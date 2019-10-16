數位人才必備條件有哪些？緯育資深經理黃永鑫提出「數位化人才關鍵力」

我們正在面臨的這一波數位轉型，正如當初個人電腦的普及一樣，將會完全翻轉現有的商業模式。尤其這波轉型將倚賴大量的數據、更智慧的系統，無論是企業或個人，都需要學習如何導入數位工具、判讀數字，甚至還要學會怎麼與機器人溝通。

根據IDC 的國際調查指出：

在 2021 年內，數位商業模式將創造台灣與全球一半以上的 GDP。這個數字代表的不只是新世界的行程，也意味著企業若不啟動數位轉型，將很快面臨淘汰危機。

台灣知名數位化人才培訓服務商緯育（wiedu），為了因應未來的學習需求及趨勢，以「科技翻轉教育」為理念，積極投入雲端教育服務，目前已累積超過 15.5 萬名線上會員及 500 家合作企業。

緯育資深經理黃永鑫分享，近年來市場上對於科技教育的需求大增，無論是個人面的需求，如就業、增能、弭平職涯成長落差等；或是企業主動為數位轉型做準備，如人工智慧、數位行銷、商務數據、敏捷團隊等，都顯示了數位轉型帶來的學習需求。

Photo Credit：TNL Brand Studio 緯育資深經理黃永鑫

新世代數位人才的關鍵力

人才在數位轉型進程中扮演著相當大的角色，作為一間企業、或是一位人才，我們究竟應該培養哪些職能與觀念，才能在這一波新商業模式與轉型中獲得成功？

黃永鑫認為，人才的價值在於幫公司、客戶解決問題，這個價值不會因為數位化而淡化。因此，數位人才的關鍵五力應是「問題／目標設定能力」、「工具力」、「數據力」、「跨域力」、「學習力」。五項合起來，其實就是「解決問題的能力」，數位化人才應具備善用數位工具，有效解決問題的能力。

一、問題／目標設定能力

除了 Do 的能力，還要具備定義問題跟設定目標的能力，否則就會淪為一直在解決、卻不知道自己究竟在解決什麼問題的窘境。釐清問題與目標，最終就是要幫助公司解決最具有價值的問題。

二、工具力

知道問題與目標之後，接著就是要找出適當的方法及工具，更有效地完成目標。這波數位化浪朝，讓許多工具應用都變得更簡單，人才須自問是否知道如何善用這些工具？對企業來說，則是盤點公司在面對想解決的問題下，有沒有合適的數位工具導入及準備度如何。

三、數據力

懂得使用工具之後，再來就是要有分析數據的能力。我們常說的「P（計畫）D（執行）C（複檢）A（調整）」，就是要根據每一次執行後的結果來進行調整，才會有所改進。

四、跨域力

跨域能力並不僅止於溝通，更重要的是具有「co-work」的能力，就像是一名 AI 工程師，有沒有辦法去理解財務人員在日常中有哪些流程可以用 AI 改善？他有沒有能力將自己的專業應用在不同的領域之中？

五、學習力

最後是老生常談的學習力。在這個時代，不缺乏學習的資訊與管道，但是否具有學習的動機與動力，決定了人才是否能在時代不斷改變下持續進步。

Photo Credit：TNL Brand Studio

人才到位了，管理觀念跟上了嗎？

在企業的組織架構下，光是雇用數位人才並不足夠，而是要從組織發展、思維面調整、重塑，才能讓人才發揮功能、順利帶領公司數位轉型。然而許多企業往往就是卡在內部革新這關，因為這項轉型不僅牽涉到部門溝通，更可能影響商業模式的運行。

黃永鑫分享，多數企業都會期望數位轉型能為公司帶來諸多利益，包括：營收增加、成本降低、顧客滿意度上升等成效；但事實上，目前台灣企業有 65% 仍停留在評估階段，尚沒有具體方案。對於何時開始、怎麼開始、如何算是轉型成功⋯⋯等問題還沒有很完整的概念。

事實上，企業要做數位轉型，應從「數位工具密度」與「數位能力程度」來實行。

Photo Credit：緯育 企業推動數位轉型的事業願景

黃永鑫認為數位轉型無關於導入什麼工具，最重要的是以「如何提升企業競爭力」的思維出發，企業須檢視並設定發展目標，找出最適合公司發展的項目後，接著進行數位工具及人員能力的評估。人員有能力但數位工具不到位、或導入一堆數位工具但人員能力不到位，都不是成功的捷徑。

因此，在數位工具密度方面，企業在面對商業模式改變或生產製造、行銷、銷售、人資、研發、財務等部門數位發展時，須檢視解決該問題的數位工具與環境是否到位。對此，緯育在去年提出企業數位成熟度檢測服務，目前有國內大約200家企業的檢測數據，並也以工作坊模式進一步協助企業在檢測後進行數位轉型策略作法的探討及研擬。

而在數位能力方面，則可以分成三個階層來看：一是高階主管的數位化管理思維，包括對數位轉型的認知、如何評估數據、客戶導向的敏捷管理等，主管層需要有一致的語言（Alignment），這些人缺乏的是思維，而不是技術；二是部門間的專業力，例如 AI、商業數據、數位行銷、資安等，每個團隊間是否都具有完成任務的專業能力；第三則是全體員工的跨域數位力（Digital Talent），包括行政人員、第一線人員等，對數位化的認知及工具應用基礎能力等。

「當他們擁有數位概念後，就可以思考自己的工作如何以新工具改進。」黃永鑫更進一步分享，「緯育透過『How to Do』的方式，引導讓學員將知識一步步應用在工作流程中、透過實際應用建立信心，甚至有機會進一步促進公司內部的組織學習力與創造力；而這也是科技學習背後的隱性好處。」

因此，緯育針對企業也推出模組化的專屬培訓方案，先針對客戶希望達成的目標、需求與體質做出評估，再設計出一整套供企業使用的入口平台，透過OnO（Online and Offline）、線下實作課等授課模式，協助學員善用各式工具及方法進行學習，同時協助企業 HR、主管透過數據儀錶板，掌握學習狀態及成效。緯育近一年來已協助超過50家企業導入此培訓服務，不管是一次30人的主管敏捷管理訓、一次300人的AI團隊專業訓，或一次1000人以上的員工普訓，都能以培訓規模化、有效化，及降低調訓成本等價值獲得企業的好評。

擁抱數位，開放思維

最後，黃永鑫鼓勵無論是個人或企業，迎向數位轉型的過程中都應該保持開放思維，勇敢地擁抱數位工具與新能力。

Photo Credit：TNL Brand Studio

「有一部份人資或許不那麼信任線上課程，認為員工根本就不會看，還因此設計『定時點擊』等機制來防止員工偷懶。但我們真正要問的問題應該是：為什麼員工不想看？」黃永鑫認為，在使用數位工具的時候也是如此，不是先去預設這些工具不好用、沒有幫助，而是去思考這些工具怎麼使用會讓員工感到有所幫助，甚至因此體驗到學習樂趣。唯有敞開心胸、以開放心態面對數位化，才能真正有效地提升數位化競爭力，踏出企業數位轉型的步伐。