從變裝皇后古瑪到嘲諷大馬首相的法卡，看遊走禁忌邊緣的新加坡脫口秀

對於新加坡的諧星印象，台灣和香港的讀者們會比較熟悉的是《小孩不笨》導演梁智強，他的「梁式幽默」已深深地刻在許多海內外觀眾的心中。梁智強和其子弟兵，如李國煌，算是新加坡諧星界的華裔代表，那要論在新加坡人心裡頭的非華裔表演者，那麽就要去看非華裔演員的站立喜劇表演了。

無論是「棟篤笑」（戙𡰪笑）、脫口秀、還是搞笑秀，在新加坡一般稱諧星秀，一般上這些類型的表演可以是單人站立喜劇，也可以是多人，兩個小時以不同表演者二十分鐘單元來串連與呈獻節目。而這些表演的內容段子總游走在社會禁忌話題的邊緣，包括種族、語言、政治、國際大事、本土民情和色情都是他們涉獵的題材之一。這些表演一般在小的表演場地，如酒吧進行，表演者們都能夠為購票與消費的民衆，提供更親密與歡笑的夜晚體驗。

本文要介紹的，是讀者們不會經常接觸的人物和場地。筆者希望，以後無論是來旅遊或在新加坡定居，可以到以英語為媒介語言的娛樂場所，這也是真實的新加坡。

「一代女王」古瑪

若要數棟篤笑界的開山鼻祖，那麽非得介紹新加坡的變裝皇后「一代女王」古瑪（Kumar）不可了。

54歲的古瑪，原名為Kumarason Chinnadurai，擁有超過30年的表演經歷。2011年9月13日，為慶祝在演藝界出道20週年，古瑪出版了她的傳記《KUMAR: From Rags To Drag》（Ivan Lim著，3 Monkeys Café出版），當時這本書面世對古瑪來說也形同於出櫃，她成了當時新加坡少數的同性戀公眾人物。

根據這本傳記，古瑪生長在有衆多兄弟姐妹的保守印度裔淡米爾族家庭，父母在她4歲時離異，被母親的妹妹，後來成爲她繼母的阿姨給撫養。由於父親在位於烏節路（Orchid road）的防止虐待動物協會任職，其童年多半在那裡度過。而負責該協會的丹麥籍外籍人士對她有好感，經常帶她去高檔的羅敏森百貨公司（Robinson & Co. ）買玩具，甚至問她要不要成爲她的子女。古瑪在傳記中提到，如果她真的如願去了丹麥，那新加坡就失去了諧星界的翹楚。

1987年，19歲的古瑪開始在名為「Cheers！」的小酒吧工作，兩年後在虎豹別墅成爲全職表演者。1991年，古瑪在東陵購物中心的「Laughs！」夜店兼差站立喜劇表演者，儘管這份兼職工作只為期了3個月，但卻提供了一個讓她決定成爲全職表演者的契機。

後來，一位名為Alan Koh的夜店老闆找上了古瑪，問她是否願意跳槽，而這家夜店就是日後在諧星界佔有很重要地位的「Boom Boom Room」，不過古瑪在那的初期不是一番風順。與「Laughs！」不同，在Boom Boom Room，Kumar需要自己想段子來博君一笑。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 新加坡站立喜劇演員古瑪

當時Boom Boom Room是走反串女王秀場的「卡巴萊」（Cabaret）式夜間娛樂表演場所，節目模式以美國歌舞節目《Solid Gold》為參考對象。而Kumar的職責就是節目與節目的間隔空檔，以反串女人的方式做主持暖場，而這些暖場都是以笑話爲主，有時是單人，有時是和搭檔對談。

由於初期的時候，古瑪的笑話沒有對台下的觀衆投下震撼彈，老闆便示意如果古瑪的心理再放不開的話，就得打包走人了。之後古瑪的笑話開始以游走在社會禁忌邊緣的話題，進而為她累積了基本的客群，受歡迎程度讓她在秀場中獨當一面去呈現站立喜劇，而這時是1992年。

隔年4月，當時的新加坡電視廣播機構（SBC，Singapore Broadcast Corporation）開播首部以諧劇爲主的英語綜藝節目《The Ra Ra Show》。Kumar成爲該節目的主持之一，節目延續著Boom Boom Room的風格，主持人以講新加坡式英語以及帶性相關的笑話，和反串女性的造型出現在小螢幕，當時的平均收視率保守估計為每集33萬人收看。

由於樹大招風，節目呈現了反串角色、運用大量新加坡式英語、性隱喻的笑話，使得《The Ra Ra Show》和古瑪成了當時社會批判的目標。Kumar在其自傳表示，他們把游走邊緣的時機推得太前了。

最終在各種紛紛擾擾的風波下，一共12集的《The Ra Ra Show》在播出的10個月之後的1994年2月停止播出。接著古瑪就重返Boom Boom Room，繼續以反串女王的造型娛樂大衆，直到2002年，才被新傳媒機構受邀回去拍攝情景喜劇，與香港當紅電視演員鄭裕玲在《Oh Carol!》來一場又一場的對手戯。

我曾看過Kumar在3 Monkeys Café的演出，她的笑話是把人們平時不敢說出口的議題，以游走邊緣的形式給呈獻出來，尤其她尖銳地提出各個種族互不不理解的看法，往往令人捧腹大笑之後，總會有事後在心裡進一步反思。遺憾的是，如今網路上也無法找到《The Ra Ra Show》的影像了，而Boom Boom Room經營了13年後，也在2005年1月15日結業。

如今古瑪依然活躍在站立喜劇界，由於新加坡疫情已得到控制，古瑪在去年9月和今年6月，都開始恢復了實體表演活動。未來，「一代女王」古瑪還會以什麽方式來娛樂大家，相信是許多古瑪的粉絲朋友會期待的。

釀成外交風波的法卡富玆

熟悉新加坡和馬來西亞兩國的諧星界的讀者，多會知道新加坡馬來裔的法卡富玆（Fakkah Fuzz）是誰。這位36歲的中生代喜劇表演者，除了錄製Podcast節目《The More Better》之外，他的單口喜劇節目《Fakkah Fuzz: Almost Banned》（法卡富玆：尺度邊緣）也是新加坡第一位登上Netlfix站立喜劇表演者。

根據去年新加坡女性雜誌《Her World》所策劃的12名年度男士專訪當中，法卡表示因爲成長背景關係，他曾在馬來西亞生活一陣子，校園中有來自不同國家的學生，這些經歷塑造了他對不同文化的看法。

而令很多星馬網民所熟悉的事件，就是法卡在2016年開了馬來西亞前首相納吉的玩笑，還釀成外交風波。當時法卡在一場站立喜劇表演中說：Singapore Malays call a thief “pencuri” while Malaysian Malays call a thief “perdana menteri” 。

意思是「新加坡的馬來人會指小偷是pencuri（小偷的馬來語），而馬來西亞的馬來人卻稱小偷為首相」，暗諷當時身陷貪污醜聞的納吉。儘管當時被涉嫌貪污的納吉已被當局豁免了刑責，但法卡的影片挑起了一些政治人物的神經，要求馬來西亞政府禁止法卡入境，而最終法卡也在臉書上道歉。

在事件爆發之後，接受英國廣播公司BBC訪問的法卡表示，他沒有想到會有反效果的出現，他說「我不是政治活動家，是一名站立喜劇演員，只想要為大家帶來歡笑。」、「在世界的這一邊，有太多匪夷所思的事情發生了，而我對馬來西亞所發生的事有感觸 。我只是剛開始把政治諷刺環節融入我的表演裡，並認爲這是最好的途徑。」

而這段經歷，也就成爲他在2017年的Netflix影片《Fakkah Fuzz：Almost Banned》的表演藍本，而這場演出裡開玩笑的程度，在筆者看來和Kumar不相伯仲。看來，新加坡的諧星界是後繼有人了。

結語

雖然當初新加坡的站立喜劇以旅居獅城的外籍人士爲主，到今天有了更多的本土表演者，但新加坡的市場終究還是比外國來得小。因此目前活躍於業界的表演者，還是得靠出國表演，如法茲，或是近年活躍於西方站立喜劇界的Jinx Yeo，再不然就像古瑪那樣，得橫跨電視、電影以及舞台劇，來維持自己的知名度。

新加坡在2020年疫情暴發後，因航空業停擺、夜店停業，導致站立喜劇的表演的機會大減。目前新加坡的疫情已結束，大部分防疫措施已放寬，人們的生活即將回到正軌，意味著站立喜劇表演的活動即將再興起，而不變的是，站立喜劇演員的表演內容依然會繼續游走在尺度的邊緣，畢竟，這是觀衆想要看到的娛樂節目。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範