「三季 Sanji Teahouse」創辦人楊萬利：為什麼要在台灣煮一桌緬甸家宴？

文字整理：吳象元

這集《阿峇卡巴東南亞電台》來賓，是位於新北市中和緬甸街「三季 Sanji Teahouse」的共同創辦人楊萬利。萬利曾以Podcast頻道《鳴個喇叭！緬甸街》主持人的身份和主持搭檔姚羽亭（同為三季共同創辦人），在《阿峇卡巴》第二季第二集中分享緬甸街的飲食文化，而在去年12月，萬利和羽亭在南勢角站附近開了一間叫做「三季」的緬甸Teahouse，在這集會與聽眾分享關於「三季」這間店的故事。

在訪談一開始，萬利首先談到跟新北市華新街的淵源。萬利是在1993年10歲時，與家人從緬甸移民到台灣，而當時的緬甸移民，大多落腳在位於新北市華新街這條路上。萬利表示，初來乍到最不適應的便是飲食，尤其台灣在口味並沒有使用那麼多辛香料，另一個較不適應之處，就是求學路上較為辛苦，而同學們常笑鬧她身為「緬甸人」的身份，也讓萬利逐漸隱藏緬甸移民的身份，直到東南亞書店「燦爛時光」在找一位華新街導覽員時，喚起了萬利心中讓自己特意遺忘的「根」。

萬利分享，大多數到訪緬甸街的台灣人，可能會不太了解要如何在這些緬甸店面點菜，也不懂為何有緬甸背景的居民，為何要坐那麼久喝一杯緬甸奶茶，因而讓她興起了要推廣這條她從小長大街區的念頭，因而幾年間不僅創立了工作室，出版雜誌《緬甸街》、《誰吃了我的豌豆烤餅？》，還和夥伴羽亭開了Podcast頻道《鳴個喇叭！緬甸街》。

對於為何會在去年開了「三季」，萬利表示過去透過出版內容介紹緬甸，似乎還只停留在2D面向，如果能進入「空間」的體驗，就會有更深刻的認識，不管是深入了解店家是如何煮了一輩子的緬甸魚湯麵，又或者真實體驗到為何緬甸奶茶一點要點「熱的」，而「三季」這間店便可以成為進入到華新街的「入口」，是夠能認識這條在台灣緬甸街的管道。

Photo Credit：蔡傑曦攝影。照片授權：VERSE 「三季 Sanji Teahouse」的共同創辦人楊萬利和姚羽亭。

萬利也分享華新街上有緬北和緬南料理，像是代表緬南的魚湯麵、咖喱飯等緬族家常料理，緬北由於許多人的祖籍都是雲南，其料理是以稀豆粉、粑粑絲為主，而貫穿緬甸南北的飲料就是緬甸奶茶，不過和台灣人喝奶茶習慣的最大不同，就是一定要喝熱的。

「三季 Sanji Teahouse」的店名，除了代表緬甸一年的三個季節外（熱季、雨季、涼季），同時「Teahouse」的性質，也能與華新街店面做出區別，而來到三季的顧客，也會因此更能認識當地的生態和飲食分佈。不過，在三季也能夠吃到華新街唯一提供現烤的「破酥包」，是萬利從小到大相當熟悉的雲南點心。

「三季」的另外一大特色便是「緬甸當陽家宴」，而這也是以萬利的家族記憶作為家宴的菜色。萬利表示，「當陽家宴」會包括前菜涼拌豆薯、手舂辣椒，主菜醃菜炒肉、五花肉、草果雞湯，甜點和飲料有破酥包、果敢茶、羅望子果汁。透過這場家宴，能讓顧客了解一個家族遷移、口味傳承的菜色細節，對萬利本人而言，也是一個爬梳自我家族歷史的機會，而在未來，或許還會有「仰光家宴」、「曼德勒家宴」，或者也會有越南或印尼家宴的呈現。

Photo Credit：楊萬利提供 介紹緬甸「當陽家宴」的楊萬利

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒