獨立撰稿人翁婉瑩：泰國南部雖飽受恐攻陰影，其多元文化卻令我著迷

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在這幾年新聞報導中，泰國南部幾乎就是恐怖攻擊代名詞，而獨立撰稿人翁婉瑩眼中的泰國南部，有「泰版永康街」宋卡府老街區，有清真寺與中國寺廟比鄰、文化混搭且記錄大航海時代的北大年府，不過，恐攻陰影仍無所不在，當地檢查哨明顯變多，只要經過警察局也會看到警察在盤查騎機車的婦女......
文字整理：吳象元
在這幾年的新聞報導中，泰國南部幾乎就是恐怖攻擊代名詞，而在這集的《阿峇卡巴東南亞電台》，獨立撰稿人翁婉瑩會分享前往泰國南部的見聞，對於年初遊歷歸來的婉瑩，眼中的泰南又是個什麼樣的地方呢？
婉瑩表示，一般人熟悉的泰南，是屬於觀光景點的海島如普吉島和麗貝島，對泰南陸路的印象卻是較為負面也不甚了解，而她也先針對泰國南部的宗教文化、地理位置和歷史背景說起，解釋為何該地區深陷在恐怖攻擊陰影之中。
泰國南部總共有14個府，較常出現在媒體版面的是北大年府、陶公府（又稱那拉提瓦府）和也拉府，也就是我們很常聽到的「泰南三府」，而「泰南四府」就是再加上宋卡府。從2004年至今，泰南四府深受分離主義影響，曾多次有過汽車炸彈、騎摩托車投擲炸彈等事件，20年來更有超過2萬件攻擊事件，造成7000多人死亡。
在這些衝突背後，其中一個背景是宗教信仰的歧異，靠近馬來西亞的「泰南三府」有80％人口為穆斯林，因此和以佛教為國教的泰國格格不入，而在更想爭取更多的民族自治權，造成該地區與中央政府的對抗情勢，也是為何泰國北部人較少到訪泰國南部的原因。
而回到旅行本身，這次是翁婉瑩二度踏足泰國南部，主要行程是先從曼谷飛宋卡府的合艾（Hat Yai），主要景點包括中央清真寺和合艾越寺，而當地因受到疫情影響，幾乎都是本地人面孔。行程接著來到宋卡府，婉瑩特別推薦老街區，也分享在老街區是如何感受到宋卡人對自身文化的驕傲，其中更有民眾開放住宅並陳列收藏的私人博物館。而在北大年府，從庫賽清真寺到比鄰的林姑娘廟，帶出了明朝海盜林道乾下南洋後的故事，如此清真寺與中國寺廟的並陳，和融合華人、泰國、穆斯林和馬來西亞口味的夜市飲食，十足呈現當地多元民族的特色。
對於旅行泰南是否有感受到當地受過去恐怖攻擊的影響，婉瑩表示，這次北大年的檢查哨明顯變多，感受到比上回到泰南時更肅殺的氛圍，而只要經過警察局，也會看到警察在盤查騎機車的婦女，因過去曾有恐怖攻擊執行者打扮成婦女。這次載她從宋卡到北大年的計程車司機也表示，這是四年來他第一次來北大年，若非乘客需求他是不會有造訪北大年的意願。
泰南動盪始終是難解議題，馬來西亞首相安華在今年2月造訪泰國時，就提到希望能促進泰國南部的和平，表示馬來西亞會盡其所能幫助找到解決衝突的方法，並任命65歲的馬來西亞前武裝部隊負責人Zulkifli Zainal Abidin擔任調解人。而泰國總理帕拉育當時也說到，與馬來西亞合作將有助於解決南部動盪省份的問題，而泰南是否在兩國合作下會面露曙光，目前仍舊是未知數。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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