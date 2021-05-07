【MarTech Asia】 數位轉型突圍！萬里雲推出機器人寫文案服務，以AI加速行銷流程

CloudMile萬里雲旗下Martech產品──ADsvantage（廣告智庫）全新2.0功能上線，採用非營利人工智慧組織——OpenAI強大的文章產成器「GPT系列」為基礎，推出全新AI智慧寫手功能。隨著行銷碎片化時代來臨，消費者的用戶輪廓越來越難拼湊，從獲取資料、數據分析，到廣告文案創作的最後一哩路，行銷人員必須借助更多工具幫忙，奪回行銷效益的掌握度。ADsvantage提供台灣中小企業行銷人員、廣告主及電商業者自助管理的廣告平台，大幅縮短廣告行銷人員作業時間。

ADsvantage推出新功能，受邀2021 MarTech Asia分享AI化數據行銷

日前全台最大的行銷科技盛會2021 MarTech Asia，阿物科技創辦人暨執行長林思吾號召26位業界領袖同台，現場及線上共有超過1,800位全球及台灣相關業者齊聚一堂，包括行銷科技之父Scott Brinker、前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、全聯實業副董事長謝健南等人，分享行銷科技的重要趨勢及後疫情時代的新生態。CloudMile萬里雲營運長高斌恒也受邀分享，各個科技巨頭都紛紛有許多針對隱私權的規範和措施，消費者的線上線下界線越來越模糊。當今行銷人所面對的難題不只是SEO、投放優化而已，「數據」才是致勝關鍵，透過將許多流程自動化，省下時間與人力成本的情況下，達到更高的行銷目標，其中包括Cookieless時代來臨、深化OMO無縫體驗、打造顧客數據平台（Customer Data Platform,CDP）等議題都受到業界高度關注。

豐富跨國實戰經驗的CloudMile機器學習團隊，運用超過500萬的文案數據庫、橫跨20種產業以上的廣告量，結合廣告代理商20年以上行銷經驗，創造ADsvantage「AI 智慧寫手」新功能。CloudMile看見客戶對於數位轉型及運用MarTech行銷科技推廣商品的急迫需求，希望可運用AI技術之力，縮短廣告前期企劃、發想關鍵字詞、寫文案和廣告投放設定，同時還需跨組溝通，尋找資源協助的時程，ADsvantage廣告智庫即是專為滿足客戶後疫行銷需求的一站式廣告營運平台解決方案。

人工智慧寫手結合電商平台，加速行銷流程的最佳AI助理

ADsvantage全新2.0功能上線，採用GPT模型，為矽谷時下最夯的自然語言處理模型，推出全新AI智慧寫手功能，透過平台能協助客戶透過數據匯流、AI分析達到預測的成效，快速蒐集最熱門的關鍵字、文案內容，加速創意的過程並提升廣告效率。

此全新產品適合應用在電商等大型網購平台上，透過機器學習與AI科技應用，讓中間產製時間被大幅被縮短，並提升操作數位行銷的「效率」與「精準度」，像是電商平台即可透過採用ADsvantage的服務，有效提升自己在數位行銷上的競爭力。

Photo Credit：CloudMile ADsvantage全新2.0功能上線，推出AI華語文案生成工具「AI智慧寫手」。

ADsvantage 產品介紹

運用AI科技力助企業數位轉型的CloudMile萬里雲，發表關鍵字數位廣告輿情系統ADsvantage（廣告智庫），提供企業廣告主及電商平台，透過超過百萬的文案創意庫(Ads idea) 、AI智慧監控工具及AI智慧寫手，平均只要三秒即可生成一個廣告文案。CloudMile透過Google雲端、機器學習與AI大數據分析技術，致力協助企業落實數位轉型。疫情期間抓住需求開發的ADsvantage（廣告智庫）服務，透過服務台灣、新加坡、及香港逾400家客戶的專業經驗，將傳統的商業廣告運營模式數據化，提供企業廣告主一站式Google Ads廣告文案創作AI化平台。

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