專訪伊斯蘭研究者李烈寬：以巴衝突與馬來西亞，任相滿一年的安華會更保守化嗎？

文字整理：宋美珍

現任馬來西亞首相安華，從去年11月24日就任至今將滿一周年。多年來推動馬來西亞民主運動的安華，被視為開明進步的馬來政治領袖，然而安華當上第10任首相以來，卻推動各項保守化的政策，以及任內發生打壓LGBTQ少數群體的事件，安華在國內的聲望，已不如上任之初。

安華在國際聲望上，最近亦有爭議。由於在以色列與巴勒斯坦的哈瑪斯組織在10月初，爆發了近十數年來最大規模的軍事衝突，穆斯林佔七成的馬來西亞算是阿拉伯世界之外，最近積極聲援巴勒斯坦的國家之一。安華不但公開聲援力挺巴勒斯坦，還要求教育部推動「巴勒斯坦團結週」的活動。因此有輿論擔憂，在安華的領導下，馬來西亞會更加保守化嗎？安華是否會為了「挺巴勒斯坦」，而改變他在國際主打改革開明的形象？

本集《阿峇卡巴 東南亞電台》的來賓，邀請了來自馬來西亞的政大歷史所研究生李烈寬，分享他對安華任相以來，馬來西亞是否會走向宗教保守化的觀察。

李烈寬是關鍵評論網專欄作者，同時也是青年智庫SEDAP的研究員，該組織是由在台灣求學的馬來西亞留學生成立的，其研究研究興趣涵蓋國族主義、中國伊斯蘭與穆斯林社群、近代伊斯蘭政治、文化與學術史。

兩面不討好的安華

或許部分台灣人對安華的認知，是知道他在90年代是馬哈迪的副手，之後因政治理念不合而遭馬哈迪迫害坐牢。李烈寬指出，其實安華在從政前，就已是有知名度的社運份子，安華在馬來亞大學求學時就已是馬來西亞全國穆斯林學生聯盟的主席，以及伊斯蘭青年運動組織（ABIM）的領袖，在當時這個運動具有濃厚的宗教訴求，是為了實現伊斯蘭理想，而進行全面的伊斯蘭運動。

早年安華因有社會的光環，而被時任首相馬哈迪看中，安華才得以進入政壇，也成為了馬哈迪政府的一系列伊斯蘭化政策中的重要推手。

因此也有論者稱，安華才是掀起馬來西亞「綠潮」的推手（編按：由於馬來西亞的伊斯蘭黨黨徽是綠色，因此近年保守伊斯蘭勢力的興起，被指喻為「綠潮」）。在2022年全國大選中，雖然安華領導的希望聯盟和國陣組成了「團結政府」，但對手國盟中的伊斯蘭黨，卻在222國會議席中奪下43席，成為國會最大單一政黨。

鑑於馬來西亞社會伊斯蘭保守浪潮的興起，有論者認為，安華為了爭取更多保馬來穆斯林選民的支持，而跟伊斯蘭黨競爭誰更能夠「捍衛伊斯蘭價值」，因此才會推出一系列的保守政策，如今年就發生瑞士手錶品牌Swatch，所推出的彩虹顏色設計手錶產品被沒收、政府規定大專院校舉辦演唱會時男女要分開坐。諸如此類的政策，進一步引起馬來西亞非穆斯林群體對於國家伊斯蘭化的擔憂。

李烈寬認為，安華在過去一年內，在施政方面確實陷入兩難，原因是無法同時討好兩方，非穆斯林認為他過於保守，穆斯林卻認為他做得不夠。安華領導的希望聯盟支持者主要是非穆斯林群體，或來自城市區較為開明派的馬來穆斯林。安華政府在推保守政策後，既沒辦法回應支持者的期待，也可能在所謂比較保守的群體眼中（如國盟的支持者），安華卻又做得不夠多。

Photo Credit：GettyImages 馬來西亞首相安華

不過李烈寬也強調，必須要區分宗教化與保守化這兩件事情。他指出，馬來西亞政府在政策推行上，確實越來越重視伊斯蘭教的體現或落實，但安華要在顧及穆斯林社群的同時，也沒辦法避免要跟非穆斯林社群去協商對話。

李烈寬認為，希望聯盟始終沒辦法逃避支持者的質疑，希望聯盟內部需更進一步去跟相關單位或者團體個別合作，積極參與論述的建構，而不是被所謂的保守派那一方的論述一直帶著走。

對於安華政府挺以色列的立場，長期以來，馬來西亞外交政策就是力挺巴勒斯坦，並隔絕與以色列的外交關係，如馬來西亞公民護照的內頁，就標註著「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字，意味馬來西亞公民不能入境以色列。

李烈寬注意到，安華政府在以巴衝突課題上其實顯得謹慎，論述上避免過於放大宗教因素，而是著重在人道主義的層面，比如安華之前捐款給巴勒斯坦信托基金的時候，提到說巴勒斯坦外交部管轄的巴勒斯坦人道主義信托基金，只會用在巴勒斯坦人道援助的用途等等。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元