馬華作家黎紫書：如果我不寫關於怡保的長篇小說，那永遠無人能寫

若提到台灣人比較熟悉的馬來西亞的城市的話，那比較能說得出口的城市名字，大概就是首都吉隆坡，還有擁有世界文化遺產的檳城和馬六甲，這幾個地方的特點是擁有許多華人人口，至於同樣也有許多華人的城市如怡保（IPOH），則較為陌生了，不過怡保的名產白咖啡，可能就有許多台灣消費者買過。

本集《阿峇卡巴東南亞電台》是知名馬華作家黎紫書，而黎紫書跟主持人杜晉軒一樣，家鄉都是在馬來西亞怡保。透過兩個不同世代怡保人的對話，和聽眾們一起理解怡保這座「山城」。

不是「留台」的馬華作家

黎紫書本名林寶玲，1971年出生於怡保，24歲以來便連年拿下馬來西亞各大具代表性的文學獎，更跨海奪下台灣的兩大報文學獎──包含聯合報文學獎及時報文學獎。黎紫書出道以來，出版了多部短篇小說，如2020出版了第二部長篇小說《流俗地》，而第一部長篇小說是2012年出版的《告別的年代》，這兩部小說的共同點，都是在講述怡保的庶民故事。

杜晉軒分享到，他在閱讀黎紫書的作品時會有許多既視感，看見過去童年時所出現過的熟悉景點，如舊街場的壩羅古廟和霹靂華小，還有新街場市區內的棺材街、老電影院。而提到電影院，就不能不提香港對黎紫書的影響，黎紫書曾說香港才像是她第二個家，因為怡保和吉隆坡都是一個以祖籍廣東人為多數的華人城市，因此過去香港影視流行文化對怡保的影響力相當大，香港電視劇、電影對她影響甚鉅。

由於在台灣有許多知名的馬華作家，如李永平、張貴興、黃錦樹等，他們都是有留學台灣背景的馬華作家，過去有不少人誤以為黎紫書也是留台生，黎紫書表示她不喜歡被人貼標籤為「類留台」，因為她許多作品是在台灣發行，也在台灣得獎。對於為何不來台灣留學，黎紫書表示她高中畢業時根本沒想要讀大學。黎紫書回憶道，她中學時期很會考試，但並不喜歡唸書，也常逃課，但她逃課並沒有到處溜達，而是在家裡看她愛看的有興趣的課外書。霹靂女子中學畢業後，黎紫書留在怡保從事了許多工作，如商店收銀員，並沒有想要到吉隆坡、新加坡賺更多錢的衝動。後來黎紫書到了怡保《通報》當記者，《通報》倒閉後就到《星洲日報》怡保分社當地方記者。

曾經黎紫書接受訪問時表示，過去她作品中有關馬共的題材都是為了迎合評審口味而寫的，她成長經驗中也沒有接觸過馬共課題。主持人杜晉軒問到，因為高中時期，得知學校的一些董事、同學父母都有馬共或左派背景，才意識到馬共在馬來西亞歷史的意義，因此相當好奇黎紫書是在什麼契機下接觸到馬共的題材？黎紫書透露，她在馬來西亞文壇得獎後，就獲得了到《星洲日報》總社工作的機會，才有機會親身接觸了馬共成員。

退居馬泰邊境的馬共成員，是直到1989年才放下武裝，與泰國、馬來西亞政府簽署和平條約，部分馬共成員才得以陸續重返馬來西亞。黎紫書表示，她是1998年接到《星洲日報》上級指派任務，跟著報社內的資深記者到曼谷專訪馬共前總書記陳平，當時是由她做訪問記錄。接著報社請黎紫書分別與另一位資深記者各自寫一篇陳平的專訪，最終決定是刊出黎紫書的報導，因為相比之下，另一名資深記者因政治立場較崇拜陳平，此前對馬共不熟悉的黎紫書所寫出的報導更能客觀呈現陳平的生平。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 矗立在怡保市舊街場的組屋，也是小說《流俗地》中重要的場景。

怡保是文化沙漠？

至於為何第二本長篇小說會取名《流俗地》，黎紫書說她喜歡這是三個字組成起來的意象，流字的部首是水，地的部首是土，那水和土之間就有人和谷，而人和俗物就有一種很民生的地方性。

在訪談中，杜晉軒提到過去霹靂州首府怡保是非常繁華的城市，早年因為採錫礦產業而蓬勃發展，但由於全球錫礦價格在80年代崩盤，怡保乃至整個霹靂州的經濟開始沒落，許多人為了追求更好的生活而到檳城、吉隆坡，或鄰國新加坡尋找發展機會。

對黎紫書來說，正因為怡保的沒落，對她來說怡保不能說是個城市，而是一個城鎮。也因為經濟發展的停滯，年輕人不斷外流，也使得怡保多年來在當地人、文化人的口中的代名詞，就是「文化沙漠」。黎紫書分享道，儘管多年來其作品都是書寫怡保的故事，但比較少在家鄉怡保辦活動，有次在怡保辦新書講座生時，儘管出席者不少，但她認為當中多數讀者是特地從外州過來捧場的。

不過，無論是對黎紫書或杜晉軒而言，如果沒有怡保的成長經驗，就不會有今天的自己。黎紫書坦言，雖然怡保是文化沙漠，但還是孕育了許多人才，馬華作家就有她和陳大為，她認為怡保始終是好山好水的之地，仍有一定的文化底蘊讓藝文工作者去汲取。

至於為何要寫怡保的故事，黎紫書說「如果我不寫，那永遠無人能寫」，她解釋，有的人會覺得她這番話好狂妄，但她並不是如此，因為她是來自怡保的作家，如果還有再等下一個人以小說的形式寫怡保的話，那可能要等十年，而且寫出來的場景，會跟她所看過的怡保是不一樣的了。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 怡保被譽為「山城」，被群山環繞，圖為怡保市打昔工業區。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元