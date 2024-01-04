「樂斯屬」創辦人李盈萱：疫情爆發至今，他們透過線上課程教授超過2000名泰北學生

文字整理：吳象元

曾有一群大學生到泰國北部擔任志工後，因希望能替泰北偏鄉學生們帶來改變，在2021年成立了「樂斯屬」，而這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，就是「樂斯屬」的共同創辦人李盈萱。

李盈萱首先分享，她是在2016年首次前往泰北，當時第一個衝擊是看到在中文學校學習的孩子，竟然在學習「繁體中文字」，而另一個衝擊便是看到當地學習資源的缺乏，而堅信「每個孩子都有平等受教權」的她，也問自己「除了短期志工，我還可以做什麼？」因著這樣的提問，經過幾年時間沈澱、思索到定位，她與團隊在2021年正式成立「社團法人台灣樂斯屬文史扎根育成協會」。

說到泰北，許多人可能還是會想起作家柏楊的《異域》，不過如今的泰北華人村，其實是非常多元的組成，有移民也有少數民族。當地中文學校的成立，還是跟「孤軍」歷史有所關聯，至於中文學校的分布，主要是以清邁和清萊府的山區為主。在當地就讀中文學校的孩子，其實日間要先上泰文學校，直到泰文學校放學、學生回家吃晚餐後，又再到中文學校學習，週六也會繼續在中文學校上課。

2020年疫情爆發，讓盈萱和團隊思索要如何透過線上課程，帶來更長期的課程，因而開發出每個禮拜六，同時有三個學校、六個班級參與線上授課，學習例如理財、媒體識讀等知識，如今已累積超過2000名學生，而在疫情過後，組織也維持每年一次到當地進行訪談。

圖片提供：樂斯屬 於滿堂建華中學進行課程，左一為李盈萱。

盈萱也分享，因當地中文學校的老師薪水很低，其實是以「奉獻」的心態在教書，本身也都有另外的工作，因此對於線上授課持開放態度，但也凸顯出中文學校老師需要資源和培力的現況，而由於師資缺乏，還會有學生擔任老師的狀況，因而剝奪了某些學生受教權。

至於泰北中文學生教育現場，一個班上多語言、跨年紀、學習程度落差是非常普遍的現象，許多孩子也因國中畢業後就要去打工，在學習上並不投入，因此「樂斯屬」在課程設計上，會以每個孩子都能用上的主題，例如存錢、貸款、記帳、保險等實用性主題，也有認識當地、認識自我的課程，而這也符合「樂斯屬」這個名字的內涵：「樂斯屬」取自「樂不思蜀」，但團隊把「不」拿掉，代表的是在成長的地方找到歸屬、找到機會。

圖片提供：樂斯屬

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒