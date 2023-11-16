從《南巫》到《五月雪》，馬來西亞導演張吉安的文史關懷與電影創作之路

闊別三年，本集《阿峇卡巴 東南亞電台》的來賓，再度邀請了馬來西亞導演張吉安，分享其新電影《五月雪》的拍攝歷程。

張吉安在2020年以首部劇情長片《南巫》榮獲了第57屆金馬獎最佳新導演獎、國際影評人費比西獎，以及入圍金馬最佳原著劇本獎。今年張吉安以第二部劇情長片《五月雪》，強勢入圍第60屆金馬獎的9項大獎，並獲選為金馬影展的開幕影片。接下來，《五月雪》於11月17日起在全台院線上映。

「五一三事件」爆發於1969年5月13日，是一場發生在馬來半島西海岸幾個主要城市，維持兩周的族群暴力衝突事件。對於這場衝突的死亡人數，馬來西亞的官方報告人數是196人，其中143人為華裔、25人為馬來裔、13人為印裔，以及15人為其他族裔，華裔死亡人數占大多數。不過根據當時的媒體報導，以及後來的口述歷史研究都指出，死亡與失踪人數遠大於官方報告人數，儘管近年有民間組織呼籲馬來西亞官方設立真相與和解委員會，但至今馬來西亞官方仍未有進行相關的轉型正義工作。

Photo credit：關鍵評論網/杜晉軒 張吉安收藏的馬來西亞五一三事件官方報告書，當時官方推出了馬來語、華語、英語的版本。

張吉安是在2009年偶然發現了五一三事件受難者的亂葬崗，地點就距離吉隆坡市中心東北約16公里的雙溪毛糯（Sungai Buloh）痳瘋病院後山。當時還在國家廣播電台當主持人的張吉安，得悉瑪拉工藝大學醫學院徵得痳瘋病院範圍的40英畝地段，因此和藝文界人士展開了搶救麻風病院文資保存的工作。當張吉安帶了一班戲曲伶人前去拍攝照片時，一位老院民告訴他們，後山有個「很有歷史的地方」一定會令他們感興趣，當一行人到了亂葬崗後，老院民才解釋腳下就是五一三事件受難者的埋葬處，40年前的夜晚，院民們就目睹軍用卡車載著屍體到此埋葬。

張吉安表示，後來他也得知，其實早在2009年之前，就有人得知了五一三受難者亂葬崗的存在，但礙於當時的政治氛圍，五一三依然是個政治禁忌，因此知情者們都有個默契，低調地讓墓園持續存在著。不過，隨著一名家屬在2017年發現墓園可能會被剷除的跡象，公民組織隆雪華堂在同年成立了「五一三墓地管委會」，這地方才逐漸被社會所關注。同年，張吉安推出劇情短片《義山》，該片講述兩位五一三事件受難者家屬在掃墓時相遇的故事，可視為《五月雪》的前身。

由於五一三事件的受難者多是華人，因此對馬來西亞以外的國家和地區，如看在台灣、中國、香港的民眾眼裡，五一三事件可能會被歸類為「排華事件」。對此，張吉安表示他不會把五一三事件歸類為排華事件，而是馬來西亞政壇的政治陰謀，所導致的不幸流血衝突。張吉安坦言，由於《五月雪》涉及敏感的族群課題，在馬來西亞能否一刀不剪地完整上映，可能有一定難度，但他還是會嘗試送檢。

張吉安透露，其實當初想要為受難者家屬拍攝紀錄片，但礙於五一三事件仍是敏感的事件，因此規劃拍成劇情長片，而他也為此進行了14年的田野調查。因此，張吉安的第一部劇情長片原是要拍《五月雪》，但製作人建議還是先拍《南巫》，一來五一三課題敏感，恐不容易找投資，二來當時張吉安只拍過短片，需要先闖出名堂，因此先拍《南巫》會是比較安全的選擇。

Photo Credit: 海鵬影業提供 《五月雪》劇組工作照，導演張吉安與台灣演員萬芳在五一三受難者墓園拍攝。

最後，張吉安也分享了對印尼電影的觀察。近年張吉安也擔任了一些國際影展的評審，他形容印尼電影的表現相當「生猛」，當地導演拍出了許多有關弱勢、政治、LGBT等題材敏感的電影，他舉例代表印尼角逐2024第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的《獨裁的豢養 》（Autobiography），劇情涉及了印尼政治黑暗的一面。張吉安期望有朝一日，馬來西亞官方能鬆綁對電影上映的管制，讓創作者者有更多自由的去拍電影。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元