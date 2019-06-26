台灣電玩產業的推手：龍華科大攜手華碩，產學合作雙贏提升競爭力

根據行政院主計處統計，近五年大學畢業生的失業率介於5.1%～5.6%，比高中職、專科教育程度畢業的學生還高。大學生投入黃金歲月取得學歷，大學畢業要如何不失業？縮短產學之間供需的落差，成為大專院校當前的棘手挑戰。

近年來，龍華科技大學以「應用型科技大學」作為定位，不僅是教育部的重點培訓學校，更致力推動產學合作。其中，該校的多媒體與遊戲發展科學系，便攜手華碩電腦，在課堂中採用華碩的ASUSPRO商用PC及電競顯卡，實際提升學生的專業力。

龍華科大治校有方，多元課程註冊率創新高

龍華科大指出，他們已連續12年獲得教育部的「教學卓越計畫」，去年在高教深耕計畫更獲得1億414萬元的經費，今年再度獲得1億762萬元，連2年獲逾億元經費補助。此外，學校開設多門PBL（Problem-Based Learning）問題導向學習的跨領域專班，讓治校有方的龍華科大，新生註冊率達94.39%，蟬聯全國綜合型私立科大第一名。

多媒體與遊戲發展科學系（以下稱遊戲系）主任盧大為表示，該系自1999年成立，是台灣第一個把「遊戲」納入學群名稱的高等教育系所。起初，深怕系名造成外界誤解，但隨著近年影像、電競、遊戲產業的蓬勃，遊戲系畢業生儼然成為市場搶手人才。

Photo Credit：TNL Brand Studio 多媒體與遊戲發展科學系主任盧大為

「我們科系講究跨領域，把資電、設計兩大類學生，放在同個教育系統內，一起學習激盪火花。」盧大為指出，要做出一款熱門遊戲，不僅企畫要好玩、趣味，在美學、視覺的程式設計同樣重要，所以該系學生須兼具跨領域技能。

遊戲系課程接軌產業，多門課程導入華碩ASUSPRO設備

為了接軌業界需求，遊戲系的訓練涵蓋多媒體技術、動畫製作、遊戲設計，也包括企畫、2D ／3D 美術程式設計等。該系第一屆校友是《星界神話》這款斥資新台幣三億元開發的遊戲發起人及製作人，顯見學校的紮實訓練備受市場青睞。

另外，遊戲系從多年前便邀請皮克斯知名動畫導演Michal Makarewicz來台授課，甚至讓學生到美國皮克斯總部實習，吸取實務經驗。「我們邀請名師來上課，當然我們自己的電腦設備也要夠頂級，才能互相搭配。」盧大為解釋。

Photo Credit：TNL Brand Studio

他口中的電腦設備，便是系上導入的華碩商用PC、電競顯卡，不只讓學生在課堂上提高學習效率，也因為製作遊戲的軟硬體同步業界，未來到職場更能輕易接軌。攤開遊戲系課表，包含多媒體遊戲設計製作、3D動畫及立體視覺、影像編輯及向量繪圖、電腦動畫視覺特效等，多門課程皆使用到華碩的高階顯示卡，以及ASUSPRO商用桌上型電腦。

製作遊戲需高階硬體資源，華碩品質服務備受肯定

盧大為接著說，想做出3A遊戲大作（3A遊戲，指高開發預算、高行銷成本、並獲得專業高度評價的遊戲 ），除了技術能力，往往更需要頂級的顯示卡，才能把視覺效果的精緻度、動態感呈現出來。尤其在課堂中，最實際如Unreal、Unity這類遊戲引擎（編寫遊戲所需的設計程式）應用，就大量借助華碩商用桌上型電腦及電競顯示卡，學生才能製作出光影追蹤、具層次材質的畫面效果。

換言之，學生在製作炫目的特效時，如果顯示卡的規格不夠頂級，自然讓遊戲引擎在某些視覺顯示無法發揮作用。盧大為認為華碩的PC、螢幕，及其他硬體設備，不論在解析度、色彩亮度，品質皆能滿足學生在製作遊戲時所需的功能。

Photo Credit：TNL Brand Studio

除了產品的品質，盧大為接著提到：「華碩讓人驚豔的，還有服務方面，以及對產學合作的投入。我們與華碩合作的過程中，他們的服務讓我們十分滿意。」

另外，因為華碩近年重視電競產業，除了硬體技術，對電競人才的培育也不遺餘力。「看到華碩對電競的軟硬體資源投入，我們學校未來也將規劃開設電競跨領域學程，華碩就會是我們很重要的合作夥伴。」盧大為說。因為華碩發揮商用PC及專業電競品牌ROG的價值，讓學生在強力的設備支援下，而能有效提升專業度，不僅深化產學鏈結機會，更顯示華碩對人才養成的決心。

Photo Credit：TNL Brand Studio 遊戲設計實驗室全部使用華碩電腦

最後，盧大為認為，除了業師到校指導、學生到業界實習，遊戲系的長遠目標，就是希望可以提升台灣數位多媒體及電競遊戲產業的競爭力。他呼籲，除了語言能力，學生保有自主學習、終身學習的態度，未來就業一定能保持競爭力。