專訪泰語老師「泰國冰塊」：紅黃衫軍跟塔克辛已成過去式，希望新的政治氣象能改變泰國

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本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是「哈努曼泰語教室」創辦人「泰國冰塊Ice Laoshi」，冰塊老師指出，塔克辛家族的大本營就在清邁，但這次選舉中地方議席卻敗給了更受年輕人歡迎的前進黨。儘管在野的為泰黨和前進黨都屬於民主陣營，但泰國人民心思變，所以願意支持改革「冒犯君主罪」的前進黨。
本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是「哈努曼泰語教室」創辦人「泰國冰塊Ice Laoshi」（以下簡稱冰塊老師），為我們分析這次泰國國會大選的結果。
泰國國會大選已在5月14日順利舉行，大選結果是由前進黨奪下最多議席，此前被看好的為泰黨卻居第二。泰國的北部與東北部多年來是為泰黨的票倉，清邁更是塔克辛家族的老家，同樣來自清邁的冰塊老師認為，雖然普遍上大眾都認同前進黨和為泰黨都是支持民主理念的政黨，但為泰黨對於王室、軍隊的課題上偏保守，使得選民失去信心。冰塊老師舉例，塔克辛流亡後，儘管胞妹盈拉後來當上總理了，但對於改革軍隊，不讓軍隊干政的改革是不多的，是讓部分選民感到失望的原因。
另一方面，隨著塔克辛2006年遭政變流亡海外，這17年間已舉行4次大選，每屆大選新冒出的選民已對塔克辛的記憶已模糊，不會對塔克辛家族有更多的依賴，也是為泰黨號召力不如從前的原因之一。
對於前進黨要改變刑法112條「冒犯君主罪」的立場，冰塊老師強調，政敵會批評前進黨是要廢除冒犯君主罪，但實際上現行法規是刑法太重，最高可判15年有期徒刑，而且任何人都可以提控，過去就發生被控者年僅15歲的荒謬案例，而前進黨是要降低刑法，並規範應交由特定機關進行提控，避免濫訴，並非要完全廢除。
同樣地，前進黨廢除徵兵制的主張，也不是如同政敵所言是廢除軍隊，而是實行志願制能讓軍隊更專業化。冰塊老師進一步解釋，泰國的兵役制度與台灣有很大不同，一般只要高中時期參加過軍訓就不必再服兵役，如果被抽到要當兵，大學學歷者兵役時間砍一半，沒有的話要當兩年，如果自願當兵也可以砍一半，如果有大學學歷又自願只要當兵六個月。然而，現行的兵役制度問題在於，比較好的高中才有軍訓課程可參加，而且好高中都是有錢人家小孩念的，而抽到兵役的有錢人會用貪汙的方式躲掉兵役，結果最後抽到要當兵的都是家庭狀況不好的年輕人，家庭就少了可賺取收入的成員。
冰塊老師表示，這次前進黨在軍眷較多的選區還能勝選，說明現役軍人對前進黨的支持，希望前進黨能進一步落實軍隊專業化的政策。
至於成為國會第三大黨的泰自豪黨，在現任副總理阿努廷領導下是否會成為支持前進黨執政的「造王者」，冰塊老師稱前進黨主席皮塔直已揚言，寧可說服其他小型政黨跟參議員的支持，也不要跟泰自豪黨合作，因為泰自豪黨的政策不符合前進黨的意識形態。而且如果最終若由阿努廷擔任總理，所掌控的執政席位太多、反對勢力太小，「朝大野小」的政治格局對內閣制國家也並不健康，反而會使執政黨太獨斷。對於泰自豪黨主打的大麻政策在選後的走向，根據冰塊老師觀察，多數政黨都支持大麻作為醫療用途，而前進黨反對的是大麻過度自由開放，因為此前並沒有推動相關法律配套措施，將來前進黨領導的政府應會推動使用大麻場合、消費者年齡的規範。
最後，對於這場選舉對泰國人的意義，冰塊老師認為泰國人已經跨越紅黃衫軍跟塔克辛的議題了，泰國民眾不會再依賴特定的人作為他們爭取民主的代表，如果有人可以提出更先進的政策，大家就會選支持，因為希望新的政治氣象能改變泰國，並擺脫國家不斷陷入軍事政變的輪迴。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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