席）、國陣（30）、砂盟（22）、沙民陣（6）、民興黨（3席）、獨立人士（2席）、社會民主和諧黨（1席）、全民黨（1席）。

根據西敏寺內閣制的贏者全拿規則，必須有單一政黨或聯盟奪得簡單過半數的席次，才有資格組成政府。由於本次馬來西亞大選並無政黨聯盟奪得過半席次，出現了懸峙議會的情形，各政黨必須爭取其它政黨的支持，湊足過半的席次，才能組成聯合政府。因此領先的國盟、希盟陣營，分別在20日、21日宣稱已爭取到其它政黨支持，足以組成多數政府，但直到24日才由最高元首確定安華領導的希盟獲得足夠的支持。

儘管希盟是本屆大選中贏下最多國會議席的政黨聯盟，但由於只是靠絕大多數華裔、印度裔等族群選民的支持，在馬來族群選民的得票率不比國陣、國盟。郭朝河指出，馬來裔佔馬來西亞人口七成（華裔約佔23%），但有過半的馬來選民卻不支持希盟，如果安華領導的希盟執政，恐怕任期內會有重演2020年喜來登事變的可能，這意味著安華領導的新政府依然脆弱。

郭朝河指出，從華裔、印度裔的角度來說，安華是認同族群平等的馬來領袖。1982年加入巫統的安華，在1993年接任副首相的時候，為整個社會帶來不一樣的氣氛，因為他代表著較開明的馬來領袖，卻引起了一手提拔他的馬哈迪的猜忌，擔心安華的光環會壓過自身，因此引發了後續的政治迫害，包括對安華扣上「肛交罪」的罪名。安華在1999年的入獄，社會上興起反對馬哈迪威權的「烈火莫熄」社會運動。

至於對馬來族群來說，生活在城市、接受西方概念的馬來人會認為安華是開明的領袖，但對在鄉村的馬來人來說，由於過去收到執政黨控制的媒體宣傳影響，已把安華塑造為一個好男色、背棄馬來人利益（偏他族利益）的負面形象。

對於安華當上首相的意義，郭朝河認為會讓馬來西亞走向相對開明的發展，但要如何安撫不支持他的馬來選民，如鄉村選民、保守的伊斯蘭勢力，會是他上任後最大挑戰。

郭朝河也表示，如果是由國盟執政，儘管是來自土著團結黨的慕尤丁接任首相，但國盟內的多數國會議員是來自伊斯蘭黨，因此各界擔心國盟政權可能一步步將世俗體制的馬來西亞宗教化。不過郭朝河認為，雖然過去伊斯蘭黨已在馬來西亞數州有執政的經驗，但伊斯蘭黨在國會不是絕對多數政黨，無法一時間改變憲法體制，而且伊斯蘭黨也缺乏該有的治國人才，因此也必須仰賴其他政黨的專才支持。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範