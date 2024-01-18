台灣總統大選後新南向政策何去何從？專訪臺亞基金會執行長楊昊

文字整理：杜晉軒、歐穎慈

時間回到2015年9月22日，當時還是民進黨總統參選人的蔡英文，在外交使節酒會上宣布為推動台灣與東南亞、印度的關係，當選總統後會推動「新南向政策」。2016年5月20日蔡英文就任中華民國總統，2017舉辦第二軌外交的「玉山論壇」，接著財團法人臺灣亞洲交流基金會（以下簡稱臺亞基金會）在2018年成立，成為推動新南向政策的重要智庫，已成為區域重要的智庫。

本集《阿峇卡巴 東南亞電台》的來賓，是臺亞基金會執行長楊昊，他同時也是政大東亞所的特聘教授。臺亞基金會除了是台灣推動新南向政策的重要智庫，也是舉辦智庫外交「玉山論壇」的常設機構。而本集節目訪談的主題，就是是探討蔡英文政府時期的新南向政策，以及接下來的展望。

本集節目錄音時間是1月11日，播出時間是1月18日，意味節目播出後，已確定了今年1月13日的總統大學結果，最終是由前行政院長、現任副總統賴清德當選。楊昊表示，他相信賴清德當選總統後會持續推動新南向政策，因為在賴清德擔任行政院長期間（2017年9月8日—2019年1月14日），主責了新南向的五大旗艦計劃，即區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、新南向論壇與青年交流平臺、產業創新合作。

而臺亞基金會也有5項行動核心計畫，即辦理「智庫合作」、「亞洲青年領袖」、「公民社會鏈結」、「打造區域韌性」及「文化交流」，以推動提升與新南向夥伴及理念相近國家之社會鏈結。

楊昊表示，從李登輝總統時期到現在，每一任總統多少都對東南亞有興趣，原因不外乎面對大國強烈的野心，必須在國際空間的壓力下尋求生存，因此必須建立多元的管道和夥伴情誼，因此東南亞就是重要的夥伴。

在80年代第一波南向政策時期，就有台商在東南亞落腳投資設廠。楊昊指出，當時的南向政策依然是以Profit（利益）為導向，而蔡英文總統提出的新南向政策，則是以People（人）為核心，這也是和中國提出的「一帶一路」戰略做出區隔。

楊昊進一步說，如今台灣有超過100萬名和東南亞有關的學生、移工、新住民等，他們也改變了台灣過去20年的社會景觀（social landscape），對台灣參與國際有很重要的影響。因此必須關注人的交流，有人的交流，才會有進一步的政策制定和合作。

Photo Credit: 中央社 2023年10約12日，副總統賴清德受邀出席玉山論壇並上台致詞。

主持人杜晉軒問到，雖然新南向政策強調以「人」為核心，但如何看待至今台灣社會依然有歧視移工、新住民群體的現象存在呢？楊昊坦言，新南向政策推行7、8年就要實現一個截然不同的改變依然是有難度的，不過他相信台灣社會在這20年來已有很大的改變，而且是深層的改變，會更孰悉來自不同東南亞國家的異文化，例如因在台穆斯林人數的成長，一些旅館已申請清真認證，也有調查顯示，台灣在非伊斯蘭國家的觀光目的地中，排名全球第三友善，這也說明社會的自我改革和進步。

對於移工的處境，楊昊坦言相較於服務型的NGO團體，定位為智庫的臺亞基金會能做得不多，但基金會近年來有做到的，就包括提醒移民署等政府單位，並一起舉辦相關論壇，以及和在台灣的國際移工團體辦理座談會，並邀請勞動部官員來參加，直接促進雙邊交流的對話，此外，也和日本智庫「亞洲經濟研究所」（IDE-JETRO）交流移工政策。楊昊表示，接下來臺亞基金會會將和NGO夥伴團體，辦理針對新二代的培力計畫。

最後，對於蔡英文總統對新南向政策的施政表現，楊昊認為成果是非常豐碩的，並主張台灣在下一個四年或八年，對於東南亞國家還是要有一個具體的倡議跟主張，以延續蔡總統的新南向能量，在政策基礎上開創更多對國家，乃至區域共同體有益的各種成果，「我想這是台灣新南向政策的初衷，就是共創一個有台灣在內的、堅韌的區域共同體，以上是我的預期」楊昊說。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元