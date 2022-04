有趣的泰國脫口秀文化：脫口秀演員變國會議員，和尚也來直播表演

1990年代,歐美脫口秀文化的風吹到了華人市場,不過這股風更早在1970年代,就吹到了泰國。在當時,一位在英國念書的泰國留學生Prasarn Marukpitak(原名Tinnawat Marukpitak, ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ )將這新型態的節目帶回泰國。

Prasarn從英國回到泰國後,開了間教授說話、演說技巧的學校,同時也在泰國開啟了第一個脫口秀演出,題材內容有關當時的政治話題。不過,這個對泰國人來說相對陌生的演出型態,並沒有引起太多的注意。最終,Prasarn也憑藉著說話、演說的技巧,投身到政治中,成為泰國泰愛泰黨的議員。

直到1990年代,脫口秀風潮才在泰國大爆發,這可說是泰國脫口秀的黃金年代。

泰國電視台第五台,首創將脫口秀節目《ที่นี่กรุงเทพ》(這裡是曼谷)搬上電視螢幕,或許是因為家家戶戶都有電視,講述的話題也不像政治如此嚴肅,正如節目名稱《這裡是曼谷》,這個首創的節目,談的是一般民眾在日常生活中遇到的大小事情,電視的播送加上題材較為輕鬆且發生在日常,使民眾有感,脫口秀節目也就因此開始引起泰國人的興趣。

除了《這裡是曼谷》之外,第五台同時推出另一種風格的節目《เจาะใจ》(透視想法)。有別於《這裡是曼谷》是日常生活中題材,《透視想法》的內容則是邀請各界來賓上節目暢談生活經歷。或許是看到脫口秀型態節目情勢大好,泰國電視台第三台也跟著推出了《สี่ทุ่มสแควร์》(深夜十點廣場),題材隨著流行時事、趨勢邀請來賓上節目,題材更為廣泛。

此時,第五台再順著風潮推出《ยุทธการขยับเหงือก》(逗你笑),引人注目的是,節目的主講群之一就是當時為漫畫家的 Udom Taepanich(โน้ต อุดม แต้พานิช,藝名Note),這個節目探討著社會議題、針砭時事,將社會中各種荒謬現像一一點出,Note特有的黑色幽默,一針見血的用字及犀利的快節奏,使得這個節目一推出,便讓Note成為當代泰國脫口秀的指標性人物之一。

隨著《逗你笑》節目的成功,Note決定自立門戶,以40萬經費推出泰國第一個「Stand-Up Comedy」節目《เดี่ยว ไมโครโฟน》(單人麥克風),在推出初期《單人麥克風》試行三場現場演出,藉著在《逗你笑》節目的高名氣,《單人麥克風》一推出就引起大家的關注,三場演出,場場完售,將泰國脫口秀風潮推上一個新的頂峰。Note也彷彿變成泰國脫口秀的代名詞,在2013年當季,更是開了17場演出,為歷年來最多,而這17場演出的票券,在一小時內全部完售。

截至目前為止,《單人麥克風》已有12季的演出,原先預計推出的第13季則是因為新冠肺炎疫情而延後,因為有著高聲量,每一季的演出,也都會將當季演出的節目內容,錄製成專輯、光碟販售。

身為一個站立喜劇演員,Note的題材百無禁忌,「從行天宮講到外太空」般,連皇室成員都可以是他拿來發揮的題材,以言論自由的基礎說著諷刺性笑話,對於社會議題的關注,也常常會讓人捏一把冷汗。雖然處在敏感議題的懸崖邊,但非常有說話藝術的Note,對於幽默尺度的拿捏卻很得宜,在不同族群間,也總是以相互尊重的態度來面對,被開玩笑的當事人,也通常能會心一笑而不會動怒,幾年以來,也不曾聽說過Note有什麼爭議話題被炎上,多方面發展的Note,除了脫口秀之外,也還有書籍著作、電影以及音樂作品。

在泰國,類似的脫口秀節目一直都不少,題材也是五花八門,例如常常到大專院校巡迴演出 Club Friday On Tour,就是從泰國電台 Green Wave的節目Club Friday發跡,Club Friday會在廣播節目中,收聽觀眾的「來電Call In」,題材主要是觀眾的愛情故事,主持人為知名DJ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา(Chod,Saithip Montrikun Na Ayudhaya),Chod就像心靈導師一樣,會在節目中給來電 Call In 的觀眾一些愛情觀點以及建議,而這些愛情故事,除了衍伸出Club Friday On Tour的校園脫口秀巡迴外,更取材拍成許多台灣泰劇迷所熟知的Club Friday系列泰劇。

在近期,比較特別的則是來自泰國วัดสร้อยทอง(Wat Soithong 蘇通寺)的兩位和尚พระมหาสมปอง(Phra Maha Sompong)及พระมหาไพรวัลย์(Phra Maha Praiwan),這兩位和尚顛覆以往大家對於和尚講述佛法就一定無趣乏味的刻板印象,在臉書直播以風趣、詼諧的方式講述佛法、談論時事、政治,在年輕人中引起一股炫風。

但對一些保守派人士來說,這兩位和尚的行為可就不這麼有趣了,他們認為兩位和尚的行為、言行,是對佛教教義的褻瀆,兩人還因此被泰國政府中管理和尚的單位約談,約談過後不久,兩人也紛紛還俗不當和尚,其中พระมหาไพรวัลย์更在泰國樂團Getsunova的單曲中獻聲講述一段佛法,兩人目前也都經營著自己的頻道。

幾個世代下來,善於將外來文化融入泰式風格的泰國,也發展出自己一套脫口秀模式,無論是現場演出的模式或是電視節目,都已是泰國人生活中不可或缺的一部分,藉由這類型演出、節目來關心時事、政治。難能可貴的是,泰國很少發生脫口秀因為踩線開了不該開的玩笑,而被觀眾、鄉民出征的情況,比起冒犯,更重要的是將社會議題引起大家的關注,在這網路訊息快速流竄的時代,脫口秀以詼諧的角度、易懂的文字來將嚴肅的議題,輕鬆的帶入到一般民眾的腦中,使得民眾可以輕易的關注身邊的各種議題及社會現象,我想,這就是脫口秀的最大價值了。

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:吳象元