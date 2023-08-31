專訪成大教授洪銘謙：總理選舉終於落幕，原來「水很深」的泰國政治竟有諸多眉角

文字整理：吳象元

今年5月14日泰國國會大選落幕，然而眾所矚目的總理選舉，卻直到三個月後的8月22日，歷經三次上下議院投票後，才由泰國第二大黨為泰黨推出的候選人賽塔（Srettha Thavisin，又譯謝塔）順利當選，這過程牽涉泰國總理選舉流程及各政黨對《冒犯君主法》的立場，究竟為何在國會選舉中拿下多數代表席位的前進黨，其黨魁皮塔為何無法順利成為總理？又為何原本與前進黨結盟的為泰黨，會改弦易轍地與多數大眾反對的親軍方派結盟？這些疑問，將由這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓成大台文系兼任助理教授洪銘謙老師來解答。

（泰國新任總理賽塔）

洪教授首先提到關於2017年版本憲法對泰國選舉制度的影響，該版本憲法對當今泰國選制最大的影響，就是出現了「參議院」。不同於由人民投票選出眾議院代表，參議院成員是由軍方任命，且具備選舉總理資格，因此雖然眾議員代表席位有500席，有250席代表的參議院，仍然在總理選舉中扮演舉足輕重的角色，而這也是為何原本拿下眾議院多數席位的前進黨，其黨魁皮塔無法順利成為總理的原因，只因他無法拿下超過參眾議院總和的多數票。

泰國總理是由眾議院和參議院共同選出。

除了說明泰國選制的漏洞，曾在今年赴泰國參與「觀選團」的洪教授，也從社會、文化角度介紹泰國選舉的在地特色：地方派系。老師提到，泰國是在五世皇朱拉隆功大帝（1853-1910）時期才走向現代化，然而泰國各地方並未有「統一」的概念，每一個府就像是一個派系，貴族的影響力也是相當龐大，更有家族的姓氏被直接冠上地名（例如：清邁），清楚說明該家族在當地的貢獻與實力，也因此泰國在2000年前可說是小黨林立，因為都是以地方利益為主，更說明地方派系與家族對選舉的影響不容小覷。

Photo Credit：洪銘謙提供 參與今年泰國國會大選「觀選團」的洪銘謙教授

在地方派系、家族勢力形成下，泰國的政二代、政三代也非常常見，在這次泰國國會選舉中，起初為泰黨推出的總理候選人貝丹東是過去的總理塔克辛（Thaksin Chinnawat ，又譯他信、戴克辛）的女兒，而自2006年流亡海外的塔克辛（2008年有短暫返泰），還相當戲劇性地，竟選在8月22日泰國選總理當天返抵國門。

對塔克辛返泰一事，洪教授表示，塔克辛返國時間絕非巧合，而是「喬好的」，今年7月塔克辛生日時，就有報導指出泰國諸多黨派代表赴香港，以祝壽之名和塔克辛商討政治對策。另外洪教授也說明，塔克辛在泰國政壇的崛起和家族背景有非常大的關係，除了塔克辛的父親是國會議員，家族更具有蘭納王國的血統，而這是在提及塔克辛身為「華人富商」時常被忽略的重要細節。這次塔克辛的「驚喜返國」，也可說是在為其下一代的政治地位做好妥善安排，特別是女兒貝丹東的資歷尚顯不足，而泰國執政黨派在經濟政策上，似乎仍需握有龐大資源的塔克辛來給予協助或指點。

Photo Credit: GettyImages 在2001年1月泰國全國大選前夕，塔克辛在清邁與兒女共度時光，右二為今年泰黨最初推出的總理候選人貝丹東。

除了代表北方勢力的塔克辛，洪教授也解釋了關於泰國四大地區：南部、中部、東北和北部的區域特色，這四個地區過去分屬不同王國統治，具不同經濟、地理和文化特色，例如東北部屬於農業地區，中部地區在400多年前就已和對外接觸，南部則屬穆斯林文化。四大地區立基點截然不同，也影響到東北和北部的政治思維屬「社會福利型的民主」，中南部屬「資本主義型的民主」，更造成泰國2000年時期的「城市和鄉村之爭」與「紅黃之爭」。

不過這樣的區域之爭，在近年來因網路興起、2020年新冠肺炎疫情，造就了打破區域差異的「學運世代」，而這也是代表年輕族群的未來前進黨興起的背景，及未來前進黨被解散後改名為「前進黨」，並拿下今年國會眾議院過半數席位的原因。因此對於如今是由為泰黨的賽塔選上總理，民眾是否相當失望，未來泰國政壇又會如何發展？對此洪教授表示，泰國政壇未來仍有諸多變數，包括目前已有出現針對賽塔的爆料，因此賽塔總理之位是否安穩仍是未知，而目前參議院任期只剩下10個月，因此前進黨在未來都仍有機會翻轉，就請大家繼續關注千變萬化的泰國政壇了。

Photo Credit：洪銘謙提供 洪銘謙教授與前進黨議員薩棤楠 譚尼提南（ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์）的合影，薩棤楠 譚尼提南是人權律師，學運期間協助被軍政府控告的學生。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒