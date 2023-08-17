如果移工人數破百萬：專訪唐南發，台灣如何能借鏡馬來西亞的移工經驗？

根據台灣勞動部統計，截至223年6月，全台灣的移工總人數為73.9萬人，而失聯移工則有82,822人。那人口3340萬的馬來西亞又有多少的移工呢？根據馬來西亞政府的統計，截至去年6月已有210萬持合法證件的移工，而失聯移工卻高達120萬至350萬，移工總人數幾乎佔了全國人口的一成。

最近台灣缺工的問題討論的相當熱烈，今年8月開始政府開放了民間營造業引入移工，而工商界也多番要求政府開放移工進入服務業，以填補勞動力短缺的問題。

因此本這集節目想探討的是，引進移工時間點與台灣相近的馬來西亞，為何對移工開放程度比台灣更廣，至今又產生了哪些問題？如果有天台灣更全面性地引進移工，那馬來西亞的經驗又有何可借鑒之處。

本集的來賓是來自馬來西亞的唐南發，唐南發曾任職於聯合國難民署曼谷辦公室，關注領域包括馬來西亞的難民與移工政策。

時間回到1989年10月28日，台灣勞委會為配合六年國建計畫，開放政府重大公共工程正式合法引進移工。1991年公告《因應當前人力短缺暫行措施》，允許公告中的6行業、15種職業可專案申請聘僱海外「補充勞工」；接著1992年公佈實施《就業服務法》，正式開放引進產業及社福兩大類的移工。

馬來西亞也是在80年代開始大量引入移工，但移工的歷史還可以追溯得更早。唐南發表示，今天馬來西亞之所以是多元種族的國家，是因為早在英殖民時期，英國人就大量引入來自中國、印度的勞工來發展錫礦業、橡膠種植業，因此可以說馬來西亞的歷史離不開外來勞動力的發展。

進入80年代後，馬哈迪在第一次擔任首相期間（1981-2003）提出了馬來西亞成為先進國的願景，力推馬來西亞從農業國轉型為工業國，除了推行工業化政策，也大力提升國民的教育水平，尤其希望更多馬來人躍升至工商管理階層。

90年代冷戰結束後，勞動力、土地成本便宜的東南亞成為西方國家投資的熱點（還有日資、台資），但當時人口才一千多萬的馬來西亞並不足以應付工業化帶來的勞動力需求。同一時期，原本是被視為共產主義威脅的越南、柬埔寨等國，也在這時期走向開放政策，而越南、柬埔寨的勞動力也一度是馬來西亞引入移工的來源國。

另一方面，隨著馬來西亞國民教育程度的提升，越來越少人願意投入「3D」的工作，這3D是指「dirty、dangers、difficult」，因此引入移工成為了無可避免的趨勢。如今在馬來西亞，幾乎各行業領域都能見到移工的身影，如餐飲業、社福、製造業、種植業（棕櫚油、橡膠）。移工來源國方面，除了鄰近的印尼，還有尼泊爾、孟加拉等國。

Photo Credit: GettyImages 圖為吉隆坡一處工地工作的移工。

唐南發表示，一般人以為只有已開發國家才需要仰賴大量的移工，而發展中國家則相反，但也有例外的情況，如馬來西亞和泰國。目前東南亞有三個主要的勞力輸入國，即新加坡、馬來西亞和泰國，而泰國的情況和馬來西亞相似，大量依賴周邊國家的勞動力，以及國民受教育程度提高的情況下，不僅有越來越少人投入勞力密集產業工作的情形，還有產業無法升級的問題。

相比台灣已被視為已開發國家，儘管馬來西亞引入移工多年，但如今依然是處於發展中國家的階段。唐南發指出，馬來西亞的困境在於，國內無法提供好的薪資待遇，最低薪資僅馬幣1500元（約新台幣1萬元，也是移工的基本薪資），產業無法升級而仍然依賴勞力密集產業，因此許多優秀的人才都往歐美國家尋求發展機會，也有許多大馬人民到新加坡從事藍領工作的情形，可以賺「三倍」薪資（新幣與馬幣的匯率為1：3.4）。

對於為何馬來西亞有大量失聯移工的存在，除了不堪雇主剝削、為了追求更高報酬而逃跑等因素與台灣一樣之外，還有仲介提供不實訊息有關。唐南發說明道，馬來西亞有很多不法的仲介公司，把移工帶進入境後卻沒提供工作。

根據馬來西亞法規規定，資方必須在人力資源部的網站公告人力需求，並得到批准後才能申請聘僱移工，但有的仲介公司卻有能力拿到不規範的許可信，浮報移工需求數量，導致移工供過於求的情形發生，移工來到馬來西亞後卻沒工作可做，但已背負了還仲介費的債務壓力。另一種情形是，移工申請的是餐飲業工作，卻被安排進入製造業，若被執法人員發現工作事項與准證許可工作項目不符，也會被視為非法移工。

最後，對於借鑒馬來西亞的經驗給台灣的建議，唐南發提醒，在馬來西亞的失聯移工人數之所以和持合法證件的移工總人數相當，是因為馬來西亞當局的貪腐情況相當嚴重，讓仲介不當地引入大批移工，卻無法給予工作機會而造成社會問題。唐南發相信，基於台灣貪腐情況不比馬來西亞，以及有四面環海的地理條件下，人員進出不易，因此不一定會發生失聯移工人數大於持合法證件移工人數的情形。

因此唐南發希望台灣社會得準備的是，要如何與不同文化背景的移工相處。即便是多元族群的馬來西亞，社會上也普遍對移工帶有歧視的眼光，認為是移工搶了本地人的工作，實際上許多工作已是本地人不願再投入了，而媒體的報導也不斷炒作對移工的負面觀感。唐南發認為，台灣的族群結構相對單純，而華人社會普遍對不同族群帶有優越感，假如有一天有更大量的不同族群的移工進入台灣，那台灣需要懂得更包容，來回應可能發生的文化衝突，必須要有人能提出一套更進步的論述避免歧視言論發酵，避免這些負面言論對離鄉背井的移工造成傷害。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元