為何印尼政府準備擬定撤僑計劃？專訪學者賴劍文，談印尼與中國的關係

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本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，是曾來台灣留學20年的印尼華人賴劍文博士。1998年印尼發生的「黑色五月暴動」至今已25年，賴劍文會提到為何過去印尼會發生這些大規模侵害人權的事跡。同時，對於近日印尼政府稱會擬定35萬在台僑民的撤僑計畫，賴劍文也分享印尼社會對台灣的看法。
大家知道有多少印尼人在台灣嗎？最近印尼媒體報導，印尼政府為應對緊張的台海局勢，會擬定35萬在台印尼公民的撤僑計劃，這事件引起了各方關注。
提到撤僑，也許有的聽眾知道，過去一些東南亞發生「排華」運動時，也有緬甸、越南、印尼的華人被「撤僑」到台灣，因為中華民國視他們為在海外的「僑胞」。而在今年，正是1998年印尼「黑色五月暴動」後的第25年，當時也有印尼華人遭到迫害而離開。
彷彿有歷史的既視感，過去台灣是印尼華人躲避暴亂的避風港，如今在台灣的外國人，則活在戰爭一觸即發的緊張氛圍中。
本集節目的來賓，是曾來台灣留學20年的印尼華人賴劍文博士。1998年爆發「黑色五月暴動」後，當時對印尼發展感到無望的賴劍文才高中畢業，他在已到台灣留學的印尼同鄉建議下，就隻身到台灣學中文。
賴劍文寒窗苦讀逾20年，獲得了台大政治所博士學位後便衣錦還鄉，如今是印尼總統大學（President University）國際關係講師。有關賴劍文在台灣的留學生活故事，可閱讀台大政治系友會電子報的專訪。
在本集節目中，賴劍文博士將會分享印尼華人身份認同的變遷與在當地的處境，同時印尼又如何處理與中國的關係。
印尼華人身份認同與中國因素
現任印尼總統佐科威自2014年上任以來，曾表達過對印尼過去所發生一系列「嚴重侵犯人權」的事件表示遺憾，其中包括對印尼左派、少數族群的迫害，如60年代的九三〇事件。
賴劍文認為，由於適逢明年總統大選，佐科威表達歉意有助於爭取各族群選民對執政黨的支持（佐科威已在2019年成功連任，無法競選第三任期），同時也有利於提升印尼的國際形象。
儘管如此，至今相關轉型正義工作進展並不大，賴劍文指出，這是因為印尼是有軍事政變歷史的國家，儘管如今印尼已非軍人政府，但無論誰執政，仍需要靠軍方來穩定政權，尤其印尼幅員廣大，需要軍方平定各地方的暴動，因此相關轉型正義工作必然受限。此外，賴劍文也強調，其實過去印尼不只是對華族有歧視、迫害而已，對其他少數族群也同樣存在迫害的現象。
對於現在印尼華人的處境，尤其之前台灣社會相當關注鍾萬學事件。賴劍文表示，其實印尼華人是可以從政的，至於鍾萬學的遭遇，實質上是他的執政撼動了既得利益者。前雅加達省長鍾萬學因遭控褻瀆宗教而在2017入獄，最終在2019年1月出獄，目前鍾萬學是印尼國家石油公司董事長，他也已表明會退出政壇。賴劍文指出，鍾萬學事件最為關鍵的是，他在任雅加達省長期間，得罪了連總統都不敢動的既得利益勢力，加上他有少數宗教、少數族群的身份，引起激進反對派人士的針對，最終身陷囹圄。
對於印尼和中國的關係，尤其近年中資積極進入印尼市場後，所引起了的勞資爭議、當地人民對大量中國勞工湧入的疑慮，也常見於媒體。賴劍文表示，雖然大部分印尼人能分別印尼華人，與近年進入印尼經商工作的中國人是不一樣的群體，但還是有一些人認為印尼華人與中國人都是一樣的，因為利益關係密切。
賴劍文坦言，若中國人與當地印尼人發生衝突的話，印尼華人當然會擔心受到影響，甚至在印尼的台灣人、日本人、馬來西亞華人也會擔心，還是會擔心有分不出來他們與中國人差別的人會製造衝突。賴劍文認為，因為印尼社會對「中國」這名詞的仇恨已根深蒂固，還需要時間去解決。另一方面，媒體對於中國、台灣在當地社會的負面報導不少，如詐騙集團的活動，印尼社會對此較為敏感，也是影響了對華人的觀感。
最後，對於最近印尼政府提到撤僑的問題，賴劍文認為這本來就是政府應該做的事情，不過最重要的是，因為印尼將在2024年舉行大選了，此刻政府的表態就是要對海外印尼公民信心喊話，以爭取海外選民的支持。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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