聽蔡宇傑說「越南茶」：是元首會面端出的國家飲品，也是尋常百姓的生活儀式

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蔡宇傑分享到越南的「蓮花茶」，製作過程是將新鮮的綠茶茶葉放入蓮花花苞吸取香氣，因此是具有蓮花香的綠茶，過去在阮朝時期，還有皇帝在皇宮前蓋了一座蓮花池，為的就是要喝新鮮的蓮花茶。如今國際茶人也會在產季時期到越南，為的就是品蓮花茶
文字整理：吳象元
本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是關鍵評論網的作者蔡宇傑，蔡宇傑的碩士研究是關於「越南茶文化」，媒體《移人》總編輯Asuka曾在訪談中稱宇傑是「越南茶文化的探尋者與傳承者」，他目前在越南河內國家大學下屬社會科學與人文大學越南歷史系讀博士班，在本集中他分享了關於越南茶的歷史和發展。
說到越南飲品，許多人最先想到的一定是越南咖啡，不過宇傑在訪談開始，就先以2017年11月越南於峴港主辦的亞太經合組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）為例，當時越南共產黨中央委員會總書記阮富仲與會中國共產黨中央委員會總書記習近平，藉茶會代表兩國友好關係，也就是說，越南茶是元首會面登大雅之堂會端出的國家飲品，而泡茶也是相當普遍的越南生活儀式。
越南曾有一段時間是由中國朝代所統治，在越南建立政權後，中越之間的關係依舊相當深厚，中國的飲茶習慣也直接或間接地傳播到了越南尋常百姓家中，在蔡宇傑的田野調查過程，就看過許多越南家庭院子裡種著各種作物，也有茶樹！
到了法國殖民時期，法國人展開了越南產業調查，除了在越南種植咖啡，也系統性地開始種植茶葉，此外還發現了在越南北方少數民族區域的珍貴古茶樹，因而開始開闢交通路線、外銷茶葉回法國。
到了南北越分裂時期，南北越雖有各自茶區，統一之後，六大產區有五個產區在北方，而南方過去存有一些茶區，許多都因戰爭因素而消逝，六大產區中，僅有林同省大叻茶產區在南方。
而在歷經南北越統一、經濟開放後，越南茶的產量和技術發展都令人有目共睹。越南茶產量排名全球第五，可分為本地和外銷，本地人喝的多是綠茶，而外銷則以紅茶居多，能夠外銷海外（例如歐盟區域）的品牌也會更加受到消費者信服。問及為何品質和技術都受到肯定的越南茶，為何其形象還是無法那麼鮮明，對此蔡宇傑表示，一為在法國殖民時期，對越南茶的栽種與外銷就是單純「資源的取得」，二為越南歷經南北越分裂、越戰等較不穩定時期，越南茶始終被當作「農產品」之一，尚未進入到產業更精緻化操作的階段。
最後，說到最喜愛的茶種，蔡宇傑分享到越南的「蓮花茶」，製作過程是將新鮮的綠茶茶葉放入蓮花花苞吸取香氣，因此是具有蓮花香的綠茶，過去在阮朝時期，還有皇帝在皇宮前蓋了一座蓮花池，為的就是要喝新鮮的蓮花茶。如今國際茶人也會在產季時期到越南，為的就是品蓮花茶，蔡宇傑形容，在產季喝到的蓮花茶會讓你「從心裡面涼爽、涼快、涼出來」，就好像蓮花「慢慢生長開來」，是柔和且優美的，另外宇傑表示目前他也在學習製作蓮花茶， 希望未來在河內公寓的茶室內，也能夠備有這款特殊的茶種。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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