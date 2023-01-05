訪談張雅粱教授：清邁「世界遺產城市之路」的現在進行式

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在提到申遺所奠基的基礎，張教授用「活的古蹟城」這個清邁申遺的主打口號來舉例，表示根據《世界遺產公約》第六項「活的歷史」就很符合清邁的優勢，像是代代傳下的天文立法、豬替換為大象的「清邁版12生肖」、萬物有靈論等，另外，張教授表示清邁就像是一座「活的有機體」，在當今的社會仍具有保護和保存傳統的角色，而在世界遺產城市名錄中仍欠缺這樣的城市。
文字整理：吳象元
本集《阿峇卡巴東南亞電台》來賓是關鍵評論網作者、任教於中國「黃岡師範學院」的張雅粱教授，張教授會在這集中分享關於清邁「世界遺產城市」之路的現在進行式。
在訪談的開始，張教授先針對「世界遺產」的組織、法源、資格和申報做出說明，首先「世界遺產」是由聯合國教科文組織世界遺產中心來確認，依據的法源是1972年通過的《世界遺產公約》，而申請「世界遺產」的國家必須先簽署《世界遺產公約》成為會員國，如果該城市具備「傑出普世價值」便能提交「世界遺產中心」進行申報和審查。而「世界遺產城市組織」（OWHC）是成立於1993年的一個非營利國際組織，假如城市已被列入該組織的會員就必須盡一些義務，在東南亞國家中，越南的會安和順化就是該組織的會員國。
若從「世界遺產城市」這個主題來切入清邁，就要先了解清邁在歷史上的發展和地位，說到清邁這座城市的歷史，對此張教授從兩個面向：第一點，清邁這座城市就是珍貴的史料，它是13世紀蘭納王國首都，首位國王孟萊王就是在清邁建立「新都」，而這具備700多年歷史的古城，留下了許多歷史的線索和記錄，例如佛像、石碑、貝葉經等，對了解泰國古代史有很大的幫助。
另一方面，清邁保留了泰北地區的語言、習俗、立法，是泰北有形與無形文化的重鎮，而這也符合了世界遺產公約的精神，在於要保護、保存並展示具傑出普世價值的遺產。而清邁建築的特殊性，也和泰國中部地區的「暹羅泰」屬不同系統，其建築風格和文化上的表現方式，是更趨向於寮國琅勃拉邦、中國景洪的風格。
除了歷史上的重要地位，問及清邁申請世界遺產城市是奠基在什麼基礎？張教授先對此表示，回答這問題要先釐清世界遺產和世界遺產城市這兩個名詞，假如是用城市為申請名義，那就是「世界遺產城市」，目前清邁已在2016年被列入「世界遺產」潛力名單，當時是以「蘭納王國都城清邁的紀念碑、遺址與文化景觀」這樣的標題提出申請，劃定範圍包括古城、素貼山和周圍腹地，而近年來清邁政府擬將申遺標題改為「清邁蘭納首都：一座歷史悠久的城鎮及其聖山」，從「文化景觀」轉為「世界遺產城市」，而最後究竟清邁會申請的是「世界遺產」或「世界遺產城市」，都還有待泰國政府來決定。
在提到申遺所奠基的基礎，張教授用「活的古蹟城」這個清邁申遺的主打口號來舉例，表示根據《世界遺產公約》第六項「活的歷史」就很符合清邁的優勢，像是代代傳下的天文曆法、清邁大象版的12生肖、萬物有靈論等，另外，張教授表示清邁就像是一座「活的有機體」，在當今的社會仍具有保護和保存傳統的角色，而在世界遺產城市名錄中仍欠缺這樣的城市。清邁政府也在申遺過程做了非常多的努力，2016年後更有非常多官民合作項目，牽涉到行政、立法、研究、教育、基金會五的面相，例如發佈《清邁市條例》，用以規範城市建築的建設，2016年也有和清邁大學合作，以推動申請世遺城市計畫。
訪談最後，張教授也提到了清邁在申遺過程的挑戰，特別是城市衝突和利益的考量、文化發展跟經濟發展的平衡，還有人民對文化遺產保存認識的不足，因此教育便扮演非常重要的角色，而目前清邁申遺的現況，由於還有其他泰國地區希望能爭取世界遺產的殊榮，因此目前清邁政府希望能爭取代表第一順位，順利在2026年或之前提出世界遺產城市的申請。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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