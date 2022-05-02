馬來西亞也有華語站立喜劇？來慢了但未缺席

在上一篇文章中，介紹了馬來西亞站立喜劇界的幾位知名表演者，然而他們的表演語言都是英語，那在馬來西亞的華語圈子，是否有用華語講站立喜劇的表演者呢？

就在今年4月，馬國知名YouTuber盧卡斯，及其四名團隊成員，在馬來西亞雪蘭莪、柔佛、檳城等州屬，結束了九場受矚目的大型華語站立喜劇表演《噴屎嫉俗》（Shit On Everything）。

在他們開始巡演前，《關鍵評論網》訪問了盧卡斯與表演者陳劭康，他們號稱這應該是馬來西亞第一個大型華語站立喜劇專場表演。若要用一句話向台灣讀者介紹盧卡斯的話，那他可說馬來西亞版的台灣知名站立喜劇演員、薩泰爾娛樂創辦人曾博恩。

從模仿「眼球中央」到搞脫口秀

本名李瀚傑的盧卡斯，是馬來西亞知名的網紅，而他的出道歷程竟和台灣有關。

2018年1月，盧卡斯與友人陳宏耀受到台灣的《眼球中央電視台》啟發，推出《新聞爆爆看》這YouTube頻道。和《眼球中央電視台」一樣，《新聞爆爆看》的兩位主持人以戲謔調侃馬來西亞政治為賣點，而《新聞爆爆看》這名稱，是取自馬國另一新聞節目《新聞報報看》的諧音。

當時盧卡斯與陳宏耀仍是馬來亞大學三年級的大學生，也是該校的辯論選手。盧卡斯在創辦《新聞爆爆看》前，就已經營個人粉專「盧卡斯 Lucas」，及經營Youtube頻道與微博，主要是分享他對中國「說話達人」選秀節目《奇葩說》的內容解析。由此可見，在「兩岸」以外的東南亞華人社會，受台灣、中國的綜藝節目、流行文化影響匪淺。同樣地，近年台灣流行的《博恩夜夜秀》、中國流行的《脫口秀大會》與《吐槽大會》，在馬來西亞也有一批粉絲與觀眾。

不過，原本雙主持搭檔的《新聞爆爆看》，後來也因故在2019年11月停更停，在隔年初才轉型為「脫口秀」（talks show），由盧卡斯一人獨挑大樑評論與調侃時事課題，節目風格類似曾博恩的「新聞亂報」。同時，《新聞爆爆看》頻道也更名為「BBK Network」。

盧卡斯坦言，除了有他和陳宏耀各自生涯規劃的因素外，也有政局變化使然。「我們找不到一個方向，因為政治的議題沒有像以前那麼黑白分明…」盧卡斯指出，馬來西亞華人觀眾多喜歡看政治類的節目，未政權輪替前，執政多年的巫統明顯扮演「壞人」的角色，但當馬來西亞在2018年5月9日政權輪替，馬哈迪領導的希盟上台後，卻又顯得不那麼壁壘分明，從前參考《眼球中央電視台》風格的方式不再靈驗，故決定暫停節目以計劃轉型。

2020初，BBK Network旗下的《新聞爆爆看》，轉型為由盧卡斯單口評論新聞的脫口秀模式，被問到是否參考博恩時，他稱正確來說，他「抄」的對象，其實是美國喜劇演員Trevor Noah、Hassan Minhaj，因為他常看歐美的新聞脫口秀節目。

Photo Credit：新聞爆爆看 BBK Network 圖為《憤屎嫉俗》宣傳海報。

早在2020年2月時，盧卡斯和團隊成員已在頻道宣布將舉辦脫口秀、辯論賽等線下活動，但COVID-19疫情卻讓這些活動停滯。同年3月16日，馬來西亞政府宣布為遏止COVID-19的傳播而實施「行動管制令」（Movement Control Order，簡稱MCO），全馬人民進入了長達數月的「封城」生活。馬來西亞在當年2月底經歷了「喜來登政變」，政治局勢混亂，嚴峻的疫情更讓民怨擴散。

盧卡斯指出，得益於當時華裔觀眾對時局的不滿，而正轉型為新聞脫口秀的《新聞爆爆看》可謂正處風頭上了，因為許多華裔觀眾被迫宅在家，點閱率的成效也比以前好，頻道的名氣更水漲船高，他直白地說「有點像是發政治上的災難財的感覺」。至於為何會在今年初宣布，會在馬來西亞各大城市辦線下的大型站立喜劇表演，是否受到近年台灣蓬勃的脫口秀文化影響？盧卡斯表示，純粹是因為馬來西亞政府在去年底開始，已逐步放寬防疫標準，人民的社交、經濟活動已逐漸回到疫情前的狀態，因此BBK Network才決定是時候辦線下活動了。

由於近年台灣、中國的華語站立喜劇節目當紅，許多馬來西亞華裔網民對BBK Network「也要」搞站立喜劇感到意外。對此，盧卡斯說「老實講，不應該對我們搞脫口秀感到意外，因為我們本來就在這樣做了，就像博恩以前也有在做《博恩夜夜秀》的「新聞亂報」」

最終在幾乎每場爆滿的情況下，盧卡斯和團隊順利在四月完成了全國9場的《噴屎嫉俗》站立喜劇表演，至於下一步為何，盧卡斯表示接下來要效仿國內英文界的站立喜劇圈，成立華語圈的站立喜劇酒吧（comedy bar）。他指出，華語圈的站立喜劇市場是需要培養的，為了讓圈內有更多表演者，除了成立站立喜劇酒吧，也會開設一系列課程。

以下的影片，是去年12月盧卡斯到英文圈的知名站立喜劇酒吧Crackhouse參與open mic演出。

常年關注馬來西亞英文界站立喜劇圈的陳劭康也分享道，畢竟目前還沒做出什麼成就出來，還不敢斷言是否會和英文圈有什麼合作，但他知道一些在英文圈的華裔表演者，也有些人是能說流利華語的，其實對於投入中文脫口秀圈是有興趣的，也願來open mic表演。「所以我們也提供了另一個平台（站立喜劇酒吧）讓英文圈的人發揮，也幫助我們提高我們中文圈的能見度」陳劭康說。

馬來西亞中文「脫口秀」的發展

流行於歐美的站立喜劇（Stand-up comedy），在台灣一般俗稱脫口秀。實際上，從英文"talk show"音譯過來的脫口秀，指的是訪談性節目，通常由一位主持人或與來賓一同討論特定的話題，如美國的《吉米今夜秀》。無論如何，語言的轉譯也會隨著不同地方文化而「入鄉隨俗」地發生改變，在台灣，無論是Stand-up comedy還是talk show，大家都已習慣稱之為脫口秀；至於香港，也有在地化的翻譯，那就是「棟篤笑」。

「棟篤笑」這譯名的發明者，是知名香港喜劇演員黃子華。黃子華是在1990年將西方的Stand-up comedy文化引入香港，由於當時沒有標準的中文譯名譯名，黃子華便翻譯為「棟篤笑」。因此，深受香港流行文化薰陶的馬來西亞華人，最早對Stand-up comedy的認識，就是棟篤笑，而且以棟篤笑為名辦演出的馬來西亞表演者，多是以粵語表演。至於所謂單口喜劇、站立喜劇的名詞概念，也是近幾年隨著台灣、中國的相關節目興起後才認知的。

由於黃子華的棟篤笑演出中，有許多嘲諷政治的段子，因此棟篤笑表演在馬來西亞興起之初，也和政治脫離不了關係。隨著2008年馬來西亞大選後，在野勢力興起，民間的「反風」興起，開始越來越多的政治集會、社會運動出現，政治人物也開始以棟篤笑的方式來「啟迪民智」。例如，曾是馬來西亞在野黨政治紅人的丘光耀，綽號「超人」，就曾為在野黨的政治集會、講座上，以說棟篤笑的方式站台。丘光耀以充滿幽默與煽動力的演講風格，吸引了大批華裔支持者，在野黨的各參選人也樂於找他來拉票站台。

Photo Credit: Youtube截圖 圖為Youtube平台上能見到的丘光耀各場政治活動上的棟篤笑演出。

除了丘光耀是馬來西亞民主行動黨前黨員的政治背景外，簡單分類馬來西亞華語站立喜劇演員背景，可分為兩種，一是有大學辯手的背景，二是廣播電台的主持人，簡而言之，都和聲音脫離不了關係。

馬來西亞華語辯論賽風氣盛，許多口才好的辯手也有機會成為公眾人物，有的成了政治人物，或媒體工作者，也有的人成為網紅，如馬大辯論隊背景的盧卡斯與陳劭康。而早在盧卡斯之前，也已經有辯手辦售票的脫口秀表演，但曇花一現，如數名明星辯手在2012年舉辦過一場「《那些年我們一起...》脫口秀」售票表演，其中一位演員凌國文和丘光耀一樣，也在政治活動上辦過個人的棟篤笑演出。

至於廣播電台DJ背景的中文站立喜劇演員，有台灣世新大學畢業的馬來西亞「愛FM」 DJ謝勁程，他曾在2017年辦過的一場個人脫口秀表演《亂水》，但之後就無新的演出了。而至今還在進行表演的，就是李欣怡。李欣怡在馬來西亞號稱「全民才女」，除曾是電台主持人，也是當地暢銷作家。2018年，李欣怡舉辦了數場以粵語為主的棟篤笑表演《全世界沙揦！ 》（「沙揦」音譯自馬來語salah，是「錯了」的意思）。

值得一提的是，《全世界沙揦！ 》的其中一場表演，就在馬來西亞站立喜劇之父哈利夫（Harith Iskander）成立的comedy bar-“The Joke Factory”舉辦的。當年的《全世界沙揦！ 》新聞發佈會上，哈利夫也為李欣怡站台，當時他告訴《訪問網》，他希望馬來西亞不僅會有講廣東話棟篤笑的市場，甚至還會有表演者能用福建話、客家話、華語（普通話）來表演，以擴大棟篤笑的圈子。

華語站立喜劇有市場？

今年1月，李欣怡完成了第二輪個人棟篤笑表演《全世界有距離》的三場演出，據悉她計畫年底會再展開新一輪的演出。也在同一個月，盧卡斯與團隊為準備4月的多場表演，而在各城市辦了幾場小型的open mic和粉絲見面會，以測試「笑果」如何。

無獨有偶，同樣在1月，一群馬來西亞華語脫口秀愛好者成立的「脫口秀Siao友會」臉書專頁上線，實際上他們早在2021年疫情期間就開始籌辦，並舉辦了數場「線上open mic」與課程，其中一位成員是《關鍵評論網》去年訪問過的旅台馬來西亞站立喜劇演員「AG 喜劇外來種」。

對於為何嘉義脫口秀開始被馬來西亞華人關注到，以及如何看接下來的發展，盧卡斯認為，確實目前許多華人觀眾也受到中國和台灣的站立喜劇影響，因此大家才有這契機去推動本土的站立喜劇脫口秀。

盧卡斯與陳劭康都認為，確實過去許多華裔受到丘光耀的影響，會把棟篤笑和政治話題掛鉤在一起，因此他們的表演段子，會嘗試跨足到馬來西亞的族群文化、宗教、社會議題上，希望讓當今的華裔觀眾對站立喜劇有更多想像。他們強調，政治的段子是有時效性的，而且有煽動性，但有關生活、刻板印象的段子，卻可以再利用。「因此大家是買票來看我們講笑話，不是政治，技術要求會高了。」盧卡斯說。

盧卡斯指出，馬來西亞華裔觀眾近年所關注到的話語站立喜劇演員，就是看中國的李誕、台灣的博恩，由於過往對站立喜劇的認知不多，因此對技術要求不高，但反觀英文圈的受眾，因為從小到大都在看歐美的站立喜劇表演，技術門檻要去會更高。陳劭康則說，馬來西亞英文圈的裡不同族群的受眾整體而言是更開放的，表演者的段子葷素不忌，種族、文化課題都可被接受。

這次訪問是在3月22日進行，距離《噴屎嫉俗》的第一場表演還有兩週，而當時的門票也快售罄，受歡迎程度可見一斑。這是否意味著華語脫口秀在馬來西亞是有市場，是有「錢途」的？陳劭康認為本土的表演者還需要更多的舞台，他舉例中國的站立喜劇節目能紅起來，是有資本的投入，而在馬來西亞中文站立喜劇仍未受到傳統媒體、資本的青睞，因此只能靠自媒體、新媒體來經營。對此盧卡斯認為，確實這近年的經營下，《新聞爆爆看》累積了不少忠實觀眾，形成了「粉絲經濟」。

最後，盧卡斯表示，中文站立喜劇的市場仍有待考驗，儘管他們每場1700張（座位）的票，比馬來西亞英文圈知名站立喜劇演員Jason Leong在同一場地的賣票速度還快，但BBK Network才剛起步，而Jason Leong已「站」了很多年，且依然當紅，那BBK Network能否在站立喜劇的市場永續經營，仍有待考驗。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元