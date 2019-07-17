台灣新創玩創意——這些新創將想像不到的新科技融入智慧移動

科技人機互動快速演進，這股力量也在汽車產業上演，尤其乘車體驗的創新方案持續出籠，促使汽車大廠奧迪（Audi）近年也深入新創圈，連續兩年舉辦Audi Innovation Award（以下簡稱AIA）競賽，挹注國際資源，扶植優秀新創企業改善人類的移動方式。今年的AIA競賽結果出爐，有哪些亮眼團隊脫穎而出？

打造智慧移動最後一哩路：Singularity & Infinity

今年獲得Mobility Partner Prize的團隊「Singularity & Infinity」，創辦人衷嵐焜解釋道，其企業價值是利用數學統計和軟體，打造智慧移動方案，未來將讓物流車隊達到精準管理，不論是出貨盤點、運送路線、送貨時間，傳統的運送痛點將逐一被解決，物流公司能以更少的車隊，承接更多訂單。

除了載貨，這些車隊所搭載的感應器也將成為都市探針，把資料整合為智慧交通的大數據，再分享給其他產業，進而創造更多加值應用。這次參與 AIA競賽後，衷嵐焜說：「參賽讓我們開了眼界，對智慧移動有更多想像，尤其評審提出的關鍵問題，未來也可能是客戶會問的問題，對我們幫助很大。」

Photo Credit：TNL Brand Studio AIA競賽現場

全像光學技術重大突破：HorusEye Tech

一群全像光學專家組成的「HorusEye Tech」，經歷多年研究後，在學理技術帶來新突破——在沒有介質的空間，成功讓影像浮在半空中，且技術導入的成本是一般廠家相對能接受的。這項技術可應用在車體的擋風玻璃，讓景深切換更符合自然視覺，駕駛者的視覺也不會因焦距切換而感到疲勞。

「Audi AIA 提出的『未來智慧移動願景』，讓我重新思考新一代人機介面的價值。」HorusEye Tech商務總監曾聖嵐回應。本次獲得Audi Taiwan Prize、AUDI AG Prize兩項大獎的HorusEye Tech，認為這次與Audi一級大廠直接接觸、實際了解車廠需求後，未來與系統商、車廠之間的合作，更能創造產業三贏的局面。

智慧布類科技關心駕駛健康：Studio1 Labs

另一組得獎團隊「Studio1 Labs」也拿下 AWS Prize、AUDI AG Prize 兩項大獎。他們所研發的智慧布類傳感器，原本多用在床單，這次團隊將技術應用到車用坐墊與安全帶，透過感測器監測駕駛、乘客、年長者的呼吸等生理指數，在移動過程中確保搭乘者的健康。

Studio1 Labs的執行董事兼創辦人Olivia Lin提及：「我們認為智慧移動願景是帶給使用者、乘客甚至整個環境，有更好的使用經驗。」Olivia Lin接著說，這是他們第一次把旗下產品使用在汽車產業，藉著參與Audi AIA的機會重新思索，如何將布類科技更深度、多元地運用在移動領域。

Photo Credit：TNL Brand Studio 評審針對每組新創團隊給予建議與講評

AI視覺技術打造3D成像：Lucid

另一組團隊「Lucid」的獲獎原因，即是他們的技術專注於電腦視覺跟AI技術，藉由雙鏡頭裝置拍攝出3D影像，不用加裝任何硬體裝置，讓未來在車上就能享受3D應用，同時能以較低成本，打造智慧移動願景。

「獲得TSS Prize獎項，讓我們有機會出國與其他業者交流，了解到我們能提供什麼價值、解決什麼問題，這是很重要的啟發」Lucid亞太區／台灣區負責人吳俊達說明。也是因為Audi AIA評審的回饋，讓Lucid更清楚看見AI鏡頭的發展性。

告別交通堵塞建造智慧城市：WeavAir

至於獲得AUDI Lab Prize的WeavAir，是去年奪下TTA奇點亞太創業競賽最大獎的新創公司。WeavAir主要是把感測器和預測分析的解決方案應用在移動領域，可助於改善車輛性能、節省能源，並改善空氣品質。

「我們看到城市和汽車工業所面臨的挑戰，例如城市交通擁堵、空氣汙染等問題，移動產業必須正視這些議題，並持續創新。」WeavAir的創辦人兼執行長Natalia解釋。透過Audi AIA的競賽，WeavAir與汽車產業建立連結，讓技術找到了新的市場切入點，對新創團隊無非是最直接的助益。

Photo Credit：TNL Brand Studio 新創團隊WeavAir在AIA競賽上Demo

科技的破壞式創新力道，快速延伸至汽車與移動領域。Audi的AIA競賽除了扶植在地優秀新創，同時也在培養創新生態鏈，為智慧移動願景不斷打破舊框架、找尋新定位。未來的移動世界，確實充滿無限想像。