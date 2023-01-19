台灣聲音經濟方興未艾，那馬來西亞中文Podcast是怎樣的存在？

你知道馬來西亞也有中文Podcas，且是受到台灣Podcast熱潮影響而興起的嗎？本集《阿峇卡巴 東南亞電台》訪問了馬來西亞中文Podcast製作人陳君武，他曾參與製作了三檔當地的中文Podcast節目，包括政論節目《鋒人館》、影劇分享的《有戲沒戲》、分享故事的《The Best Of You》。

2020年被譽為是台灣的Podcast元年，而馬來西亞的中文Podcast也幾乎是同一時期開始興起的。不過，究竟中文Podcast會是曇花一現，還是不可逆擋的趨勢，仍有待市場的考驗。

2020年3月，馬來西亞政府為防止疫情擴散而下令進入全國行動管制令（MCO）的狀態，人民出行受限制，也因此加速了直播、Podcast的發展。陳君武指出，當時馬來西亞華人聽眾也受到台灣Podcast的了三本柱-《百靈果NEWS》、《Gooaye 股癌》、《台灣通勤第一品牌》的影響，讓許多馬來西亞的素人、知識分子有了想像，認為台灣Podcast既然能做起來了，那馬來西亞中文Podcast也許能大有可為，因此才開始冒出許多內容創作者投入中文Podcast的市場。

不過，認為中文Podcast市場大有可為的想法也未必正確，因為馬來西亞傳統的廣播電台仍舊是強勢媒體。由於馬來西亞公共交通建設並不發達，許多民眾選擇開車通勤，因此多年來廣播電台就成了許多擁車族路途上的精神糧食，廣播電台DJ也被明星化包裝，還能躍上大銀幕發展。

至今，仍有眾多廣告商依然願意投放廣告到廣播電台等渠道，反觀既小眾且數據透明度有限的Podcast市場，仍不受廣告商青睞，有影響力的網紅或網路意見領袖（KOL），也不認為Podcast有太多效益，而寧願持續抱住在社交媒體上的流量紅利。

根據陳君武觀察，儘管也有廣播電台或其他公司注意到Podcast市場的潛力，也投入Podcast的製作，但仍採取閉門造車的方式進行，即僅把自家的頻道內容放上去自家的App，讓錯過電台on air時段播放的聽眾，還能在自家封閉式的平台收聽「Podcast」。

另一方面，民眾的閱聽習慣也是影響Podcast發展的重要因素。陳君武指出，多數馬來西亞華人仍偏好觀看影音內容，因此行動管制令期間素人直播、網紅直播也相當流行。陳君武提到，更年輕的受眾已很少接觸長內容，多是TikTok等短內容，因此收聽時間較長的Podcast就處於比較尷尬的位置。

此外，中文Podcast也存在市場需求與規模的問題。陳君武以他參與經營的電影類Podcast《有戲沒戲》為例，由於馬來西亞華裔觀眾普遍對藝術類電影接受度不高，因此後來轉換策略，節目字體轉換為繁體後，開始更多台灣聽眾進來。這讓陳君武發現到，如果節目純面向本土，市場會很小，但面向海外時，主題是否適合馬來西亞以外的（港台）聽眾也必須被考量。陳君武坦言，在平台數據不夠透明情況下，創作者只能卡在一邊默默地創作，一邊持續摸索觀眾的喜好。

至於發展更早的馬來西亞英文Podcast界，陳君武稱得益於英文具有能跨族群的特性，因此內容更多元，也懂得媒體操作、宣傳，也更懂得用數據去做分析。同時，英文使用者的購買力、社交媒體傳播擴散能力較強，因此許多廣告主也願意投放廣告給英文Podcast。

陳君武表示，行動管制令的發生，毋庸置疑催生了馬來西亞中文Podcast的發展，但隨著2022上半年馬來西亞開始解封，民眾生活回到正軌，因此中文Podcast發展仍需觀察。「疫情消退後，許多創作者沒再更新，收聽人數也在下滑，我觀察剩下的創作者都是靠著熱誠」陳君武說。

最後，對於中文Podcast未來的展望，陳君武稱這兩年發展下來，並沒有看到突破性的進展，除了華語聽眾市場萎縮，還有廣告主對於中文網路內容創作者的涉略還不廣，因此資源的匱乏，讓Podcaster或YouTuber，仍難讓以去創作出做更多多元性的節目。陳君武說「雖然聽起來不是很樂觀，但我還是很樂觀去面對的」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元