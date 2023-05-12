我眼中的東南亞：訪談字節跳動集團子公司印尼菲律賓總經理許詮

文字整理：吳象元

90後、年薪破700萬台幣、曾在30歲前擔任東南亞最大電商副總，同時還是XChange天使創投創辦人，本集《阿峇卡巴》的來賓，是關鍵評論網作者、字節跳動集團子公司印尼菲律賓總經理許詮，在這集訪談中，許詮要來分享他這幾年在東南亞走跳的所見所聞。

談到前往東南亞工作的契機，許詮首先套用人口移動模式，移出的推力是在台灣已接觸到年薪天花板，而移出拉力，是當因工作赴日本和、中國、歐洲和東南亞，讓他對海外舞台和薪資了然於心。他也分析，歐洲雖然大環境好，但仍有亞裔天花板存在，且生活支出較高，相較之下，如果到東南亞工作，會有存更多存錢的機會。

2018年，亞馬遜宣布要在未來15年在印尼投資50億美金，同年，阿里巴巴集團投資印尼電子商務「獨角獸」Tokopedia達11億美元，而那也正是許詮前往印尼的期間。當問及東南亞當時提供了什麼其它地方沒有的機會？許詮表示，印尼市場廣大、具人口紅利且內需龐大，外資因而積極搶進，紛紛將在國內成熟的商業模式帶到印尼，然而印尼本地人才缺乏，大國菁英也因當地生活品質不願前往，因而形成人才供不應求狀態，故很多企業都提供了非常好的職位和薪資。

在與印尼、泰國工作同仁共事的過程，許詮表示東南亞人通常更為友善，不過工作態度上也相對放鬆，對經歷過台灣職場磨練的人，在起初需要一點適應時間，不過相較於歐洲人的職場互動較為傲慢，東南亞人的工作態度卻更為謙和，也會更虛心聆聽建議。

而假如年輕人如欲前往具龐大市場潛力的東南亞闖一片天，許詮首先建議一定要確認「出海的目的」，如果目標是存錢，那麼東南亞的確是很好的選擇，而在產業選擇上，許詮以熟悉的網路產業為例，表示這仍是適合年輕人投入的工作，若要更加細分，「2C產業」近期許多成為破掉的泡泡，反而「2B企業端服務」，以長線來看會較不容易被取代。

Photo Credit: 許詮 雅加達市中心。

許詮補充，出海求職可分為當地公司、歐美公司、台企或陸企，如果是首度出海，紡織、物流、航運等台企都是很好的方向，待落地後可再好好考慮其他企業的選擇。許詮也以個人在印尼經驗出發，表示一般在台灣成長的人，到異國只要尊重當地文化、盡量入近隨俗，在海外應該都不會有太大的文化衝突，而在語言上，雖然許詮的印尼語仍僅限於點菜、採買，但他覺得語言就是一種工具，可以依照自身需求做調整，不管是加強語言或是聘請翻譯。

至於如何在辛苦的海外生活中繼續打拼，許詮表示站穩之後如何待久的確是很重要的問題。對他來說，另一伴是關鍵，也特別感謝太太從印度、泰國到印尼都一路陪伴，另外建立支持團體也非常重要，許詮與太太在印尼有4對夫妻彼此扶持，而身為基督徒的他，透過每週無國界禱告會，也是許多異鄉人互相加油打氣的重要平台。而在印尼，週末都很方便飛到海島小旅行，對喜歡戶外運動的人，這是住在印尼的優勢，也是很好的調劑。

Photo Credit：許詮 許詮特別感謝太太從印度、泰國到印尼都一路陪伴。

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核稿編輯：杜晉軒