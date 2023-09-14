專訪「雖然媽媽說那裡太危險」版主：為何想將泰國「設計呼應社會」的經驗分享給台灣？

當提到泰國的文化軟實力，可能許多人很快聯想到的是泰國的電影、電視劇，或是創意無限的廣告影片，那你知道其實泰國的平面設計產業也相當領先嗎？

本集節目來賓是臉書粉專「雖然媽媽說那裡太危險」的賢慈，該粉專主要是向台灣人介紹泰國設計產業的現況，以及各類有趣的設計作品。

賢慈畢業於國立台灣大學，雙主修政治與園藝系，並曾到泰國朱拉隆功大學當交換生。她與泰國的結緣，是在2016年時的暑假到泰北進行社區服務。賢慈說，她大一時因爲有暗戀的學長參加台大泰北服務學習社，所以也跟著加入，但沒想到後來學長退社，繼續留下的她卻因此愛上泰國。

賢慈表示，她覺得泰國風土民情很好，但在泰北的社區服務學習，也讓她注意到當地農業發展的困境，也思考如何透過農業推廣讓農民的生活過得更好，所以原本就讀台大政治系的賢慈，決定雙主修農學院園藝系。

關於「雖然媽媽說那裡太危險」的粉專名字，之所以不想要以「泰」取代「太」，是因為不想要讓第一次接觸粉專的人，留下來只談泰國的印象，也能讓粉專可談更多面向的議題。賢慈也解釋，起初粉專主要是分享有關農業相關的資訊，因當時她在印度的亞洲蔬菜中心實習，創立粉專是為讓更多人知道如何透過農業改變世界。

而開始在粉專介紹泰國設計產業的轉型，是當賢慈得知她師大設計系的朋友，其第一份工作薪水不到台幣22K，賢慈對此感到相當驚訝，因此覺得無論是分享農業或設計的資訊，如果最終目標是每個人能獲得平等發展的機會的話，或許藉由她分享不同的視野、切角，讓設計跟議題結合，會讓更多人意識到設計師的價值吧！

設計領域相當地廣，有建築設計、室內設計，而賢慈所關注的主要是音樂產業與議題性的設計。除了熱愛泰國音樂外，會關注議題性的設計主要是因泰國在2020年爆發學運，許多設計產品都呼應了當下的社會議題，這讓賢慈覺得相當有趣。

對於如何推動台灣與泰國的設計界交流，賢慈坦言自己的粉專還不夠大，自身也沒有非常用心經營，其推廣方式，主要還是留意台灣有什麼議題發生，如台灣爆發MeToo運動期間，她就分享泰國過去在MeToo議題的設計，又或是台灣討論路面不平的新聞，她就分享了有關泰國路平的設計。簡而言之，賢慈希望能將泰國「設計呼應社會議題」的經驗分享給台灣，看能否有值得借鑒之處。

「我知道自媒體沒什麼聲量，但還是會把泰國好設計的內容，跟泰國取得授權來翻譯分享，投到台灣的設計媒體分享。我是誰並不重要，重要的是讓泰國設計被看到，無論是透過我或台灣媒體。」賢慈說。

最後，「雖然媽媽說那裡太危險」粉專已從一開始分享農業資訊，轉型為談泰國設計，但隨著賢慈接下來會在泰國一家上市的農業集團上班，她表示還是會持續分享泰國的農業資訊，而有關如何在泰國找工作，也可參考賢慈所寫的求職攻略。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元