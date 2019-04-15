台灣企業電腦化的推手：「文中資訊」屹立市場30載的關鍵原因

永續經營是現代企業普遍追求的目標，如何跟隨社會及科技脈動，同時不讓自身企業被市場淘汰，更是一門顯學。「文中資訊」作為台灣企業資訊化的重要推手之一，成立至今超過34年，他們是如何與時俱進，提供企業服務，同時不斷增強競爭力？

專注研發最佳企業用軟體，經營使命聚財也留才

文中資訊歷年大小獎項不斷，除了榮獲TTQS人才發展品質管理系統「企業機構版銅牌」，2018年更被中華徵信所評定為台灣地區TOP 5,000企業，在電腦軟體服務業項目中，奪下第14名佳績。

文中資訊總裁陳振芳指出：「我們身為套裝軟體開發商，30多年來秉持『以品質爭取客戶，以效益服務客戶』的精神。」長期自行開發CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統、ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）內控系統，致力研發最佳軟體，獲得顧客最滿意的好口碑。

Photo Credit:TNL Brand Studio

除了經營客戶，人力資本更是資訊產業最重要的競爭力來源。「人聚」是文中資訊不變的經營核心，細數人才庫，至今在公司服務滿10年的員工達146位，佔全體員工數的52%，其中服務超過20年以上的人力更超過20%。

「留才生根，經驗才能傳承。」陳振芳解釋，文中資訊持續不斷投入人才培育、技術研發、客服中心、CRM系統、客服一站式網站、員工數位學習平台，並搭配利潤中心、職能激勵獎金等辦法，讓顧客安心、員工用心，才是企業永續的關鍵。

聚焦四大產業類別，8成會計事務所採用文中資訊系統

正因各產業對資訊系統的需求不同，文中資訊發展至今，聚焦在四大類別產業，並提供相對應的解決方案。包含為會計師工作輔助幫手「WSTP」、資訊整合經營管理布政使「MERP」、人力資源管理系統「NHRS」、餐飲零售連鎖總部ERP管理系統「APOS」。

其中，文中資訊服務「會計」產業的客戶長達三十年，所以對台灣的法規、政策、各項營業稅制度相當熟稔。品牌服務力做出口碑，成果就是台灣高達8成的會計師事務所使用的會計系統都是文中資訊所開發的。

尤其最新的電子發票解決方案，因應政府規定2020年將停止使用電子計算機統一發票，文中資訊便配合政府法令開發完成電子發票模組，憑藉著多年經驗，已輔導買賣業、製造業、服務業、食品業、網購行業等，共750家企業成功導入電子發票。

「我們五、六年前就開始跟中華航空合作，幫他們導入電子發票的資訊系統。」陳振芳提到，過去華航集團關係企業一年至少要開立50萬張的發票，文中資訊不僅協助華航導入電子發票，並從財政資訊中心做電子發票相關的資料驗證，甚至完成國稅局申請電子發票專用字軌等一條龍服務，讓華航至少節省50%以上的人力。

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攜手華碩重要商業夥伴，品質與服務深受文中資訊青睞

然而，企業在成長過程絕對少不了合作廠商，華碩電腦就是文中資訊一路走來，近十多年最重要的企業夥伴。文中資訊致力於提供網路環境架設規劃、軟硬體整合服務，那就需要高品質、可信賴的商用電腦作為搭配。

「華碩所提供的商用電腦，最大優勢是：伺服器品質佳、故障率低、三年到府維修服務。這讓我們很放心的推薦客戶採用華碩。」陳振芳回應，因為華碩產品的性價比好，又有強大的業務及技術團隊隨時支援，保固服務體系也比同業完善，因此能聯手打造華碩、文中資訊、客戶廠商的三贏局面。

文中資訊自2004年起與華碩配合，一起導入「商用電腦與伺服器」，十多年來，華碩不僅讓商用電腦的規格、功能一直走在市場前頭，甚至定期派遣工程師到文中資訊做相關設備的教育訓練，提升工作效率又大幅降低維護成本。

「如果你問，為什麼要選用ASUS的商用電腦？我會先說，經銷商品的基本原則，就是自己好用才會推薦給客戶用。」陳振芳揮手一指，文中資訊從電腦機房的伺服器，到員工使用的桌上型電腦、筆記型電腦，全公司高達99%都是採用華碩產品，這就足以說明華碩商用電腦到底有多好了。