看企業如何成為新創最強後盾：透過挹注國際資源，提高新創能見度

參與新創比賽對新創團隊來說是否真的有實際上的幫助？透過參與Audi Innovation Award（AIA）競賽，WeavAir與汽車產業建立連結，讓技術找到新的市場切入點，並在Audi豐富的跨國資源網下，讓其產品的概念能夠有機會被實現、商轉。

透過參與新創比賽，對新創團隊來說是否真的有實際上的幫助？透過參與Audi Innovation Award（AIA）競賽，加拿大新創WeavAir與汽車產業建立連結，讓技術找到新的市場切入點，並在Audi豐富的跨國資源網下，讓其產品的概念能夠有機會被實現、商轉。

新創科技公司面臨的最大挑戰是什麼？

榮獲2019 Audi Innovation Award（AIA）的新創公司WeavAir，除了曾榮獲2018年TTA（Taiwan Tech Arena）奇點亞太創業競賽大獎，也曾入圍今年B2MC Taiwan Top 14。其核心技術主要透過檢測空氣中的壓力、溫度、濕度、懸浮微粒、濾網清潔度、PM2.5等數據資料，並在AI的輔助下，提升空氣品質感應器的準確度，以解決目前環境所遭遇到的空氣汙染問題。技術靈感是源自於WeavAir創辦人暨執行長Natalia Mykhaylova在多倫多大學的研究，製作成品原先是以放置在家中、辦公室內的小型裝置為主。

Photo Credit：WeavAir WeavAir核心技術為透過檢測空氣中的壓力、溫度、濕度、懸浮微粒、濾網清潔度、PM2.5等數據資料，並在AI的輔助下，提升空氣品質感應器的準確度。

雖然目前WeavAir的核心技術因來自於Natalia的研究，讓公司在創新研發上省下一筆資源，但現有設備的並無法收集到足夠的數據來進行分析，且感應器的製作及校正費用仍是一筆相當可觀的費用。因此WeavAir在發展初期，仍面臨到了許多新創公司都會遇到的困境——資金和團隊組成。

在WeavAir的檢測系統中，除了感應器扮演著決定成敗的因素，目前市場上其實缺乏了具備高精準度、正確預測能力的感應器，這兩個原因迫使他們必須向外找尋相關的資源，而這時透過其他新創團隊的推薦，得知Audi AIA是一個絕佳的機會幫助新創獲得資金與成長，因此參與了AIA的競賽。AIA獎項帶給WeavAir的不只是資金及技術上的協助，更是將WeavAir帶入一個極具發展潛力的移動產業。

Photo Credit：TNL Brand Studio WeavAir創辦人暨執行長Natalia Mykhaylova

在參與AIA的競賽當中，WeavAir對於台灣政府對新創的補助及基礎建設感到驚嘆，也相當佩服台灣新創的成熟度及創新的技術，與其他團隊互相學習，一同成長。

「我們看到城市和汽車工業所面臨的挑戰，例如城市交通擁堵、空氣汙染等問題，透過WeavAir的技術，或許能夠改善這些問題。」看見市場機會點，Natalia開心地說道。

當然，在試驗過程中，WeavAir團隊也發現了許多的困難點，諸如感應器如何適應車輛結構？如何與異業團隊溝通合作？幸好在Audi移動生態圈的資源串連與協助下，他們很快地解決這些問題，在無數次的試驗後，終於讓WeavAir結合汽車的概念順利發展。

成為新創最強後盾，參加Audi MQ! Innovation Summit

今年十二月初，受到Audi邀請，WeavAir前往Audi的參加Audi MQ!（The Mobility Quotient）及參訪Audi北京創新實驗室，為期三天的行程安排十分緊湊豐富。WeavAir團隊不僅和中國許多數據分析、銷售、移動產業的專家們交流，也討論如何能讓WeavAir的技術及數據在中國落地應用。

Audi MQ!為Audi自2017年開始舉辦，有別以往都是在德國舉辦，今年Audi MQ!首度移師中國北京，同樣邀請多位移動產業的專家學者前來分享。誠如Audi MQ!的核心精神，討論主題圍繞著「創新」及「未來移動性」，Audi希望透過這個平台促進如永續能源、電動車、人工智慧及自駕車等相關議題，每個參加者都能藉由講座或工作坊，和業界夥伴共同交流、思考、討論，甚至實作，瞭解移動產業更多的可能性。

Photo Credit：Audi TW 今年Audi MQ!首度移師至北京舉辦，現場聚集超過600位來自不同領域的專家，共同討論未來移動的面貌。

「Never stop questioning.（永不停止探索。）」

Natalia分享道，Audi MQ!每一場的內容及形式都非常不同，有許多非常有趣的想法及創意，突破一般的汽車產業的形式及概念。除此之外也舉辦非常多的工作坊，讓新創團隊可以透過設計思考的方式，實際操作及腦力激盪，都是非常難得的體驗。關注環境、永續發展議題，以及數據如何應用於居家情境的WeavAir，在這次的Audi MQ!工作坊中，重新思考人車關係是否會因為新科技而產生改變，又或者能否透過VR或AR產生新體驗等，收穫非常豐富。

Photo Credit：TNL Brand Studio

「另一個印象比較深刻的是，在工作坊中，主持人讓我們扮演四個不同的角色（政府、消費者、供應商、製造商），思考該怎麼各自獲利但又能維持大環境及共同永續發展的目標。透過狀況模擬，讓我們未來遇到類似情況時，能有相關的經驗及思維去應對，並解決問題。」Natalia分享道。

共聚全球移動科技，找出未來的可能性

「我看見Audi與台灣其他創新社群的緊密連結，無論是實質的人脈／產業連結、技術支援，或是思維上的改變。透過這次在台灣的AIA競賽，Audi確實為WeavAir帶來若大的幫助。」

目前WeavAir在Audi的協助下，已有許多專案正在籌劃測試中，主要內容是追蹤、搜集空氣品質相關數據，並測試能否真正適用於當地的汽車產業市場，進而優化駕駛人及乘客的體驗。Audi也提供許多案例經驗供WeavAir參考、學習，這些對新創團隊們來說都是非常可貴的資源。

作為一間新創公司的創辦人，Natalia認為，Audi在全球所具備的視野及產業能量，對於新創公司的成長而言，確實是非常良好的催化劑。未來，WeavAir也將持續發掘未來移動的新視野。