跟著作者Double A遊龍坡邦和永珍，看看寮國到底有什麼？

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村上春樹《你說，寮國到底有什麼？》：「那麼，寮國到底有什麼？或許是個很好的問題。不過被這麼一問，我也無從回答。因為，就是要尋找那什麼，現在才要去寮國，這不就是所謂旅行這回事嗎？」而對作者Double A而言，這趟寮國之行最難忘的，便是看到湄公河卻仍維持最原始的風光。
「那麼，寮國到底有什麼？或許是個很好的問題。不過被這麼一問，我也無從回答。因為，就是要尋找那什麼，現在才要去寮國，這不就是所謂旅行這回事嗎？」（摘自村上春樹《你說，寮國到底有什麼？》）
這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，是擅長寫東南亞歷史文化主題，過去曾書寫《吳哥王朝殞落後的高棉，是如何走向今日的柬埔寨？》的作者Double A，最近他剛完成了一趟寮國之旅，會在本集中與聽眾分享這一趟寮國行的難忘景點與未完成的遺憾。
Double A首先對寮國做了一些基本介紹，這是東南亞唯一內陸國，上接中國、東接越南、西接泰國，南接柬埔寨，也因著地理位置緣故，寮國在歷史上也和這四個國家有著最緊密的關係。
在政權更替上，寮國在13世紀建立了瀾滄王國，19世紀被法國殖民，二戰後曾有過短暫的王室復辟，後又被共產黨推翻，至今政府仍維持著共產體制。近年來寮國也和中國關係密切，除了2022年完成的老中高鐵（中國稱寮國為「老撾」），Double A也分享在湄公河夜市，其實也看到攤販賣著如麻辣燙、小龍蝦等食物，就連本地人也相當喜愛。不過另一方面，南韓和越南在寮國也有非常多投資和建設，當地也有非常多韓越旅客。
談到寮國行安排，Double A首先簡介旅客到寮國通常會造訪的幾個重要據點，從寮北龍坡邦、寮中永珍、旺陽，到寮南建於5世紀的瓦普寺和四千美島；瓦普寺建於吳哥時期，被聯合國列為世界文化遺產，不過因時間關係，加上寮國疆域其實不小（是台灣的6.5倍大），這次Double A行程主要是集中在寮北和寮中。
2022年老中高鐵通車，這條高鐵從龍坡邦往南可到永珍，往北則會到邊境城市磨丁以進入中國西雙版納。位於湄公河畔的龍坡邦古城是世界遺產，也是瀾滄王國時期首都，城中建於16世紀的香通寺和法國殖民時期留下的建築都值得一看。
說到13世紀建立的瀾滄王國，和清邁蘭納王朝的建築風格其實非常雷同，可惜因多數歷史記載主要是來自於越南和柬埔寨，寮國本身留下的資料並沒有太多，Double A特別推薦龍坡邦的國家博物館，可看到一些寮國過去留下的歷史文物。
至於首都永珍，它是一個位在泰寮邊境的城市，因此許多旅人時常會坐夜車其實會走陸路穿梭在兩國之間，在永珍辦泰國的落地簽也非常乾脆迅速，當地人也會透過這條路線到泰國廊開購物。
最後說起這趟旅行最難忘的地方，Double A表示是在龍坡邦循著湄公河開小船溯溪而上到帕烏洞，因為相較於泰國、越南的湄公河畔較為現代化的風景，寮國的湄公河景象卻仍維持原始的風光，而分享到此趟沒有走訪到的遺憾，則是在寮國南方、有「散落在湄公河珍珠」的四千美島，並期待下次再造訪。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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