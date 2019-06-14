你還以為汽車只能是汽車嗎？先破壞再創造，看見未來移動的無限可能

有沒有觀察到，以前不想學電腦的長輩們，曾幾何時，幾乎早已人手一支智慧型手機？商業領域知名的「破壞式創新」理論如此解釋這個現象：從第一支智慧型手機iPhone推出後，它破壞了原本較高階、屬於菁英族群的筆電市場，並以功能不差、但更便宜的智慧型手機，讓過去對電腦一竅不通的族群也開始上網。

「破壞式創新」不僅重新定義了產品定位，也對市場帶來更強大的影響力。未來，企業最大敵人不是同產業、同產品定位的競爭對手，而是異業的破壞式創新。

「破壞」的力量：奶昔不只是奶昔，iPhone不只是手機

若要順應這股破壞力，該如何幫產品找到新定位？90年代，一家連鎖奶昔店雖然拚命提高奶昔口感、濃度，卻看不到明顯銷售成長；後來他們反向思考，花了一天觀察店裡上門的顧客，發現客人都是開車通勤族群，而單手可喝、飽足感明顯的奶昔，正是路途上「墊肚子」的最佳產品。

原來，奶昔不只是奶昔，它的競爭對手其實是「香蕉」、「貝果」等開車族用以充飢的食品；iPhone也不只是手機，它更是大眾的平價電腦，顛覆了舊有的3C市場。去年，台灣奧迪首屆Audi Innovation Award（AIA）中脫穎而出的ADENOVO諦諾科技，也透過破壞式創新幫產品找到「普惠金融」（Inclusive Financing）新定位。

ADENOVO諦諾科技創辦人搭乘Uber時，發現傳統金融業因成本考量，往往優先服務大企業，司機申請車貸時因此遇到阻礙；於是他用AI人工智慧打造出資產融資信用評估平台，幫銀行快速評估、管控風險，提高銀行審核微型貸款的意願，讓金融不只是大企業的融資工具，更是廣大民眾成家立業的起點。

智慧移動的關鍵與切入點：看見AI的強大創新力

AI人工智慧科技不只幫新創團隊切入市場，大企業也早認知它是推動創新的關鍵，AI能量愈強、創新也愈強大。

Photo Credit：TNL Brand Studio NVIDIA解決方案架構暨工程副總裁Marc Hamilton

你認為未來汽車是硬體，還是軟體？專精視覺運算的NVIDIA解決方案架構暨工程副總Marc Hamilton 認為，未來汽車已是「軟體」，相關產業也要重新思考汽車的新定位是什麼？客戶需求又是什麼？才能從中找到創新切入點。而在看重數據的AI應用領域，大量數據不再由人類產生，而是由各個聯網裝置產生，未來一邊開車也將一邊產生數據、搜集數據，並結合道路識別，打造更安全駕駛的智慧汽車。

微軟雖然不是汽車產業，但長期在軟體產業的領導地位，也讓微軟關注正處於轉型時刻的汽車領域。台灣微軟首席營運長何虹指出，產業創新通常不是來自技術革新，而是顧客體驗的轉型；未來「移動即服務」（Mobility as a Service；MaaS）將透過AI連結人、數據、大眾運輸、移動載具以及停車場等城市資訊，形成一個相互回饋的新生活方式，讓我們在出門前透過數據分析，就能得到「如何開啟一天」的最佳移動建議。

Photo Credit：TNL Brand Studio 台灣微軟首席營運長何虹

先破後立：你還以為汽車只能是汽車嗎？

如果坐車時戴上頭盔，窗外景色變成童話世界、甚至外太空，你還覺得汽車只能是汽車嗎？Audi的智慧移動核心理念是：透過更安全、更有效率的行車體驗，從中解放時間、空間，並創造出自由的「第25個小時」。而Audi內部創業、後獨立出來的新創企業Holoride，即在「第25個小時」理念上，結合汽車數據、導航系統和極真影像技術（XR），解放我們在車內的時間和空間，讓行車體驗不無聊，而可以是一場既真實又虛擬的「太空旅行」。

Holoride創業過程裡，Audi不只協助串連社群資源，更是他們的「第一位客戶」。共同創辦人Daniel Profendiner表示，Audi透過豐富的汽車產業資源和技術，協助他們「先破後立」，走過從概念發想、找到新定位、商品市場化的這段旅程。

Photo Credit：TNL Brand Studio 左：Holoride共同創辦人Daniel Profendiner；右：台灣奧迪數位事業經理Angela Leibinger

台灣新創團隊，也是「優秀破壞小子」

今年，台灣奧迪第二度在台北國際電腦展（Computex）期間舉辦Audi Innovation Award（AIA）活動，打造智慧移動領域的創新生態鏈。擁有強勢半導體、製造供應鏈產業的台灣新創團隊，也是優秀的破壞小子，將強大運算技術應用於移動領域，找出汽車新定位、擘畫對未來城市的想像。

AIA評審們觀察，因為亞洲城市的空間有限，亞洲市場反倒更擅長將裝置與裝置相互連結。例如：Studio 1 Labs將汽車與醫療結合，以非侵入式方式進行身體傳導感應監測，確保車內旅客人身安全；HorusEye Tech則結合全視野、多深度全習光學，打造全螢幕抬頭顯示系統，不只釋放駕駛人雙手，也確保更安全的駕駛旅程。兩家新創除了入選前五名優勝團隊，更獲得前往Audi德國總部研發交流機會。

Photo Credit：TNL Brand Studio AIA評審講評

台灣奧迪數位事業經理Angela Leibinger指出，當破壞式創新翻轉各產業，未來企業除了思考既有的客戶需求，更要不斷以創新技術迎合潛在客戶的期待；而新創團隊也要更踴躍參與國際活動，站在舞台上向世界說出對未來產品的想像，才有更多機會與合適業者攜手合作。

科技界的破壞力已然來到汽車領域，它打破框架、找到新定位；而Audi也透過培養創新生態鏈，投注資源培養創新能量池，扶植在地優秀新創接軌國際，讓未來移動充滿無限可能。



