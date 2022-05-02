談菲律賓站立喜劇與其幽默文化：「我們菲律賓人就像亞洲的害群之馬，我們甚至嘲笑自己」

幽默是菲律賓文化中的重要一環，不管是 在馬尼拉奎松大道的街上的喜劇酒吧內，聽著站立喜劇演員的精彩表演，用笑鬧把日常痛苦一笑置之，或 蘊藏在菲律賓諺語（salawikain）和史詩故事中的幽默感，而在近代史上，菲律賓也因著殖民和獨裁者執政緣故，而衍伸出不同的喜劇表演形式與說笑話的習慣。

殖民和威權體制下的喜劇與笑話

16至19世紀菲律賓歷經西班牙殖民時期，當時引進了民間戲劇表演「 Moro-moro 」 ，其故事內容充滿著浪漫和喜劇元素，也必定要有穆斯林和基督徒間的戰鬥情節， 1898年至1946年 美國殖民時期則引進了喜劇電影和 Bodabil ； Bodabil 通常是在劇院內上演， 是一種融合 音樂劇、短篇喜劇和魔術表演的演出。而在 美菲戰爭 、 日本佔領 和獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos，1917-1989）統治期間 ， 政治諷刺劇更成為菲律賓日常生活的出口，特別是馬可仕時期的鎮壓和審查政策，讓菲律賓民眾藉由喜劇來獲得言論自由的出口。

Photo Credit：Philippine Embassy 根據西班牙基督徒和穆斯林摩洛人之間的戰鬥改編的民間戲劇「Moro-moro」

在《戒嚴笑話及其它》（Martial Law Jokes atbp）這本書中，作者馬斯洛格博士（Crispin C. Maslog）記錄著菲律賓獨裁者馬可仕掌權期間的「戒嚴笑話」文本。他表示1971年馬克仕宣布戒嚴後政治笑話成為一種流行，在1983年8月21日小班尼格諾·艾奎諾（Benigno Simeon "Ninoy" Aquino, Jr，1932-1983）遭暗殺後更是笑話流傳的高峰，而這也傳達人們篤信馬可仕政府應對暗殺事件負責的心態，但囿於政治氛圍而無法暢所欲言的困境。

馬斯洛格在當時收集了這些流傳在民間的政治諷刺笑話，並將內容存放在檔案櫃，直到多年後寫論文時翻出這些文件；如今馬可仕已在1986年因人民力量革命而被迫下台、1989年過世，馬斯洛格因而決定在人民力量革命31週年（2017）之際出版這本小書。書中紀錄的笑話傳達了對前總統馬可仕和前第一夫人伊美黛的強烈負面情緒，但馬斯洛格並沒未淡化最初版本，以表明當時菲律賓人是多麼地憎恨獨裁統治。

馬斯洛格在新書發表會上就表示：「無法拿起武器推翻獨裁者，人們以笑話和諷刺歌曲和押韻的形式表達了他們的憤慨。笑話層出不窮，口耳相傳，成為人民發洩情緒反擊獨裁者的方式。」他也在致謝中補充：「本書的笑話作者是菲律賓人......對於他們，我們應該感謝這些故事，這些故事幫助我們在馬可仕獨裁統治的漫長歲月、遭受苦難時保持清醒。」

"Martial Law Jokes atbp" by Crispin C. Maslog pic.twitter.com/Ri4Ouq2Zwl — Aya Miura (@ayaruim) March 24, 2017

菲律賓站立戲劇的代表人物

在引進不同喜劇表演形式後，菲律賓的 站立戲劇（stand-up comedy）開始在90年代後開始盛行，代表人物包括「Porkchop Duo」（豬排二人組）、 Vice Ganda和 提姆（Tim Tayag）。

出生成長於馬尼拉的Tondo，由Romeo "Choppy" Vargas與搭檔 Renato "Porky" Gomez組成的「豬排二人組」，因著獨特的喜劇風格在菲律賓國內大受歡迎， 1987年到1989年間，這對站立喜劇二人組在菲律賓海外工作者福利協會（Overseas Workers Welfare Administration，OWWA）的一個展演計劃「Hatid-Saya」中扮演重要角色，拜訪了歐洲、亞洲和中東無數想家的海外菲律賓移工，而因著海外巡迴的成功，兩人獲得了「海外菲律賓巨星」的美譽，更被公認為菲律賓娛樂圈的「親善大使」。

「豬排二人組」中的 的Choppy在 2011年出版了一本名為《The Making Of The Porkchop Duo》的自傳，書中他表示與搭檔在演出當下只想用笑話和「他們的生活片段」讓觀眾開心，他們也在演藝 生涯中 發行了14張專輯，記錄了在世界各地的演出。

此外，在菲律賓有「站立喜劇之王」之稱的 Vice Ganda（本名Jose Marie Borja Viceral）， 最初是以歌手出道，在馬尼拉的酒吧找到一份歌手兼喜劇演員的工作，酒吧老闆還給他取了「Vice Ganda」的這個藝名； 他也在知名喜劇俱樂部Punch Line和The Library磨練創作靈感，擅長與菲律賓文化有關的觀察式喜劇、情景諷刺形式，如今 Ganda 的演藝事業橫跨脫口秀主持人、電視節目主持人、演員和歌手，可說是菲律賓的天王級明星。

Photo Credit： 001Jrm CC BY SA3.0 菲律賓的天王級明星Vice Ganda

另一位菲律賓站立喜劇先驅是提姆（Tim Tayag），他於1997年在美國舊金山開始了喜劇生涯，且很快在Punch Line和Cobb's等俱樂部找到工作。2002 年，提姆賣掉手邊財產轉為探索世界，製作了個人的國際旅遊節目《On-Foot》，內容包括了他的菲律賓成長故事、美國的生活經歷和每日發掘的荒謬事蹟。除了站立喜劇，提姆還為旅遊和生活雜誌撰稿並主持電視節目，也曾在美國、菲律賓、香港、新加坡、馬來西亞、法國和中東的多個城市演出，更被評為亞洲十大喜劇演員之一。

菲律賓站立喜劇俱樂部代表：「喜劇馬尼拉」

標榜受到提姆和菲裔美國演員Allan S. Manalo的啟發， 近年來最具代表的菲律賓站立喜劇俱樂部非「喜劇馬尼拉」（ Comedy Manila ）莫屬。

「喜劇馬尼拉」是由 GB Labrador和Eri Neeman在 2013年所創立，不同於其它喜劇俱樂部的「侮辱風格」，創辦人 Neeman過去在接受訪談時就表示：「我希望這樣的站立喜劇的風格可被接受，因為依舊會有笑聲。」

在「喜劇馬尼拉」成員中，最受歡迎的成員有「大師」之稱的 Alex Calleja。Alex Calleja自2007年後開始從事站立喜劇，其天生的喜劇能力不僅使他成為在菲律賓最受歡迎的喜劇演員之一，話題從婚姻、生活、馬尼拉到殭屍無一不包，此外他也是菲律賓最頂尖的喜劇寫手之一，為《ABS CBN》的節目《Goin' Bulilit》、《Showtime》和《Funny Ka Pare Ko》撰寫腳本，也是菲律賓本地電台Magic 89.9廣受歡迎廣播節目《Boys Night Out：Taco Tuesdays》的DJ之一。值得一提的是，Alex Calleja在2016年還曾代表菲律賓參加Laugh Factory的世界最搞笑人物大賽，與來自其他55個國家的88位喜劇演員競爭，最後更入選前五名代表。

「喜劇馬尼拉」創辦人之一的 Eri Neeman曾表示：「 我們菲律賓人就像亞洲的害群之馬，因為我們總是笑得這麼開心，我們甚至嘲笑自己」，風靡全美的菲裔美國站立喜劇演員 喬·科伊（ Jo Koy）在其Netflix特輯《 喬·科伊：菲律賓魂 》中也說到：「菲律賓人就是這樣，載歌載舞、歡笑不斷。」而在如此輕鬆的陳述背後，是否還有更深層的意義？

任教於菲律賓迪里曼大學（University of the Philippines Diliman）的Maria Rhodora G. Ancheta在所著《Halakhak：菲律賓流行文化形式中的民族幽默》就寫到：「事實上，幽默是菲律賓人的民族武器—一種不僅用於反映社交怪僻和文化信仰，也使菲律賓人在面對國家嚴重的可怕事物時以幽默找到歸屬感，（菲律賓人）還習慣用一種貶低的態度，將自己視為尷尬、痛苦的過往、政治或文化環境的受害者。」

對台灣人來說，站立喜劇是近年來開始受到大眾關注的表演方式，而從不同國家站立喜劇演員的表演中，也能得知當地的日常生活、文化差異和政治眉角，對站立喜劇感興趣的觀眾，下次不妨看看菲律賓的喜劇表演者，是如何透過站立喜劇來傳達他們與生俱來的幽默，和當對現況不滿時，是如何透過站立喜劇傳達他們的人生態度。

參考資料

延伸閱讀

核稿編輯：杜晉軒