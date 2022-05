誰是大馬站立喜劇之父哈利夫？原來馬來西亞擁有許多聞名英語世界的站立喜劇演員

提到來自馬來西亞的站立喜劇演員,你會想到誰呢?

台灣人較熟知的,主要是在歐美發展的馬來西亞華裔站立喜劇演員,如喜歡說「haiyaa」的「Uncle Roger」Nigel Ng(黃瑾瑜),出演漫威電影《尚氣》的Ronny Chieng(錢信伊),其中錢信伊的多部表演作品更能在Netflix上找到。那麼,從馬來西亞本土起家的國際知名站立喜劇演員還有哪些人呢?

以國立串流影音平台Netflix的搜尋結果為例,我們能看到被譽為馬來西亞國寶級站立喜劇演員的哈利夫.依斯干達(Harith Iskander),以及從醫生轉職為站立喜劇演員的Jason Leong(龍仕強)。當然,馬來西亞有名的站立喜劇人數肯定不止上述幾位,因為在多元的族群、語言與文化,在差異的碰撞下,造就了馬來西亞獨特的站立喜劇表演文化。

哈利夫——大馬站立喜劇之父

馬來西亞曾是英國的殖民地,至今英語依然當地重要的溝通、商業用語,因此馬來西亞站立喜劇的用語,主要還是以英語為主。當然,當地電視台所製作的站立喜劇節目,或是站立喜劇演員進行現場表演時,依然少不了混雜馬來語、華語普通話與方言,以凸顯馬來西亞多元文化的特色。

那作為馬來西亞首都的吉隆坡,就是站立喜劇表演者的重鎮,這裡有兩家知名的喜劇俱樂部,即Crackhouse和The Joke Factory,如果讀者們在YouTube上以英文搜尋馬來西亞的站立喜劇影片,表演者所站的舞台多半是在這兩個地方。

成立於2014年5月的Crackhouse,是馬來西亞第一家喜劇俱樂部,創辦人Rizal van Geyzel也是一名站立喜劇演員。Rizal創立這俱樂部的初衷,就是培養更多站立喜劇演員,以及讓更多人認識到站立喜劇文化。8年下來,Crackhouse確實也誕生了不少當地知名的站立喜劇演員,如Douglas Lim、Paul Ogata、Gina Yashere、Dana Alexander、Dara O'Briain、 Joanne Kam等。

至於2018年8月開始營業的The Joke Factory,其創辦人大有來頭,是一位馬來光頭大叔,他就是「馬來西亞站立喜劇之父」哈利夫.依斯干達(Harith Iskander)。1966年出生的哈利夫,可說是馬來西亞的國寶級喜劇演員,他大半生都奉獻給了站立喜劇舞台。

1989年,從澳洲學成歸來的哈利夫,先是在馬來西亞的廣告界發展,儘管他從小愛跟朋友說笑話,但他並沒有立志要當個站立喜劇演員。直到隔年,一位在飯店工作的朋友,鼓勵他在飯店的餐廳內跟顧客講笑話後,因為相當有「笑果」,開始越來越多人找他來講笑話表演。

哈利夫接受《中國報》訪問時表示,他小時候確實是有接觸過來自海外的錄音帶,看過美國喜劇演員Bop Hope的表演,但90年代的馬來西亞社會對站立喜劇是不了解的,他也是摸著石頭過河,探索自己的表演風格。

哈利夫在訪問中提到,在他開始表演生涯15年後,馬來西亞才開始有更多人認識到何謂站立喜劇。而哈利夫在國際上被看到,也是在21世紀的第二個十年才開始的。

2012年,哈利夫開始到大學時期留學的澳洲各城市表演。隨著國際更知名度的提升,哈利夫也在2014年展開名為「The Godfather of Malaysian Stand Up Comedy International Tour」的六國巡演,包括到印度、韓國、香港、新加坡、澳州和印尼表演。

2014年10月,哈利夫成為第一個在馬來西亞武吉加里爾體育館(Stadium Bukit Jalil)舉行表演的站立喜劇演員,這場名為「LAUGH MALAYSIA」的表演,不僅擠滿了9000名觀眾,也創下了馬來西亞最大型的站立喜劇表演活動紀錄。也是在這一年,哈利夫獲得《亞洲雜誌》頒發的「亞洲十大最強站立喜劇演員獎」。

2016年12月,更是哈利夫的巔峰,他到芬蘭參加知名Laugh Factory舉辦的世界脫口秀大賽中獲得「Funniest Person in the World」的稱號。2018年,Netflix邀請哈利夫拍攝了原創的站立喜劇節目,節目名稱就叫《I told you so》。

站立喜劇演員的段子來自於日常生活,而哈利夫的段子也涵蓋了馬來西亞的族群文化與宗教,但拿來開玩笑之餘,他也善用其社會影響力,常在社交媒體上批評官僚主義與社會不公的現象,如今年他批評吉隆坡一所小學發出通告,要求非穆斯林學生配合進行齋戒的穆斯林學生,一同禁食,他批評校方做法無助於促進族群間的尊重。

站上國際的大馬華裔站立喜劇演員

哈利夫是馬來西亞的馬來裔站立喜劇演員代表,那華裔的代表性人物,就是Jason Leong(龍仕強)了。根據《東方日報》的專訪,龍仕強原是一名執業醫生,他是在YouTube上自學站立喜劇表演,2010年嘗試在open mic表演後,決定放棄醫生工作,在家人的支持下全新投入站立喜劇表演。

2013年,是龍仕強開始在國際成名的一年,他在這一年的第七屆香港國際喜劇比賽(英文組)中奪冠。在香港成名後,龍仕強到美國、斯里蘭卡、新加坡、杜拜等世界各國表演,而且門票都售罄。根據公開資訊,龍仕強是第一位在美國好萊塢知名的笑話工廠(Laugh Factory)、紐約的哥譚喜劇俱樂部(Gotham Comedy Club),以全套專業佈景演出的馬來西亞人。2020年,龍仕強受Netflix邀請拍攝《Dr. Jason Leong: Hashtag Blessed》,以「馬式幽默」向全球觀眾分享馬來西亞的文化、生活、跨族婚姻的趣事。

還有值得一提的是,哈利夫2014年在武吉加里爾體育館舉行的「LAUGH MALAYSIA」表演,龍仕強受邀成為開場表演嘉賓,這反映了馬來西亞英語站立喜劇節的跨族群的特性。

「我認為站立喜劇應該是反建制的」龍仕強接受網媒《First Classe》專訪時這麼說。對龍仕強來說,站立喜劇可以團結人們,因為在馬來西亞,人們總是很分裂,但在喜劇俱樂部時,大家都會嘲笑同樣的事情。「在舞台上,你聽到的只是笑聲,你無法區分誰是印度人、華人或馬來人。我們之間沒有區別。」龍仕強說。

除了龍仕強,另一位英文圈重要的站立喜劇華裔表演者,就是林有信(Douglas Lim),不過他的路線更為多元,集影視演員、電視節目主持人、司儀於一身。1977年出生的林有信,20多年來活躍在馬來西亞的電視、電影、劇場表演,如他出演的英語情景喜劇《Koptiam》就開播了七季,也在馬來西亞多部電視劇、電影中參與演出。

根據林有信官網的介紹,他與數名華裔喜劇演員在2009年成立了「馬來西亞華人喜劇演員協會」,成立以來已在馬來西亞多個城市,以及新加坡、澳洲、香港等海外國家地區進行演出。進入2017年後,林有信開始受邀到澳洲、美國進行個人站立喜劇的表演。

最後,馬來西亞優秀的站立喜劇演員肯定不止本文介紹過的哈利夫、龍仕強和林有信,也不止受歐美流行文化影響的台灣觀眾,所認識的有馬來西亞背景的Uncle Roger、Ronny Chieng和Phil Wang,如果有機會的話,大家不妨在YouTube瀏覽更多有趣的馬來西亞當地站立喜劇演員的表演吧。

