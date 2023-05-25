專訪泰語老師「泰國冰塊」：紅黃衫軍跟塔克辛已成過去式，希望新的政治氣象能改變泰國

本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是「哈努曼泰語教室」創辦人「泰國冰塊Ice Laoshi」（以下簡稱冰塊老師），為我們分析這次泰國國會大選的結果。

泰國國會大選已在5月14日順利舉行，大選結果是由前進黨奪下最多議席，此前被看好的為泰黨卻居第二。泰國的北部與東北部多年來是為泰黨的票倉，清邁更是塔克辛家族的老家，同樣來自清邁的冰塊老師認為，雖然普遍上大眾都認同前進黨和為泰黨都是支持民主理念的政黨，但為泰黨對於王室、軍隊的課題上偏保守，使得選民失去信心。冰塊老師舉例，塔克辛流亡後，儘管胞妹盈拉後來當上總理了，但對於改革軍隊，不讓軍隊干政的改革是不多的，是讓部分選民感到失望的原因。

另一方面，隨著塔克辛2006年遭政變流亡海外，這17年間已舉行4次大選，每屆大選新冒出的選民已對塔克辛的記憶已模糊，不會對塔克辛家族有更多的依賴，也是為泰黨號召力不如從前的原因之一。

對於前進黨要改變刑法112條「冒犯君主罪」的立場，冰塊老師強調，政敵會批評前進黨是要廢除冒犯君主罪，但實際上現行法規是刑法太重，最高可判15年有期徒刑，而且任何人都可以提控，過去就發生被控者年僅15歲的荒謬案例，而前進黨是要降低刑法，並規範應交由特定機關進行提控，避免濫訴，並非要完全廢除。

同樣地，前進黨廢除徵兵制的主張，也不是如同政敵所言是廢除軍隊，而是實行志願制能讓軍隊更專業化。冰塊老師進一步解釋，泰國的兵役制度與台灣有很大不同，一般只要高中時期參加過軍訓就不必再服兵役，如果被抽到要當兵，大學學歷者兵役時間砍一半，沒有的話要當兩年，如果自願當兵也可以砍一半，如果有大學學歷又自願只要當兵六個月。然而，現行的兵役制度問題在於，比較好的高中才有軍訓課程可參加，而且好高中都是有錢人家小孩念的，而抽到兵役的有錢人會用貪汙的方式躲掉兵役，結果最後抽到要當兵的都是家庭狀況不好的年輕人，家庭就少了可賺取收入的成員。

冰塊老師表示，這次前進黨在軍眷較多的選區還能勝選，說明現役軍人對前進黨的支持，希望前進黨能進一步落實軍隊專業化的政策。

Photo Credit: GettyImages 5月15日，總理候選人兼前進黨黨魁皮塔在卡車上與前進黨國會議員向民眾致意。

至於成為國會第三大黨的泰自豪黨，在現任副總理阿努廷領導下是否會成為支持前進黨執政的「造王者」，冰塊老師稱前進黨主席皮塔直已揚言，寧可說服其他小型政黨跟參議員的支持，也不要跟泰自豪黨合作，因為泰自豪黨的政策不符合前進黨的意識形態。而且如果最終若由阿努廷擔任總理，所掌控的執政席位太多、反對勢力太小，「朝大野小」的政治格局對內閣制國家也並不健康，反而會使執政黨太獨斷。對於泰自豪黨主打的大麻政策在選後的走向，根據冰塊老師觀察，多數政黨都支持大麻作為醫療用途，而前進黨反對的是大麻過度自由開放，因為此前並沒有推動相關法律配套措施，將來前進黨領導的政府應會推動使用大麻場合、消費者年齡的規範。

最後，對於這場選舉對泰國人的意義，冰塊老師認為泰國人已經跨越紅黃衫軍跟塔克辛的議題了，泰國民眾不會再依賴特定的人作為他們爭取民主的代表，如果有人可以提出更先進的政策，大家就會選支持，因為希望新的政治氣象能改變泰國，並擺脫國家不斷陷入軍事政變的輪迴。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元