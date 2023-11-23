專訪《富都青年》導演王禮霖：不再是青年，但仍有心中尚未崩壞的導演夢

我們想讓你知道的是
48歲的王禮霖今年憑《富都青年》入圍金馬獎的最佳新導演獎等七項大獎。來自馬來西亞的王禮霖，此前為人所知的身分，是擔任過《分貝人生》、《樂園》等電影的知名監製，2018年的一場大病，讓王禮霖決定在有生之年實現一直潛藏在心中的導演夢。
文字整理：杜晉軒、宋美貞
你知道馬來西亞有一群沒有身分證的無國籍者嗎？他們的人數有說是數十萬，也有的說是上百萬，真實的人數，可能連馬來西亞政府也未必能搞清楚。
本集《阿峇卡吧 東南亞電台》來賓，是入圍今年第60屆金馬獎「最佳新導演獎」的王禮霖。來自馬來西亞的王禮霖，憑首部劇情長片《富都青年》入圍「最佳新導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」、「最佳攝影」、「最佳造型設計」、「最佳原創歌曲」等七項金馬大獎。電影即將在12月1日於全台上映。
王禮霖的「分貝人生」
王禮霖擔任監製的電影《分貝人生》，分貝二字合起來就是「貧」字，而貧困的邊緣族群，一直是王禮霖所關注的面向。
《富都青年》是講述生活在吉隆坡市中心沒落的富都（Pudu）區域的一對無國籍兄弟相依為命的故事，聾啞哥哥阿邦（吳慷仁飾）認命刻苦，而弟弟阿迪（陳澤耀飾）個性急躁，卻因與社工佳恩產生的意外，徹底改變了他們尋求獲得馬來西亞身分證的夢想。
其實早在2019年，王禮霖就接受了《關鍵評論網》的訪問，當時他為人所知的身份是《樂園》（2019）、《分貝人生》（2017）的監製，這兩部電影都曾入圍金馬獎項。如今48歲的王禮霖從幕後走向台前，成為了受矚目的新導演，綜觀他過去說監製的電影，無不和社會邊緣群體有關，如《樂園》談的是青年吸毒的議題，《分貝人生》關注的是馬來西亞貧困華人家庭，《迷失安狄》（2021）聚焦在跨性別者。至於《富都青年》，除了無國籍者外，也有無證移工、難民、跨性別者等邊緣群體出現。
王禮霖透露，其實起初開發劇本時，是想談馬來西亞紅登記證者（無國籍但有永久居留權）群體的問題，但沒想到田調後發現，原來馬來西亞還有許多人因出生的報生紙資料不全、父母一方為無證移工而出現的無國籍者群體，儘管他們都在馬來西亞出生，卻因沒辦法申請身分證而被排除享有教育、醫療福利等權益。
王禮霖表示，無國籍者艱難的困境，讓他決定改為探討無國籍者在馬來西亞生存所碰到的問題。王禮霖提到，不同於東馬沙巴的「海上游牧民族」巴瑤族的無國籍者，是因廣闊的海域被國界分隔造成的無國籍問題，西馬半島的無國籍者群體之所以會出現，主要是父母其中一方沒有身分證，或是和泰國相接的北部州屬民眾，與泰國籍伴侶生了孩子後，沒有父母其中一方的身分資料，而造成無法申請國籍。
在2019年的專訪中，提到了王禮霖是如何在馬來西亞影視圈站穩腳步，從當娛樂經紀公司老闆發掘馬來西亞本土華語歌手，到開發本土電視劇，再到近年當電影監製。鮮為人知的是，其實在王禮霖踏入馬來西亞影視娛樂行業之前，他曾到台灣當「外勞」。
在《富都青年》片中，有一個橋段是，一名移工勸告吳慷仁飾演的阿邦不要只吃麵包度日，其實王禮霖也有在台灣吃麵包度日的日子。1999年，剛從學院畢業的王禮霖，曾短暫從事裝置設計和廣告排版工作，儘管很嚮往娛樂圈，但為了賺更多錢，人在台灣的人力仲介公司工作的姊姊，便安排他到台北縣樹林的一個打鐵工廠當合法移工。
當時除了王禮霖一位「馬勞」之外，其他移工都來自菲律賓，大家日復一日地磨鐵，而他每天早上都啃同一款麵包。王禮霖說，幾年前他曾回到樹林區尋找那家麵包店，所幸店家還在，他買了同款麵包回味當年當移工的日子。當時王禮霖的勞動合約是簽兩年，儘管老闆待員工不錯，但他實在受不了日復一日，且存不了多少錢的生活，心想還是不如回馬來西亞打拼吧！最終王禮霖向鐵廠老闆辭職，結束了短短半年的「馬勞」生涯。
王禮霖回憶，在台灣打工的日子雖然辛苦，但那段日子常受到菲律賓移工們的照顧，這也讓他日後特別關注生活在馬來西亞周遭的移工群體們。王禮霖回憶道，當時第一次來台灣，相當不適應台灣的冬天，加上工作辛苦和孤單，不免產生負面情緒，好在都有菲律賓的同事們在關照他。「當然在旁邊的菲律賓外勞就說，哎，你就看開一點，來這邊就大家一起玩，有什麼事情，然後就他們帶我，介紹哪裡是郵局啊，去哪裡買東西啊去吃東西，然後他們有週末有聚會，他們就帶我去啊…是因為大家都是異鄉遊子，也不能說是遊子，就是來這裡打拼，大家就互相依靠在一起。」王禮霖說。
被喚醒的導演夢
從1999年踏入社會，為何王禮霖輾轉了近20年才決定當導演呢？這一切源於2018年王禮霖生了一場大病。
「有一天晚上在醫院突然想說如果我明天蓋著眼睛走了，自問自己有什麼遺憾？突然覺得好像沒有當導演會是小小的遺憾」王禮霖說。當導演似乎是一直藏在王禮霖心裏的某個小角落的夢想，卻因對生命的感慨而被喚醒；另一方面，王禮霖坦言自己當監製多年，也不斷在反思這份工作，如果今天電影製作的過程中，是由他執導的話會怎麼做？因此經過多年當監製、製片的經驗累積後，他決定自己嘗試當導演。
對於當年在台灣當「馬勞」的經歷，是否影響了他日後參與電影題材製作的決定，王禮霖坦言，他在2008年才開始投入影視製作（此前是唱片製作），當初並沒有特別想要關注移工或社會邊緣族群，反而先是投入比較商業題材的電影製作，2013年推出的電影《同學會》，卻因票房不好而讓他受挫。
當王禮霖決定要製作第二部電影時，便問自己，為何不做更有意義性的題材呢？為何不更關注自己成長的這片土地上的人事物呢？所以在2014年，王禮霖便以《分貝人生》文字的劇本來參加金馬創投。接著在2017年，王禮霖監制，馬來西亞導演陳勝吉執導的《分貝人生》獲得金馬獎的「最佳新導演」、「最佳攝影」提名，王禮霖也因此在金馬殿堂闖出了名堂。
「所以從那時候開始，我就很篤定地說我想做，我接下來有機會做的話，我都想說馬來西亞這片土地上的人的故事」王禮霖說。
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
專題下則文章：
從《南巫》到《五月雪》，馬來西亞導演張吉安的文史關懷與電影創作之路
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。