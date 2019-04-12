為企業打造專屬「鋼鐵衣」，華碩商用技術服務團隊使命必達

客製化經濟時代，商用電腦服務也能客製化。為了協助各企業找到合適的電腦軟硬體設備，華碩組成ASUS商用技術服務團隊，為不同企業量身打造「鋼鐵衣」，就像鋼鐵人的超級智慧助手，滿足企業的成長與創新需求。

ASUS商用技術團隊一站式服務，擔任採購與工程師的最佳溝通幫手

華碩商用技術服務團隊最特別之處，是隸屬於業務部門提供技術支援。華碩聯合科技技術副理陳爾君解釋，他們主要的工作範疇涵蓋售前規劃、售後服務及後續技術支援。一站式服務的定位，即是企業用戶可直接透過專線，與商用技術團隊接洽，免除過往客服轉接的冗長等候。

值得一提的是，既然團隊旨在協助業務銷售，他們勢必要了解第一線客戶的需求。過去企業購買商用電腦，最大的癥結往往在於：採購人員看價格，MIS看功能（MIS：Management Information Systems）。以成本為導向的採購人員，購買的設備規格可能不符真正的使用者——MIS部門的需求，而雙方的認知落差，最終影響的其實是企業的工作效率與生產力。

「我們的角色，就是站在採購與MIS中間，幫雙方找到最大的平衡點。」陳爾君表示，華碩商用技術服務團隊會先跟採購聯繫，了解採購開出的規格、功能，接著也和MIS溝通，了解第一線的使用需求，進而找到最適合的產品，甚至打造客製化產品讓MIS測試，最後在「價格」與「功能」之間達到雙贏效益。

Photo Credit:TNL Brand Studio 左為華碩聯合科技技術專員黃漢東；右為華碩聯合科技技術副理陳爾君。

在地組裝滿足客製需求，ASUS Control Center讓作業流程化繁為簡

華碩商用電腦客戶產業面向多元，包含銀行、高科技、製造業、政府、教育單位、服務、醫療行業等眾多產業，2018年更奪下市佔第一寶座，商用筆記型電腦更已連續10年蟬聯市場銷售龍頭寶座！華碩聯合科技技術專員黃漢東指出，商用電腦是「在地組裝」，能針對特殊需求透過專案打造最客製化的軟硬體設備。

「例如，客戶對可信平台模組（TPM）功能、外接設備需更多連接埠擴充，我們就讓硬體有更高的相容性給客戶測試，或透過修改BIOS韌體滿足客戶需求。」黃漢東說明道，尤其大型企業的設備要汰舊換新，需特別考量新架構的系統相容、第三方軟體系統更新，而透過ASUS團隊具備的技術支援，便能立刻協助客戶排除問題。

另外，令客戶讚譽有佳的，是華碩自行開發了一套ASUS Control Center（ACC）軟體，不僅能即時監控電腦健康度，還能協助企業完成軟硬體盤點。在硬體方面，ACC取代過去繁瑣的OA系統，直接在線上監控、盤點企業旗下所有IT設備，像是電腦規格、記憶體容量、硬碟機等資產。

至於軟體盤點，MIS或IT人員能直接透過ACC，查看員工的作業系統是否下載了公司禁止的軟體，或當程式有問題時，可從遠端移除、修改。此外，還有排程、跨境處理的功能，著實大幅減輕IT人員的工作效率，並提升企業的資安管理。

陳爾君也分享過去的經驗。幾年前，某間科技廠的機台使用單位，因內部資安需求，需要華碩協助客製化BIOS，因此商用技術服務團隊在了解客戶需求後，便在第一時間與華碩研發團隊溝通，由研發團隊透過ACC的遠端派送功能，更新BIOS，並完成驗證。若在過去，沒有運用ACC的情況下，要面對全台各地正在使用的1,000多台設備，一台一台的更新、客製化BIOS，所需的人力和時間可是相當龐大；而現在，只要透過ACC，即無須動用到任何一位工程師，就能在一週內即達成客戶的需求。

「另外，ACC還能事前監控機台的健康度，避免等到設備出問題才解決。這套系統等於是MIS的最佳幫手。」陳爾君自信的說。

Photo Credit:TNL Brand Studio 華碩商用電腦包含筆記型及桌上型，2018年奪下市佔第一寶座。

打破階層式溝通架構，ASUS商用技術團隊最懂市場脈動

提到華碩商用電腦的優勢，包括品質穩定、價格實在、後勤服務等等，皆屬多數客戶的回饋。由於華碩的服務維修中心遍佈全台，且提供商業電腦到府維修的服務，並能透過ACC軟體了解客戶需求，做到事前預防及元件備料，讓新舊電腦的交替縮短等待期，降低企業無形浪費的時間成本。

除此之外，華碩商用技術團隊最特別之處，是他們打破傳統的組織階層運作模式。以往資訊傳遞要經過業務、客服、PM，再到RD等一連串冗長的科層體制。現在，商用團隊成員就是資訊蒐集者，能直接在市場第一線了解客戶需求，把反饋建議直接回傳給產品經理即可。

「因為我們在第一線面對企業客戶，所以我們很熟悉客戶會有的需求。例如：機殼可以怎麼調整、機台尺寸怎麼建議、哪些產業特別需要指示燈功能⋯⋯等等。」如此親臨現場的服務，讓商用技術服務團隊可以更快速的為客戶解決問題，像是某次金融機構的客戶反映，連線設備出現了延遲的現象，而商用服務團隊發現不少的終端設備連線到主機，因此團隊協助客戶找出設備相容性的因素，並排除異常，另外也給予客戶硬體規格上的建議，使該金融機構的機台可以運作順暢。

華碩技術團隊認為，透過第一線的互動，統整客戶的需要，能讓華碩更清楚市場脈動，進而使設計開發更有方向，打造出專屬不同客戶的「鋼鐵衣」，協助企業在商場上無往不利。