外國人要如何在台灣工作？專訪「馬來西亞人在台灣」創辦人楊冠儀

當許多台灣人聽到MIT，大概會想到Made In Taiwan吧？而在台灣也有個組織叫MIT，不過其中的意思是「Malaysian In Taiwan」，即在台灣的馬來西亞人。

本集《阿峇卡巴東南亞電台》訪問的來賓是MIT創辦人Isaac楊冠儀。楊冠儀介紹稱，他和朋友在2014年成立「The Canaan Project 迦南計劃」，經營兩個社群平台，分別是本文介紹到的「M.I.T. Malaysian In Taiwan 馬來西亞人在台灣 」，還有「H＆M（Hongkongese＆Macanese）in Taiwan」。

楊冠儀留在台灣工作多年的馬來西亞留台生，他在2014年成立的MIT，是一個在臉書平台上的馬來西亞社團群組，除了有分佈全台各地的馬來西亞人分享生活資訊，或為婚姻、居留證事宜發文尋求解惑外，在楊冠儀的經營下，近十年來舉辦了不少線下活動，包括申請工作證的講座、國慶日晚會、就業博覽會等…

在本集節目中，與楊冠儀同為馬來西亞人的主持人杜晉軒，一起討論與分享了這些年有關馬來西亞人、外籍人士來台留學畢業後，留台工作政策的變化。杜晉軒指出，在90年代時期，台灣官方要求僑外生畢業後的一年內必須出境，除非有兩年的工作經驗才能申請工作准證。由於許多外國學生多是高中畢業後才來台留學，因此難以負合兩年工作經驗的要求。

台灣官方在2004年才改變政策，但留台工作的難度並沒有降低，當時官方規定雇主聘僱外國人的最低薪資為新台幣47971元。接著在2012年，官方將門檻降低至新台幣37619元，但對許多剛大學畢業的新鮮人來說，依然是相當高的起薪要求。這意味著，除非是從事醫生、工程師等高薪行業，否則一般文組畢業的外國留學生，畢業後是難以找到符合薪資要求的工作。

來台超過13年的杜晉軒和楊冠儀都提到，早年許多學長姐為了在台尋求更好的生活、圓滿，會選擇技術性延畢或繼續讀研究所，來合法延長在台灣的時間。最終在2014年，台灣政府終於推出新的政策方案，即施行至今的「評點配額制」，依照申請者的專業能力、語言能力、薪資水平作評分，只要達到七十點便可申請到工作證。

由於申請留台工作的門檻變得更為彈性，因此自2014年開始，便有許多包括馬來西亞人在內的外國留學生，在畢業後選擇留台工作。當年楊冠儀是第一批透過「評點配額制」成功申請到工作證的馬來西亞人，為了幫助更多有需求的同鄉，楊冠儀先是在個人部落格分享申請流程，接著成立MIT臉書社團，如今該社團成員數約2.2萬人。

根據內政部截至2019年的統計，2019年在台灣工作的馬來西亞人有8465人，2014年僅3399人，成長幅度相當可觀。而根據教育部111學年度的統計，在台留學的馬來西亞公民有12473人，保守估計在台灣的馬來西亞人有2.2萬人。

楊冠儀也是個虔誠的基督教徒，之所以堅持經營社群到現在，他相信是上帝的安排吧。楊冠儀說，也許是個性的關係，他喜歡面對人群，並協助解決大家的問題，許多同鄉看了他的文章或影片，都給了他正面的回饋與感激，儘管經營社群也有吃力不討好的時候，但使命感會讓他持續經營下去。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元