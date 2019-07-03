從台灣製造開始服務客戶：ASUSPRO高品質客製化，擦亮台灣品牌

堅固而輕巧纖薄的主機機身，搭載第九代Intel Core i5-9400六核，配上8G DDR4 記憶體、1T硬碟和240GB SSD ⋯⋯。搶先採用Intel第九代i5處理器，奠定商用主流電腦新標準，來自台灣ASUS。

優點無數的ASUSPRO​：來自MIT製造

3C商品不斷推陳出新，大量、大規模的生產製造是世界趨勢，在追求降低成本而將生產線外移的同時，ASUSPRO商用電腦卻堅守台灣，為了獲得最高效順暢的製造流程，以及不願妥協的品質控管，用心打造出一部又一部專屬於台灣的驕傲​。

Photo Credit：TNL Brand Studio 華碩聯合科技產品副處長張琡婍

華碩聯合科技產品副處長張琡婍進一步說明，不管從氣候狀態到使用習慣，台灣的許多企業對電腦有客製化的需求，只有深耕當地，才能夠盡力達到客戶的每一種需求，並且延續一貫的售後服務品質，因此把設計、製造、銷售，以至於服務的每一項作業都留在台灣，不僅是正確的，也是最好的選擇。

Photo Credit：ASUS 廠內員工正在組裝ASUSPRO商用電腦

ASUSPRO​商用電腦測試：從零到一，不曾妥協的堅持

每一台ASUSPRO​商用電腦的誕生，除了在高規格的製造環境下，進行縝密的組裝外，還要經歷一連串高標準的測試和考驗、通過層層關卡，才能交付到使用者手中。這也是為什麼，ASUSPRO商用電腦有著不容小覷的硬體實力。

華碩電腦資深產品經理許雲翔提到，例如針對主機板進行嚴格的燒機測試，確認I/O PORT以及各項功能順暢運行無虞，才會進行整機組裝。完成組裝之後，便針對系統，進一步執行長時間燒機測試，確認品質沒有問題，才能進入最後的包裝階段。

Photo Credit：TNL Brand Studio 華碩電腦資深產品經理許雲翔

精簡設計、高效運作：ASUSPRO獲得環保認證肯定

為了共創永續性的未來，ASUS一直堅持產出最環保、最節能的產品，因此在設計方面，便盡力以最精簡的設計、最高效率的運作，以達到減少材質浪費的目標，包括主機板、機殼、包材用料的設計和規劃等等。產品經理許雲翔也表示，ASUSPRO商用電腦不只取得台灣的BSMI環保標章，還通過包括能源之星及EPEAT® Gold等許多業界最嚴格的環保認證，讓消費者不只能夠使用設計精良、效能優秀的產品，同時也把對環境的傷害降至最低。

Photo Credit：TNL Brand Studio ASUSPRO商用電腦，獲得台灣的BSMI環保標章

種種的考驗及認證，只為了給消費者最有保障的商品，也讓世界看見台灣在地品牌的價值，更不愧對ASUS的初衷理念——華碩，意為「華人之碩」。每一天，ASUS都將繼續堅持，把自信光環的MIT品質與品牌，帶到全世界的每一個角落。