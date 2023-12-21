為何台灣還要關注緬甸？專訪探索邊境反抗軍的獨立記者楊智強

文字整理：杜晉軒

2022年，世界把目光投向了烏俄戰爭，今年世界的目光再次聚焦在以哈衝突之中，那有人還記得2021年爆發的緬甸軍事政變嗎？或更早的2016年若開邦羅興亞人遭緬甸軍方「種族清洗」的暴行。

本集《阿峇卡吧 東南亞電台》來賓，是獨立記者楊智強，他將分享為何多年來始終關懷著緬甸這個國度。

楊智強曾在台灣一家電視台當記者，為有更多空間進行國際新聞的深度報導，而成為了獨立記者，其足跡走遍東南亞、韓國、南亞的孟加拉，甚至遠至非洲的南蘇丹，就是為了讓台灣閱聽眾能關注大國政治以外，那些常被忽略的國際新聞，其中難民始終是楊智強所關注的主題。

與緬甸的結緣，是楊智強於2015年到緬甸觀察正舉行的大選，當時這場選舉是緬甸時隔25年後才舉行的民主選舉，這次大選由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟大勝。緬甸民主的曙光乍現，讓楊智強覺得緬甸可以是他未來持續關注的國度。楊智強記得，2015年大選後，他的緬甸朋友都討論著如何讓國家變得更好，甚至討論「參與式民主」之類的進步理念，沒有人會想到民主會在2021年2月1日倒退。

緬甸政變快三年，民主派能否重奪政權依然無解，而嘗試反抗的人民依然受軍方壓迫，楊智強當然對緬甸的挫敗深感痛心，但也不是第一次失望了。2016年，楊智強在泰緬邊界的美索地區（Mae Sot）採訪克倫族反抗軍領袖時，認識了一位羅興亞難民，並成為了朋友，這位能說流利英文的羅興亞青年讓楊智強更理解了羅興亞人的處境。沒想到在2016年底，就發生了緬甸軍方大規模迫害羅興亞人的事件，導致成千上萬的羅興亞人逃向孟加拉，有的成為海上難民，大批羅興亞人擠在船隻上，透過馬六甲海峽航向馬來西亞和印尼求助。

羅興亞人種族清洗事件發生後，楊智強收到了羅興亞朋友傳來的多張照片，他記得當時只能無能為力地跟對方說「對不起」。羅興亞人遭遇的苦難，促使楊智強在2017年到孟加拉羅興亞難民營拍攝紀錄片。有興趣的讀者，可至公視「獨立特派員」觀賞當年楊智強拍攝的紀錄片《羅興亞悲歌》。

2019年，楊智強加入獨立媒體《報導者》，今年楊智強決定再次脫離「in-house」，再次踏上獨立記者的旅途。今年10月，楊智強和攝影師蘇威銘再次到美索地區，拍攝克倫邦的反抗軍青年們的抗爭情形。

Photo Credit：楊智強 今年10月，在楊智強（左）與攝影師蘇威銘（右）前往美索地區之前，在曼谷街頭巧遇關鍵評論網編輯杜晉軒（中）。

楊智強表示，當獨立記者最困難的地方就是收入不穩定，但自由度很高，他建議相當獨立記者的朋友，必須該先想清楚自己所關懷的是什麼，至少安排半年到一年的採訪計劃，再來決定是否要當獨立記者。

楊智強在2019年加入獨立媒體《報導者》後，也學習了很多，從同事們身上學習了許多專業的採訪技巧。楊智強坦言，加入《報導者》後，適逢2020年全球爆發COVID-19疫情，使他無法再出國進行採訪。隨著各國邊境解封，為了讓更多人能持續關注緬甸局勢，楊智強再次踏上泰緬邊界，了解政變以後，那些從緬甸大城市逃到邊境地區，加入邊境少數民族武裝組織，成為反抗軍成員的青年故事，想了解他們是否還堅持著抗爭。

今年10月27日，鄰接中國雲南的緬北果敢地區，由三個地方民族武裝組織組成的「三兄弟聯盟」，向親緬甸軍政府的果敢四大家族發起了攻擊。儘管緬甸局勢再次陷入混亂，但緬甸軍遲遲無法擊潰「三兄弟聯盟」，也為緬甸各地的反抗勢力帶來了希望。楊智強記得，三兄弟聯盟的反攻開始後，他在克倫邦見到的反抗軍青年們，也變得開朗了，擺脫了愁雲慘淡的氣氛。

相比烏俄戰爭、以哈衝突等國際事件，台灣都能從中找到能代入共感的地方，但緬甸的局勢卻相對不容易，那為何台灣還是需要持續關注緬甸呢？楊智強指出，其實相比烏克蘭，在經濟上台灣與緬甸的往來更密切，而政治上，緬甸和台灣的進步派一直在共享同一價值，前幾年「奶茶聯盟」（ Milk Tea Alliance）的概念興起時，反抗緬甸軍方的緬甸人也想加入「奶茶聯盟」。

楊智強認為，由於烏克蘭是面臨著被大國併吞的危機，台灣比較有代入感，但無論是烏克俄戰爭還是緬甸人民對軍方的反抗，都是反對獨裁壓迫。楊智強記得，最近這次去美索地區時，當地的緬甸流亡者問他台灣是否還好，「我說還好，我說要互相幫忙，我希望可以多報導傳達你們反抗的聲音，你們如果想多關心台灣的話，我們也可以多互相交流」。

楊智強始終認為，台灣的未來在東南亞，對很多國家來說東南亞的重要性已越來越高，因為有更多的產業在當地投資，而台灣除了在經濟之外，也應多聽東南亞當地的聲音，才能為東南亞國家帶來更多協助。

Photo Credit：楊智強 圖為今年10月，楊智強在克倫邦採訪反抗軍青年。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：吳象元